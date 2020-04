Le MONOTHEISME et la BIBLE : les liens incestueux du Politique et du Religieux accompagnent les ’’inventions’’ successives du monothéisme

Le monothéisme Judéo-Chrétien est-il le fruit de Révélations faites aux Israélites polythéistes ? Ou bien est-ce une construction théologique élaborée essentiellement par recyclage de 'poutres' et de 'briques' venues d'ailleurs ? A-t-il prospéré de par son génie propre, ou bien car 'soutenu' par quelque sponsor visant une certaine forme de pay-back ? Cet Article essaie aussi de présenter plusieurs concepts-clefs apparus durant les millénaires ayant précédé la compilation, au V ième siècle avant JC, des textes qui formeront l'Ancien Testament.

« En m'adressant à l'Europe naissante, je voudrais lui dire qu'elle ne pourra se constituer sans renouveler le sens de ses racines spirituelles, c'est-à-dire chrétiennes et indo-européennes, porteuses d'une authentique ouverture oecuminique ; et (...) j'affirmerais avec force que les dirigeants qui prétendent faire le bonheur de leurs peuple sans avoir le sens de l'au-delà et le souci des valeurs qui en dépendent, ne méritent pas de les gouverner. » (7)

« Ils souhaitent tous de vastes pâturages, mais combien sont-ils à souhaiter la joie de la Création ? La vérité dans la justice élève l'âme à la hauteur des étoiles. Fais, Seigneur, fais que cette grâce insigne ne nous manque pas ! » (Yasna 50 [15:2]) (5)

[Note JPCiron : pour l'Athée, l'au-delà peut être dignement représenté par les générations futures, prises au sens universel de Lévi-Strauss.]

Voici le plan de cet Article :

> Les liens incestueux du Politique et du Religieux

Anciens Égyptiens - Perses - Israélites - Romains et Chrétiens

> L' invention du Monothéisme

En Égypte Ancienne – Chez les Perses – Les Judéo-Chrétiens

« A mesure que s'agrandit le champ de nos connaissances, des ''passages'' apparaissent entre divers ''îlots'' qui mettent en évidence la continuité de l'évolution. (…) Nous savons à présent que ce Livre (…) n'a pas surgi tout-à-fait du néant, comme une fleur artificielle émergeant d'un vase vide. Cette œuvre a des racines qui plongent dans un lointain passé et s'étendent jusqu'aux pays voisins de celui où elle est apparue. » (1) p. 191

« Si les écrivains de Jérusalem ou de Samarie empruntèrent à BABYLONE toute une imagerie immédiatement apparente, les impressions qu'ils reçurent de l’ ÉGYPTE, moins repérables au premier abord, sont peut-être plus importantes parce que d'ordre éthique ou métaphysique. » (2) p. 185

« Chaque religion entendant affirmer son entière originalité due à sa révélation exclusive, on méconnut longtemps cette influence bienheureuse de l' IRAN religieux sur le judaïsme et de la gnose zoroastrienne sur le crypto-judaïsme et sur l'esprit des prophètes post-exiliques.

Le christianisme, qui lui doit tant, s'efforcera de l'oublier jusqu'à nos jours. » (3) p. 236

>>> LES LIENS INCESTRUEUX DU POLITIQUE ET DU RELIGIEUX

Il apparaît que des dirigeants de grande envergure ont eu l'occasion de favoriser nettement telle ou telle religion pour des raisons politiques.

> L' ÉGYPTE semble avoir été la première occurrence notable de ce phénomène, au début du XIV ième siècle avant JC. A l'époque, chaque contrée suivait ses propres lois découlant de son propre ''panier'' de dieux. L'empire égyptien était alors dans l'époque la plus brillante de son histoire. C'était aussi un moment où la féodalité cléricale égyptienne entendait souvent diriger pour le compte du roi.

C'était donc le moment opportun pour Aménophis IV de penser à unifier l'Empire avec un Dieu unique commun à toutes les Provinces et possessions. « Un sens politique profond apparaît dans son effort pour cimenter les peuples soumis à l’Égypte par l'unité d'une foi religieuse. » (2) p. 318

Un nouveau Dieu, Aton, se révéla donc à Aménophis IV (dit Akhénaton), qui ne lui donna jamais forme humaine : il le symbolisa par le Disque Solaire. C'était révolutionnaire : un Dieu unique , un Temple sans statues , pas d'idoles à promener. Un rite qui se résumait à des offrandes et à des chants.

Sur toutes les inscriptions, « le pluriel du mot « dieu » fut impitoyablement effacé. Il n'y avait donc qu'un seul dieu unique, Aton. C'est le seul créateur des hommes, étrangers ou égyptiens (…) » (2) p. 325

> Les PERSES ont eu une approche différente : les Achéménides n'imposent pas leur religion aux peuples conquis, ce qui serait d'ailleurs une tâche gigantesque pour un si vaste empire.

C'est ce que proclamait Cyrus le Grand, lors de son entrée à Babylone en -539 : « Je ne permis aucune violence sur le peuple de la ville et du pays (...) j'ai ordonné que tous puissent honorer leurs dieux (…). J'ai restauré tous les dieux à leur place (…). » Et le texte du Cylindre de Cyrus confirme « la volonté de Cyrus de ramener les divinités dans leurs anciens lieux de culte, et les populations dans les demeures d'où elles avaient été déportées ». (4) Cela eut un impact énorme pour les Israélites.

Dans ces temps anciens, on l'a dit, la Croyance religieuse étant aussi la Loi, et une multiplicité de dieux et de croyances différentes des Hébreux rend la gestion de la Province Perse de Jehud trop complexe, d'un point de vue Politique. « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal... » (*) (Jérémie 11.13)

Le pouvoir Perse Achéménide finit par décider de prendre les choses en mains et d'identifier deux de ses fonctionnaires de confiance israélites, et il leur confia : à Néhémie le poste de satrape du Grand Roi Perse (avec mission de reconstruction du Temple de Jérusalem, financé par le Roi Perse), et à Esdras la mission de compilation des récits et des règles israélites unifiées en un Livre (qui deviendra la Loi de cette province Perse), puis, en cohérence, de mettre en place des juges et des magistrats. S'adressant directement à Esdras, le roi Artaxerxès I ordonne : « Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du Roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. » (*) (Esdras 7:26)

Le pouvoir Achéménide est certes bienveillant, mais aussi pragmatique. Car c'est bien l'Achéménide qui envoya en mission en ex-Yehud Néhémie et Esdras, mais aussi le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué, lequel devait faire appliquer la Loi dont les différents éléments auront été rassemblés par Esdras dans un seul ''Livre'' !

Le Texte du Livre a fait l'objet de multiples retouches jusqu'au 10 ième siècle après JC, chaque variante étant ensuite traduite dans différentes langues en y introduisant donc leurs propres sensibilités/modifications/ interprétations.

Les ISRAÉLITES



Plusieurs exils forcés avaient fait suite à la prise de la Samarie par Sargon II (vers – 722) (vers la Mésopotamie et la Médie), puis du fait des déportations des élites de Juda par Nabuchodonosor (en -597, en -587, puis encore en -581) (vers la Babylonie). A l'époque, il n'y avait pas de ''Livre'' qui fasse foi pour les Israélites, tant en termes de théologie que de lois formalisées unifiées qui en découlent. Dans la Province Babylonienne de Yehud (absorbée par l'Empire Achéménide dans Eber-Nari), chaque ville suivait ses propres coutumes et croyances. Ce qui n'est guère souhaitable, ni pour la gestion unifiée des territoires de la Province, ni pour le pouvoir central Perse.



Josias, Roi de Juda (639 à 609 avant JC) tenta une manœuvre politique : rassembler les Hébreux autour du seul Dieu Yahvé par une réforme hardie : un Dieu unique et non plus un Dieu suprême avec sa cohorte de dieux secondaires représentés par des idoles.

Pour ce faire, l'idée était de réduire le nombre de divinités à un. Et non une, malgré l’énorme popularité des Astarté.

Techniquement, cela signifiait de « récupérer » les attributs/qualités de plusieurs dieux & déesses, et les attribuer à un seul Dieu. Le Dieu principal dans le pays de Juda était Yahvé. Josias a voulu le fusionner avec les El du Nord. Et avec les divers visages-noms des Ashéra.

Les El du Nord avaient déjà (naturellement, semble-t-il) fait fusionner les Baal et les El. Ce qui n’empêchait pas les Israélites d’autres régions (au Sud et en Égypte, par exemple, de continuer à adorer un Baal (avec d’autres divinités).

D’où le nécessaire artifice de la « découverte » de l’antique Loi de Moïse. Texte qui a été illico lu au peuple. Le fait que ce texte aurait dû être écrit avec des caractères qui n'étaient plus en usage depuis des siècles ne surprit personne.

Pour sa réforme politique, Josias créa donc la fiction de la ''découverte'' du texte de la Loi de Moïse, qui donnait à la réforme la légitimité, l'ancienneté et de la puissance de l'image projetée de Moïse. A cette occasion, on passe aussi le message que les Hébreux se seraient détournés momentanément de la Loi de Yahvé que Moïse aurait en son temps révélée : il conviendrait donc de simplement revenir à la Loi initiale.

Une démarche intelligente et honorable. En effet, Josias profita d'une période où l'hégémonie de l’Égypte et de Babylone sur Jehud se faisait moins ressentir, pour engager sa réforme unificatrice. Il décédera avant de pouvoir enraciner sa réforme.

Aussi, ne conviendrait-il pas de dire que l'idée du monothéisme hébraïque est apparue avec le Roi-Prophète Josias, vers l'an -620 ? Ce qui ferait du Judaïsme la quatrième religion monothéiste de cette région du Monde, en termes d'ancienneté, après celles d'Akhénaton, de Mithra, et d'Ahura Mazda.

Notons que le Livre de la Loi d'Esdras se trouve souvent confondu avec le Livre de la Loi de Moïse. Pour des raisons théologiques, semble-t-il. En Annexe est proposé le récit de la Bible de la ''découverte'' du livre de la loi de Moïse.

Les ROMAINS



« Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus » (*) (Esaïe 45:1)

Similairement au statut extraordinaire réservé par le Dieu des Israélites à l'Empereur Cyrus, zoroastrien et Perse, L’Église Orthodoxe a élevé l'Empereur Romain Constantin 1er à la dignité de Saint.

Comment est-ce possible ?

Constantin, empereur de 306 à 337, a été un réformateur invétéré dans de nombreux domaines, aux quatre coins de l'Empire. Et ceci dans une période pourtant difficile. Sur le plan religieux, il permet la liberté de Culte, ce qui fait cesser la persécution des Chrétiens.

Il prend ensuite l'initiative de convoquer tous les leaders Chrétiens de l'Empire (Concile de Nicée, en 325) en vue de réduire leurs différences, et de les rapprocher de ce que pourrait être une religion unifiée.

Ce qui permit au Christianisme de progressivement monter en puissance dans l'Empire Romain.

Une seule religion pratiquée dans tout l' Empire, ce serait déjà une grande simplification en termes de gestion politique ! Mais que dire d'une religion officielle de l'Empire ?

Et si, en outre, ladite religion officielle affirmait que le roi en place est à ce poste par la volonté de Dieu ? Dieu dont chacun doit accepter les voies, si impénétrables soient-elles. Le summum !

« O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire ; » (*) (Daniel 2:37)

Peu après (en 380) l'Empereur Théodose 1er impose donc le Christianisme comme religion officielle dans tout l'Empire. Les non-Chrétiens étant officiellement hérétiques... et à persécuter donc.

C'est ainsi qu'en finalement peu de temps, le travail du pouvoir Politique a fait passer le Christianisme de la persécution cruelle au statut de Religion officielle de l'Empire. D'un point de vue Politique, le Christianisme présentait donc des qualités exceptionnelles. Qualités éternelles ?

« (…) les hommes ont tendance à élever autour de leurs croyances des frontières rassurantes où les dogmes ne jouent plus le rôle d'archétypes supérieurs (…) mais d'instincts semblables à tous points de vue à ceux qui poussent beaucoup d'animaux à délimiter leur territoire. » (7)

>>> L'INVENTION DU MONOTHEISME n'est pas si simple...

Chaque croyance 'raisonnable' doit être respectée, même si on la questionne. Dieu ayant choisi de faire certaines révélations à d'autres avant de nous, il serait mal que nous nous appropriions ces révélations et que nous tentions de faire croire que nous seuls les avons reçues.

>> Ainsi, en ÉGYPTE ANCIENNE, « Les, recueils sapientiaux, c'est-à-dire les livres dont le contenu est apparenté aux Proverbes de la Bible Hébraïque, emploient très rarement un nom de divinité particulière. (…) Dans l'enseignement de Ptahhotep, Osiris et Horus apparaissent chacun une fois dans la version la plus ancienne. Mais dans les versions postérieures ces deux mentions ont été remplacées par le mot 'dieu' (…). » (2) p. 311

L'Hymne à Amon (conservé au Musée du Caire), rédigé environ 20 siècles avant JC, nous dit (extraits) :

« Tu es l'unique qui a créé tout ce qui est, (...) Amon, qui s'est produit au commencement, Sans que son mystère soit connu. Il n'y eut pas de dieu avant lui, (…) Il a façonné son oeuf lui-même. (…) Aucun dieu ne connaît sa vraie forme (…) Il est trop mystérieux pour que soit révélée sa gloire ; Il est trop grand pour être examiné, trop puissant pour être connu. On tomberait à l'instant mort d'effroi, Si on prononçait son nom que personne ne peut connaître (…) » (8) (2) p. 334

Amon est en effet omniprésent , inaccessible , et son essence est impénétrable à l'esprit humain. Les Scribes soulignent qu' Amon ('IMN) est caché (IMN). Sa nature est mystérieuse .

Moïse, lui aussi, fera dire à Dieu « l'homme ne peut me voir et vivre. » (Exode 33:20).

Ce Dieu Créateur de l'Univers, connu voici 40 siècles sous le nom de Amon, semble donc avoir été le premier à créer tout ce qui est : le monde physique et le monde surnaturel . Chaque dieu créé successivement sera donc une de ses multiples manifestations. (Note : on pourrait aussi faire un raisonnement similaire avec Ptah)

L'égyptologue François DAUMAS explique que « L’Égypte antique avait conçu très précisément l'unité absolue du divin » sans cependant pouvoir « renoncer à aucune des conceptions religieuses élaborées antérieurement » car elles « avaient reçu de cette consécration une valeur sainte (...) » (2) p. 317

Un hymne à Amon (voici 5 millénaires) disait déjà : « Tu es l'unique qui a créé tout ce qui est. (…) Hommage à toi, créateur de tout cela, Un qui demeure unique, aux mains nombreuses, Père des pères de tous les dieux. (…). (8) (2) p. 301

Les traits d' Amon nous sont familiers. Ainsi, sa sollicitude pour les malheureux évoque ce l'on a appelé les « pauvres de Yahvé » : « Amon écoute la prière, vient à la voix du pauvre qui est dans l'affliction et donne le souffle favorable à qui est angoissé. »

Amon est sensible au repentir : « Le repentir se tourne pour nous en paix, Amon se retourne avec un souffle favorable. »

Amon est la Providence des hommes et se montre bon Berger : « Il veille sur l'humanité endormie, recherchant le bien pour son troupeau. »

C'est aussi un dieu bienveillant : « Souffle doux pour celui qui l'invoque, qui sauve le naufragé, Dieu plaisant aux pensées bienveillantes. » (8)(2) p. 332-335

L'invention du Dieu Aton après le ''règne'' d' Amon semblait être dans l'ordre des choses : une société qui arrive au Monothéisme de l'intérieur ne le fait que progressivement, après un long travail sur elle-même.

En Égypte, depuis les temps les plus anciens, l'accès à la vie éternelle dans l'au-delà était strictement liée à l'observation des règles de la morale divine, de Maât (Vérité, Justice, Equité).

>> le ZOROASTRISME ORIGINEL , apparu voici environ 30 siècles se déclare explicitement monothéiste. Il s'agit d'une réforme fondamentale du Mazdéisme polythéiste. (9)

Vers l'an 300, l’évêque en Palestine « Eusèbe de Césarée, malgré ses préjugés chrétiens (…), écrivait dans sa ''Préparation Évangélique'' : ''La plus belle définition de la divinité qui se trouve parmi les Anciens est celle de Zoroastre.'' » (7)

S' adressant à Dieu, Zarathoustra utilise l'artifice du questionnaire. « Te cherchant de mes yeux, j'ai su par la pensée, ô Mazda, que c'est toi le premier et le dernier, toi le père de Vohu Mana, la bonne volonté, le bon esprit, toi le vrai instaurateur de Asha, ordre et droiture, toi le maître des actions de la vie. » (Yasna 31.8) (5)

Il a créé le monde matériel et le monde spirituel . Outre Dieu, le monde surnaturel compte le futur Sauveur de la fin des temps , et quelques archanges/ messagers.

Chaque âme fera l'objet d'un jugement (au ''pont trieur'') vers l'enfer , le purgatoire , ou le paradis . Après l'apocalypse , les âmes purifiées de leurs souillures rejoindront le Royaume de Dieu . Là se produira la résurrection des corps .

>> Le JUDAÏSME et le CHRISTIANISME ne sont apparus réellement que voici 26 et 20 siècles respectivement. (6) p. 20

La Bible ne précise pas, je crois, que l’Éternel se soit créé lui-même. Et je ne crois pas qu'Il ait dit avoir changé de nom au début de notre ère. Mais Il affirme :

« Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu. » (Esaïe 48:12) « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » (Apocalypse 22:13) (*)

Là aussi, outre Dieu, le monde surnaturel compte différentes Entités : le Messie/ Sauveur, anges, Saints intercesseurs, et nombre de concepts déjà mentionnés auparavant plus haut. Ainsi que d'autres.

A ce point, je pense par exemple à des reprises des textes égyptiens du Livre des Portes (1500 > 1100 av. JC) représentant 12 hommes portant sur la tête le symbole de Maât (Vérité, Justice, Équité) : « Les justes qui portent Maât, Ceux qui ont accompli la justice, Tandis qu'ils étaient sur terre, (...) » (8) (2) p. 271

On pourrait mentionner aussi cette fameuse étoile à six branches du centre de laquelle émane la Lumière spirituelle de Dieu, le Xvarnah des zoroastriens. Que l'on retrouve plus tard dans le Judaïsme via la 'tunique' de Genèse 3:21 ('habit' de peau ou de lumière, selon les traductions) mais aussi dans l'auréole sainte du Christianisme. Dans l'Indouhisme, ladite étoile à six branches symbolise l'âme universelle (Brahman).

« Il est en tout cas remarquable que le halo lumineux du ''xvarnah'' zoroastrien apparaisse derrière la tête de Bouddha et des rois Koushân, en même temps qu'il va nimber Mithra et le Christ à l'occident de l'empire parthe. » (7)

Représentation de l'âme universelle (Brahman) - Crédit : Rim sim (own work) - Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

>> La TRINITÉ CHRÉTIENNE (Père, Fils, Saint Esprit) est-elle monothéiste ? On sait que certains de nos coreligionnaires pensent que non. Pour ce qui me concerne, une Trinité monothéiste ne me choque pas. Ainsi, en Égypte, les théologiens thébains avaient admis qu'il n'y avait que trois dieux, qui formaient une sorte de Trinité :

« Trois sont tous les dieux. Amon, Rê et Ptah qui n'ont pas leur pareil. Amon est son nom en tant que caché ; Il esr Rê pour la face et son corps, c'est Ptah. » (2) p. 316

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: : ANNEXE :: :: :: :: :: :: :

La ''découverte'' du texte le la LOI de Moïse par le Roi JOSIAS

(Extraits) - (Traduction Louis Segond 1910)

2 Rois 22:4 - Il lui dit : Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. 22:5 On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, 22:6 pour les charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. 22:8 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Schaphan, le secrétaire : J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Schaphan, et Schaphan le lut.

2 Rois 23:1 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 23:2 Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. 23:3 Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. 23:4 Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux ; et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. 23:5 Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. 23:6 Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron ; il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple.

23:10 Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloc.

23:24 De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel.

