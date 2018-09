Le 13ème Festival pour la Paix les 8 et 9 septembre 2018 à la Grande Pagode de Vincennes

Le Festival pour la Paix, en soutien à l’édification du Temple pour la Paix, au Centre bouddhiste tibétain Dachang Vajradhara Ling, en Normandie, est un projet porté par son responsable, Lama Gyourmé. Ce temple vise promouvoir la paix, à la fois au niveau intérieur par la spiritualité, et extérieur par le dialogue entre représentants de religions et de cultures différentes.

Les samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 à la Grande Pagode de Vincennes seront consacrés à des chants, des danses, des démarches spirituelles par des conférenciers et des artistes. Des représentants de différentes spiritualités dont Max Pugh et Marc Francis du Village des Pruniers, du maître bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, partageront avec les participants leur approche de la paix intérieure, de la tolérance, et du respect mutuel pour dépasser les défis auxquels l’humanité est hélas durement confrontée. Les activités proposées dans le cadre du festival, concerts, expositions, conférences, méditations, animations pour les enfants et les différents stands s’inscrivent dans la vision du temple pour la paix en cours de construction en Normandie.

Lama Gyourmé, initiateur de ce projet, donne des enseignements sur le bouddhisme tibétain et la méditation depuis plus de 40 ans. Il accueille régulièrement de grands maitres du bouddhisme tibétain, dont le 17ème Karmapa lors de son premier séjour en France en 2016 ou encore le Dalaï-lama en 2013 qui consacra le site de la construction en Normandie.

L’écrivain Olivier Germain Thomas, Prix Renaudot et grand prix l’Académie française donnera une conférence ayant pour thème « Les religions, facteurs de Paix, l’expérience d’un écrivain », le samedi à 15h.

Un concert de Lama Gyourmé, Jean-Philippe Rykiel et Jasser Haj Youssef aura lieu à la Grande Pagode samedi 8 septembre à 19h. Les chants sacrés du Tibet sont portés par Lama Gyourmé et Jean-Philippe Rykiel. De leur rencontre est né l’album « Souhaits pour L’Eveil », disque d’Or en Espagne en 1995. Soliste, compositeur, musicologue et pédagogue, Jasser Haj Youssef met son talent au service d’une musique aux multiples facettes : classique, orientale, jazzy, caribéenne, indienne. Il a joué avec les plus grands artistes de son pays natal, la Tunisie.

Des thangkas et toiles du peintre tibétain Tashi seront exposées. Certaines de ses œuvres reflètent sa passion par la peinture de la Renaissance. Le photographe Gilles Crampes présentera sa splendide exposition de photos « Célébrations ». Pendant quatre ans, il s’est immergé en plein Paris sur les lieux de célébration des cultures du monde.

Des chants et danses tibétains traditionnels de l’Amdo seront proposés le dimanche 9 septembre à 17h. Des danses indiennes de Bolly Deewani suivront le même jour.

Une grande méditation pour la Paix sera proposée au public. Des évènements participatifs seront proposés pour les adultes et les enfants : des initiations à la méditation ou à la calligraphie, du Qi Gong, du Yoga ou des danses d’Extrême-Orient. Un pôle détente propose un programme d’activités liées au bien-être.

L’entrée ainsi que la plupart des activités sont gratuites, à l’exception notamment de certains concerts.

Pour plus d’informations, voir le site du centre dont Lama Gyourmé est le responsable, Kagyu-Dzong, et qui jouxte la Pagode de Vincennes :

https://www.kagyu-dzong.fr/events/event/festival-pour-la-paix/