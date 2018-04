Le fameux voile catholique

Plus c'est gros plus ça passe !

Plus c'est cliché, mieux c'est !

Rappelons tout de suite que le voile chez les catholiques est d'abord pour les religieuses, des femmes n'étant pas laïques. Si auparavant dans les paroisses, avant Vatican II on se couvrait les cheveux, on ne portait pas le voile dans la rue, il n'était pas une prescription de tenue...

Et comme en plus les français témoignent en ce moment d'une inculture religieuse assez crasse, on a beau jeu de réécrire l'histoire spirituelle, en particulier celle des catholiques en France. Castaner, qui n'a jamais peur, qui ose tout, a eu cette sortie remarquable sur nos mères et grands mères qui auraient toutes porté le voile mais catholique celui-là quand nous étions petits. Il a dit donc ça à ce lien, voir par là. L'écoutant, je songe à ma mère, catholiques, à mes grands-mères, catholiques elles aussi, et je pouffe doucement. J'ai du mal à les imaginer telles des veuves siciliennes de films de mafiosi...

Et comme quoi tu vois ami lecteur, mon semblable mon frère que je ne te raconte pas d'histoires.

On prend Castaner pour un type servile faisant tout ce qu'on lui dit de faire, balançant tout ce qu'on lui demande de balancer mais en exprimant une telle contre-vérité il joue sur du velours, sur l'ignorance de ceux qui regardent Hanouna sans se poser aucune question, se fichant de l'histoire, indifférents à toute culture, tout ce qui coûte un effort intellectuel en général.

Dans le meilleur des cas, ils s'affirment comme adeptes d'un syncrétisme religieux particulier, un mélange de diverses choses mal assimilées pris aux chrétiens, aux bouddhistes, à la kabbale juive. Bien entendu, adopter cette spiritualité de bazar n'implique aucune obligation morale vis à vis du prochain. Cela serait insupportable. On ne tolère pas non plus de prêtres ou de moines qui pourraient enseigner, apporter quelque chose sous prétexte que l'on aurait une ligne directe avec Dieu, obtenue on ne sait trop comment.

Toute spiritualité est vécue comme une hygiène mentale assurant à celui ou celle la pratiquant une efficience plus grande au sein du système...

Ou alors ils vont en « salles » de sport ou en boîte à Q, voire les deux...

Attaquer le catholicisme, celui d'avant, celui d'aujourd'hui, cela ne mange pas de pain. Je l'ai déjà écrit, les cathos ne savent pas se défendre, ne savent pas répondre, sont d'une candeur extraordinaire, prenant des cyniques pour des âmes en errance en recherche de spiritualité, s'ébaubissant naïvement d'un discours un peu flatteur à leur égard, ainsi celui de Macron aux Bernardins.

Réduire le catholicisme à la caricature qui est déjà diffusée largement dans les films en costume français, ceux qui adaptent les classiques, ceux qui veulent signifier combien notre époque est l'apogée de l'histoire et de la civilisation, le nadir du progrès. Au bout d'un certain nombre d'affirmations, à force de le répéter, peut-être que cela s’avérera pertinent, on ne sait pas...

...Au moins la sortie de Castaner en dit long sur la sincèrité de Macron aux Bernardins.

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

illustration empruntée ici