Le Mythe biblique de la CRÉATION d’ÈVE, première femme

La tradition d’une Mère divine à laquelle nous sommes le plus habitués est celle d’Eve, la Mère universelle. Seulement, dans les Ecritures modernes qui la concernent, on met près d’elle un homme, Adam.

Or, dans les Ecritures primitives, cet homme n’existe pas. On appelle la terre végétale qui a produit l’Arbre de vie : Terre Adamique, ou Adama, et c’est de ce mot qu’on a fait Adam, quand on a révisé l’histoire.

Mais, d’abord, la grande divinité des Hébreux, la femme bénie, c’est HeVaH, « douée d’une beauté majestueuse et sainte qui ne pouvait créer dans l’âme des enfants un sentiment autre que celui d’une religieuse vénération. »

Hévah ou Havah est « Celle qui donne la vie ».

Les Hébreux en firent une Etoile, à la lumière douce et majestueuse, chaste et voilée ; elle est le Feu Sacré, l’emblème terrestre du soleil. C’est pour cela que le Soleil devint « la demeure céleste du très-haut ». Les prêtres ont mis dans le ciel d’en haut ce que le premier symbolisme avait fait descendre dans l’Esprit très-haut de la Déesse.

Mais cette vénération du Principe-Mère, de la Reine des Cieux, de l’Intelligence universelle, fut cachée par les Juifs, qui nous diront qu’elle est restée dans le domaine élevé de la spéculation.

Cependant, les anciens prophètes (qui étaient des prophétesses) en parlent continuellement.

Jérémie constate qu’on lui a rendu un véritable culte en Israël, « mais depuis le temps que nous avons cessé de faire des encensements à la Reine des Cieux, et de lui faire des aspersions, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l’épée et par la famine » (ch. XLIV).

L’Eve antique a poussé l’homme inerte dans la sphère du savoir ; c’est à l’Eve moderne d’achever la grande mission de son ancêtre, qui est de créer la renaissance morale de l’homme en le faisant participer à la réorganisation de la société sur les principes de l’amour tout-puissant. Et il y aura alors un nouveau ciel et une terre nouvelle, dans lesquels régnera la Vérité. Les peuples briseront leurs glaives pour en faire des charrues ; la guerre disparaîtra, l’humanité ayant atteint l’unité dans la foi par la conscience de la Vérité.