La Stèle de MESHA (Moabite Stone) et la BIBLE

Cette stèle basaltique de 125 cm, a été réalisée par le roi moabite MESHA, vers le milieu du IX siècle avant J.C. Elle présente un texte de trente quatre lignes. Une partie du texte relate un conflit entre Mesha, roi de Moab, et le fils d'Omri, roi d'Israel. C'est cette partie que nous étudions ici aujourd'hui. La langue utilisée est le moabite, proche de l'hébreu et de l'ougaritique. La stèle est rédigée avec l'alphabet Phénicien qui était d'usage commun à cette époque dans ces contrées. Le texte se lit de droite à gauche.

Reproduction lisible du texte de la Stèle de Mesha – Source : Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Mesha_Stele#/media/File:Mesha_Stele_drawing.png (Credit = Mark Lidzbarski [Public domain])

L'histoire de la découverte de cette stèle est intéressante, et est très bien décrire dans la notice de Annie Caubet, du Musée du Louvre : https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/stele-de-mesha

A la lecture du texte de la stèle, on comprend que le type de relation entre le Dieu Kamosh et le roi Moabite (et son peuple) est similaire à ce que l'Ancien Testament nous décrit de la relation entre Yahvé et les rois Israélites (et Son peuple).

Au début du texte de la stèle, Mesha se présente. Puis il entre dans le récit :

« Omri avait été roi d’Israël et il avait opprimé Moab pendant longtemps (…) Son fils lui avait succédé, lui aussi : « J’opprimerai Moab ! » (…) » (1)

L'inscription ''Omri avait été roi d’Israël'', est lisible sur le haut de la stèle (cadre rouge) sur les lignes 4 et 5 - Source : Wikipedia - ( Louvre Museum [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)] )

Le texte se poursuit :

« Kamosh m’a dit : '' Va, prends Neboh sur Israël ! '' et je suis allé de nuit. J’ai combattu contre elle depuis le lever de l’aube jusqu’à midi ; je l’ai prise et j’en ai tué tous les habitants, sept mille hommes et garçons, femmes et filles et même les femmes enceintes car je les avais vouées à Ashtar-Kamosh. Et j’y ai pris les autels des holocaustes de Yahvé et les ai traînés devant Kamosh. » (1)

Le mot "Yahvé" est indiqué (cadre rouge) - Source : Wikipedia - ( Louvre Museum [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)] )

« La plus ancienne référence extra-biblique à Yahvé se trouve sur une stèle moabite vieille de 3000 ans, qui se targue d'avoir vaincu Israël (…) et décrit un Dieu bien différent de celui que nous connaissons. » (3)

En effet, le récit de la stèle décrit clairement une révolte du roi de Moab contre son suzerain le roi d’Israël, comme il est dit dans la Bible. Mais la stèle nous dit que cette révolte se traduisit par une attaque à l'aube contre le roi d’Israël, laquelle se conclut par une victoire écrasante de Moab.

Ce conflit a été décrit dans la Bible dans "II Rois 3". (2)

Et en effet, on y lit bien que Moab se révolta contre le suzerain Achab, roi d’Israël :

« Méscha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. A la mort d' Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. »

Cependant, le récit de la Bible diverge ensuite :

« Le roi Joram sortit alors de Samarie, et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda : Le roi de Moab s'est révolté contre moi ; veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? Josaphat répondit : J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. (...) Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d' Édom, partirent ; (…) »

« Alors le roi d'Israël dit : Hélas ! l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit : N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel ? (...) Il y a ici Élisée (...) Élisée dit :(...) l'Éternel livrera Moab entre vos mains (…) »

« Mais les Moabites se levèrent de bon matin, et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab. »

« Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom ; mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. »

Ainsi, les trois rois, potentiellement vainqueurs par la promesse de l' Éternel, y ont renoncé parce que le roi de Moab avait offert son fils en sacrifice-holocauste à son propre Dieu Kamosh. Ce faisant, les trois rois ne confortaient-ils pas dans les faits l'image de la puissance supérieure de Kamosh par rapport à Yahvé ?

Sans doute ce renoncement supposé permettait-il aussi de pouvoir expliquer un retour des survivants sans victoire et sans trophée. Tout en essayant de sauver et la face et la prophétie.

En conclusion, je dirais que les récits héroïques anciens, quel que soit les supports sur lesquels on les lit, ne sont pas toujours à prendre à la lettre.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

….. (1) – Traduction par André Lemaire (1986)

….. (2) – La Bible – Traduction de Louis Segond 1910

….. (3) – Article : When God Wasn't So Great : What Yahweh's First Appearance Tells About Early Judaism – by Ariel David - Haaretz sept. 13 2018

« The oldest extra-biblical reference to Yahweh is in a 3,000-year-old Moabite stele, which boasts of defeating Israel, may mention King David – and paints a very different picture of God than the one we know »

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

Stèle de Mesha – Source : Wikipedia - ( Louvre Museum [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)] )

Stèle de Mesha – Transcription du texte pour le rendre lisible - Source : ( https://en.wikipedia.org/wiki/Mesha_Stele#/media/File:Mesha_Stele_drawing.png ) - (Credit = Mark Lidzbarski [Public domain])