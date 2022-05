La symbolique du genre

Un résumé très clair de la doctrine traditionnelle concernant la différence des sexes. On retrouve les mêmes distinctions dans l’ouvrage de Julius Evola, Révolte contre le monde moderne (chapitre I, 20 : « Homme et femme ») :

« Dans le symbolisme traditionnel, le principe surnaturel a été conçu comme « masculin », et le principe de la nature et du devenir comme « féminin ». En termes helléniques, le « un » (το έν), qui est « en soi », complet et autosuffisant, est considéré comme masculin. Inversement, la dyade, le principe de la différenciation et de l’« autre que soi », et donc le principe du désir et du mouvement, est considéré comme féminin. En termes hindous (selon le Samkhya darsana), l’esprit impassible (purusa) est masculin, tandis que la pakrti, la matrice active de toute forme conditionnée, est féminine. La tradition extrême-orientale a exprimé des concepts équivalents à travers la dualité cosmique du yin et du yang, où le yang, le principe mâle, est associé à la « vertu du ciel », et le yin, le principe féminin, au principe de la « terre ».

Toutes les civilisations traditionnelles établissaient une différence, non pas seulement de statut, mais bien de nature, entre l’homme et la femme. C’est le monothéisme abrahamique, stupidement accusé de misogynie par la doxa contemporaine, qui a radicalement supprimé cette hiérarchie et professé l’égalité de dignité entre l’homme et la femme, ce qui n’a d’ailleurs pas été sans créer de nombreuses névroses modernes dont nous sommes tous à un degré ou à un autre affectés.