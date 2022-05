Le MYTHE de l’EXIL

Le Gouverneur Romain Titus chassa les Juifs de Jérusalem et détruisit la ville... Les ''exilés'' s'éparpillèrent en Palestine. Deux mille ans plus tard, cette simple réalité a été transmutée en un concentré exceptionnel de ''balivernes académiques'' qui nous ont pénétré, imbibé, et finalement ''habité'' : … « Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale. Motivés par cet attachement historique, les juifs s'efforcèrent, au cours des siècles, de retourner au pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur État. » (Déclaration d'indépendance d' Israël – 14 mai 1948) (1) Nous proposons ici de regarder de plus près cet incroyable entrelacement de contrevérités, qui flottent quelque part entre propagande et endoctrinement.

Arc de Triomphe – 81 après JC – (Arch of Titus Menorah) - Auteurs : derivative work : Steerpike (talk) Arc_de_Triumph_copy.jpg : user : בית השלום, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0> ;, via Wikimedia Commons

Le génie humain, sur tous les continents, et dès les temps les plus reculés/ archaïques, a toujours été capable de s'inventer et de se construire des mythes (au besoin en empruntant des 'briques' à d'autres tribus/ cultures).

De même, « il ne faut pas lire les textes du Pentateuque comme des récits historiques ; ils ont été écrits bien plus tard que les époques qu'ils dépeignent . (…) bon nombre des événements relatés dans les livres des Rois se retrouvent , avec une autre perspective, dans les annales ou inscriptions assyriennes et babyloniennes . » (11) (Thomas Römer)

« La fonction du mythe est de fonder l’unité du groupe humain où il se développe : les membres de ce groupe croient à une vérité exposée par le mythe et ils ont foi en sa vertu. Le mythe appartient tout à la fois à chaque individu et à une importante communauté à laquelle il sert de ciment , de véhicule de communication ». (2)

L'humain sait par lui-même que le mensonge crée une réalité dans l'esprit de ceux ciblés. Et cette réalité induite, faisant fonction de mythe , pourra les amener à adhérer au projet politique qui aura été initialement pensé à leur intention.

Le mythe peut donc aussi constituer un ''capital politique immatériel'' quand, les siècles passant, le mythe initial peut être recyclé sur d'autres projets .

Note JPCiron : Dans la Bible, le mensonge est parfois inspiré par le divin (1Rois 20-23), tandis qu'il est condamné dans d'autres versets. Cela crée une image de dualité... ou a minima suggère que ''la fin peut justifier les moyens''. Ce qui ouvre grandes les portes de la manipulation au service de divers projets.

>> Quand le Faux fait partie de notre Vrai

« La plupart de nos opinions sont façonnées par la pensée collective plutôt que par la rationalité individuelle, et notre attachement à ces opinions tient à la loyauté envers le groupe. » (…) « Dès lors que des identités personnelles et des systèmes sociaux entiers sont construits sur un récit , il devient impensable d'en douter, non du fait des preuves qui l'étaieraient, mais parce que son effondrement déclencherait un cataclysme personnel et social ! » (3), voir aussi (4) C'est pourquoi toute contradiction même évidente ne sera souvent pas même contestée, mais sera simplement ignorée au profit de la Vérité du Groupe : « Une vérité absolue, en arrêtant le plaisir de penser donne le plaisir de réciter. » (4) (B. Cyrulnik)

Il apparaît clairement que « Homo sapiens est une espèce post-vérité, dont le pouvoir suppose que l'on crée des fictions et qu'on y croie. (…) il semble bien que nous vivions bel et bien dans une ère terrifiante de post-vérité, quand (…) des histoires et des nations entières pourraient bien être faux . » (3) (Y. N. Harari)

Note JPCiron : rappelons ici, pour être clairs, que la légitimité de l'existence de l’État d'Israël n'est pas contestée, bien que la politique dudit Etat, souvent perçue comme coloniale et discriminatoire, est a minima questionnable.

Et d'autant plus que le texte La révolution palestinienne et les Juifs, publié en 1970 par le Fatah, l’organisation de Yasser Arafat, aux éditions de Minuit, reprend des couleurs. Le projet ? L’établissement d’une société progressiste ouverte à tous, juifs, musulmans et chrétiens, afin d’en finir avec la société d’apartheid instaurée par l’occupation et que viennent de dénoncer les organisations de défense des droits humains B'Tselem (israélienne) et Human Rights Watch (internationale).

Et le thème « L'exil juif, un mythe ? » est effectivement un thème intéressant. Le réalisateur Israélien Ilan Ziv en a fait un documentaire et explique : « Le retour massif des Juifs en Palestine et les tensions territoriales qui en découlent ont-ils été alimentés par un mythe ? » (…) « Ce mythe a créé beaucoup de souffrances pour les Palestiniens et continue d'en créer. On ne peut pas le nier » Ilan Ziv poursuit : « il est probable que les gens chassés par les Israéliens soient en fait des descendants de Juifs qui se seraient convertis à l'islam il y a 1300 ans. » (8)

>> Brève histoire des ''indigènes de Palestine''

« L'étude, publiée dans ''Cell'' montre que les migrants des lointaines montagnes du Caucase se sont mêlés aux populations natives pour forger la singulière culture cananéenne qui a dominé la région entre l'Égypte et la Mésopotamie pendant l'âge du bronze (environ 3000 avant J.-C. à 1200 avant J.-C.). » (…) « Les chercheurs ont également comparé l'ADN ancien à celui des populations modernes et ont constaté que la plupart des groupes arabes et juifs de la région devaient plus de la moitié de leur ADN aux Cananéens et à d'autres peuples qui habitaient l'ancien Proche-Orient ; une zone englobant une grande partie du Levant moderne, le Caucase et l'Iran. » (9) (Article ''Alliance'')

Une nouvelle étude génétique suggère qu'en dépit des changements tumultueux dans la région depuis l'âge du bronze, les indigènes « habitants actuels de la région sont, dans une large mesure, descendants de ses anciens habitants » (10) (National Geographic)

« Alors que les Égyptiens construisaient des pyramides et que les Mésopotamiens construisaient des ziggourats il y a environ 4 500 ans, les Cananéens ont commencé à développer des villes entre ces grandes puissances. Ils apparaissent pour la première fois dans les archives historiques vers 1 800 avant J.-C., lorsque le roi de la cité-État de Mari, dans l'est de la Syrie, s'est plaint des ''voleurs et Cananéens''. » (10)

Mais nous en sommes quand même venus à croire au mythe de la présence de deux peuples indigènes en Palestine. Pourtant le théologien Thomas Römer souligne que la distinction entre Israélites et Cananéens n’est qu’une « construction théologique ». « L'opposition que l'on trouve dans la Bible entre Israélites et Cananéens n'est nullement une opposition ethnique, mais une construction idéologique au service d'une idéologie ségrégationniste . » (11)

Il n'empêche que le Nettoyage Ethnique de la Palestine a bien eu lieu après 1947 : « les dirigeants du mouvement Sioniste ont organisé le ''transfert'', par la violence et l’intimidation, de 800.000 'Arabes' plutôt pacifiques, sans défense, abandonnés de tous. » (20) (Historien Israélien Ilan Pappe) Leurs descendants réclament aujourd'hui leur ''droit au retour'' ... et sont regardés comme des ''terroristes''.

Note JPCiron - Mais les malfaisants de tous bords continuent à agir impunément :

Les exécutions extra-judiciaires de Palestiniens par les snipers de l'Armée Israélienne sont dénoncés mais restent, chez nous, cachés sous un voile de silence complice :

Par ailleurs, les officiels Israéliens se rendent bien compte que, les réseaux sociaux aidant, « la communauté juive américaine est de plus en plus critique vis-à-vis de la politique de l’État hébreu ». Aussi, leur propagande vise d'abord les milieux évangéliques américains qui sont, eux, prêts à favoriser tout et n'importe quoi en Israël pour hâter leur rêve prophétique fou de l'Apocalypse ''imminente'' et de la ''seconde venue du Christ''.

>> Les suites du traumatisme (Assyriens puis Babyloniens)

Les piliers identitaires des peuples du Proche-Orient ancien étaient constitués du roi, du temple du dieu national, et du pays. « La destruction de Jérusalem et de son temple par les Babyloniens, en 587 avant l'ère chrétienne, avait provoqué (…) une crise idéologique. Il fallait trouver de nouveaux fondements pour dire l'identité d'un peuple privé de ses institutions (…). » (11) Une des réponses est ''l'histoire deutéronomiste''.

« Le point de vue selon lequel l'Israël d'avant la monarchie aurait été constituée de douze tribus est par ailleurs une invention des auteurs bibliques des époques perse et hellénistique durant lesquelles cette idée joue un rôle important pour affirmer l' unité religieuse de la Judée, de la Samarie et de la Galilée. » (11)

Techniquement, cette construction théologique vise à Créer de toutes pièces l'idée de l'existence d’un ’’Peuple Hébreu’’ comme il est analysé ici :

Les historiens juifs, jusqu'à la première moitié du XIX siècle, considéraient l'Ancien Testament comme un livre de Théologie . Puis vint Heinrich Graetz qui, lui, le considérait comme porteur d'une histoire ''nationale''. Historique donc . Les historiens sionistes se sont emparés de l'idée, et l'ont promue au niveau d'un dogme... qui sera plus tard enseignée dans les écoles israéliennes, dans les manuels d' Histoire . (5) (Shlomo Sand)

Et ceci constitue un tournant majeur que je fais souligner à Nassim Nicholas Taleb : « Toute l’évolution de la société, économique ou morale, émane d’un petit groupe d’individus. » En effet, la règle de la minorité s'applique à toutes les sociétés du monde, et fait qu' « un petit groupe de gens intolérants et vertueux (…) suffit pour faire fonctionner correctement la société. » Sur le long terme, l'intolérance ''paye''. En effet, « La société n’évolue pas par consensus, vote, majorité , comité, réunions, conférences universitaires et sondages : seule une poignée de gens suffit à faire bouger les choses . Il suffit d’agir de façon asymétrique. (…) Le petit groupe intolérant impose sa vertu aux autres grâce à son intolérance. (…) La même logique s’applique pour les droits civiques. » Voir autres exemples en (13) (Nassim Nicholas Taleb)

Dans cette perspective de N. N. Taleb, la démocratie est un des outils servant à formaliser le ''consentement'' du peuple au sens de Noam Chomsky ; ''consentement'' obtenu par d'autres voies.

En réalité, seule la Bible témoigne de la présence, en ces temps anciens, de deux peuples distincts sur le même territoire. Pour parodier Harari, je dirais « Ce n'est pas un mensonge, c'est de l'imagination. »

>> Le mythe de la punition divine par l' Exil

« L' exil de l'an 70 de notre ère (…), événement fondateur dans l'histoire des Juifs, d'où la diaspora tire son origine, n'a pas donné lieu au moindre ouvrage de recherche. Et pour une raison bien prosaïque : les Romains n'ont jamais exilé de peuple sur tout le flanc oriental de la méditerranée. (…) les habitants de Judée continuèrent à vivre sur leurs terres, même après la destruction du second temple. Une partie d'entre eux se convertit au Christianisme au IV siècle, tandis que la grande majorité se rallia à l'Islam au VII siècle. (…) Les paysans de Palestine sont les descendants des habitants de l'antique Judée. » (5) (Shlomo Sand)

« Je le répète, cette vision [de la diaspora par l'Exil] repose sur une ignorance de l'histoire, inspirée de fait d'une invention des pères de l'Église catholique qui, dans leur hostilité envers les juifs, voulaient prouver que Dieu les avait punis pour la crucifixion de Jésus (...). » (6) La foule de documents que Rome nous a légué ne contient en effet aucun document qui suggère une quelconque expulsion de Judée. Il en découle qu'il n'existe aucun élément substantiel à l'appui de la thèse de l'"Exil".

En effet, « Au cours de l’histoire, l’Église s’est définie par rapport aux Juifs par le biais de ce qu’on a appelé la théologie de la substitution [qui marqua la théologie catholique pendant près de vingt siècles] : l’Église considérait qu’elle avait remplacé dans le plan divin le peuple juif, car ce dernier avait failli dans sa mission en ne reconnaissant pas Jésus ; Dieu avait scellé une nouvelle alliance dans le sang de Jésus et l’ancienne alliance faite avec les Juifs était révoquée ; les Juifs étaient punis parce qu’ils n’avaient pas reconnu en Jésus le Messie et étaient condamnés à vivre en Diaspora ; leur subsistance dans un état d’infériorité avait pour but d’attester de la vérité et de la supériorité du christianisme (…). » (14)

En 1965, la déclaration du Vatican Nostra Aetate (15) introduit l'enseignement du respect et de l'estime pour les diverses religions non-chrétiennes, dont les religions musulmane et juive : « la relation de l’Église et des Juifs appartient au plan de Dieu et au mystère de Dieu. Chrétiens et Juifs sont reliés ''spirituellement'' et cela fonde théologiquement les relations entre ces croyants. » (14) Exit donc le concept de ''Juifs déicides'' qui devient, après 2000 ans..., associé à l'antisémitisme... Noastra Aetate souligne aussi l'importance de « la fraternité universelle excluant toute discrimination : »

(1Jean 4:8) « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » « Par là est sapé le fondement de toute théorie ou de toute pratique qui introduit entre homme et homme, entre peuple et peuple, une discrimination en ce qui concerne la dignité humaine et les droits qui en découlent. » (15) C'est dit, mais reste inaudible. En outre, d'autres branches du Christianisme ne l'entendent pas ainsi.

Et il y a tant de choses à régler pour faire avancer le schmilblick (= cette nouvelle relation avec le Judaïsme) : Situation en Palestine contraire à l'Ecriture, poids décroissant de l’Église catholique dans les esprits, poids des habitudes,... qu'il faudra sans doute encore quelques siècles pour ''boucler l'affaire''. On ne sait comment... D'autant plus qu'il faudra clarifier cette fameuse définition de cette relation avec le judaïsme. Thérèse Hebbelinck souligne d'ailleurs très pertinemment que, dès lors, « le judaïsme interroge l’Église dans son identité même. »

En 2000 ans, les Juifs n'ont jamais tenté de retourner dans leur ''patrie ancestrale'' . Le Talmud de Babylone le leur interdit d'ailleurs expressément :

« À quelles [actions] ces trois serments seront-ils [appliqués] ? L'un dicte aux Juifs qu'ils ne doivent pas converger vers [Sion] en un mur [par la force] ; et l'un est que le très Saint, béni soit-il, commande aux Juifs de ne pas se révolter contre les nations du monde ; et l'un est que le très Saint, béni soit-il, commande aux idolâtres de ne pas subjuguer les Juifs plus que nécessaire » (Ketouvot). (7)

En outre, il est de notoriété publique que les élites israélites exilées à Babylone, une fois libérées par le roi Perse, ont pour la plupart préféré rester sur place !

>> L'Origine de la Diaspora

« (…) le judaïsme est, dès sa naissance, une religion de la diaspora [Babylone et Égypte] qui se développera durant l'époque hellénistique sur tout le pourtour de la Méditerrannée. Entre 400 et 350 [avant JC] se met en place la compilation de différents écrits en un proto-Pentateuque qui devient le fondement du judaïsme naissant mais aussi des Samaritains dont le sanctuaire central se trouve, dès le V siècle, sur le mont Garizim. » (11) (Thomas Römer)

« De la révolte des Maccabées, au II siècle avant notre ère, à la révolte de Bar-Kokhba, au II siècle après J-C, le judaïsme fut la première religion prosélyte. » (7) : Au I siècle après JC : royaume juif d'Adiabène (Kurdistan) – Au V s. : Royaume de Himyar (Yemen) – au VII s. Reine juive Dihya el-Kahina (Afrique du Nord Berbère) – VIII s. immense royaume Kahzar (mer Caspienne/ mer Noire) – L'expansion continue du judaïsme du Caucase à l'Ukraine, en dépit des invasions, devint la base de la Culture & langue Yiddish.

« Si la diffusion de la religion débuta dès la fin de la période perse [IV et III s. av. JC], avec l'ascension de la dynastie des Hasmonéens [II et I s. av JC] cet objectif fut promu au rang de politique officielle. Les Hasmonéens furent véritablement les premiers à ''produire'' des juifs en masse et du ''peuple'' en quantité. » (7) (Shlomo Sand)

« Contrairement à l’idée reçue, la diaspora ne naquit pas de l’expulsion des Hébreux de Palestine, mais de conversions successives en Afrique du Nord, en Europe du Sud et au Proche-Orient. Voilà qui ébranle un des fondements de la pensée sioniste, celui qui voudrait que les Juifs soient les descendants du royaume de David et non (…) les héritiers de guerriers berbères ou de cavaliers khazars. » (5)

Tristement, « Quand un millier de gens croient une histoire inventée un mois durant, ce sont des fake news. Quand un milliard de gens y croient un millénaire, c'est une religion, et on nous somme de ne pas parler de fake news pour ne pas froisser les fidèles (ou encourir leur courroux). » (3) (Yuval Noah Harari)

>> La Génétique ne trouve aucun Exil au 1er siècle

Les résultats des analyses ADN montrent que « la diaspora juive, c'est-à-dire la dispersion à partir du Moyen-Orient, aurait eu lieu il y a 2500 ans. » (12) C'est-à-dire après les invasions brutales et meurtrières des Assyriens puis des Babyloniens, mais bien avant la domination des Romains . Cette date (aux alentours de 500 avant JC) confirme bien que la diaspora est issue de l 'émigration prosélyte ancienne, et non du mythe de l'Exil au I er siècle de notre ère.

Par ailleurs, il apparaît que « encore actuellement, les populations non-juives dont le génome présente le plus de points communs avec celui des communautés juives sont celles qui vivent au Moyen-Orient. » (12) (Article Le Figaro Sciences)

Du temps de l’Antiquité Égyptienne, les Berbères y étaient appelés ’’Lybiens’’. Sur une fresque égyptienne, vers 1300 avant JC , sont représentés : quatre Lybiens (= Berbères) avec plumes et tatouages, un Nubien, un ’Asiatique’ (= Syrie-Palestine-Hijaz/Asir), et un Égyptien : Source : Tombe du Pharaon Seti 1er – Public Domain - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Races2.jpg

>> L' Arabe n'est pas toujours celui que l'on croit

Le Genographic Project (du National Geographic Society) décrypte l'ADN de différentes populations autochtones de par le monde.

Pour la région « MENA » (Moyen Orient et Afrique du Nord), le Projet dévoile le fait que pour le groupe ''Nord-Africains'', c'est le génome ''Berbère'' qui y prédomine largement : 88% en Tunisie, 68% en Égypte. (19) (Genographic Project)

En outre, en Égypte, on ne compte que 17% de génome 'Arabe' et 4% de génome de la diaspora 'Juive'.

Le Peuple Amazigh , ce sont les Berbères : un peuple autochtone de l’Afrique du Nord. On les trouve partout : des Canaries à l’Égypte ; de la Méditerranée au fleuve Niger ; outre une grande diaspora. L'identité berbère est généralement plus large que la langue et l'ethnicité, et englobe toute l'histoire et la géographie de l'Afrique du Nord. https://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res

Dans la région 'MENA', la conquête Arabe du VII siècle a marqué les esprits :de nos jours, la plupart des Berbères se considèrent ''Arabes''.

Par contre, le génome ''Arabe'' a été identifié pour 85% du groupe ''Juifs'' . Le génome ''Arabe'' est également fort au Koweit (84%) et en Iran (56%). (19)

Par ailleurs, de nombreuses autres études génétiques montrent que les Juifs et les Palestiniens du Levant sont très proches. Pourtant, « Alors que les combats se poursuivent au Moyen-Orient, une nouvelle étude génétique montre que de nombreux Arabes et Juifs sont étroitement liés » (…) « Le généticien Michael Hammer de l’Université de l’Arizona à Tucson a découvert que le chromosome Y chez les Arabes du Moyen-Orient était presque indissociable de celui des Juifs. » (16) (Article Science)

En Palestine, « Les Juifs sont les frères génétiques des Palestiniens , des Syriens et des Libanais, et ils partagent tous une lignée génétique commune qui remonte à des milliers d’années. » (17) En effet, comme anticipé plus haut, « Les Juifs et les Arabes d’aujourd’hui en Israël, en Jordanie, au Liban et dans certaines parties de la Syrie tirent la moitié de leur ascendance des Levantins de l’âge du bronze, qui descendent d’un mélange de locaux et de migrants d’Iran ou du Caucase. » (18) (Article HAARETZ)

Chacun pourra faire sa propre conclusion puisque, de manière générale, quel que soit le domaine d'activité humaine, notre Civilisation n'a plus guère de boussole (ou bien en avons-nous trop ?) : le Vrai vaut le Faux tant qu'on veut y croire, et le Mal est traditionnellement vêtu de plumes de Vertu (= les pures intentions déclarées), si bien qu'il est devenu le Bien.

En tout cas, nous avons besoin en permanence d'ennemis, proches ou lointains, sur lesquels projeter-exporter l'image de nos propres problèmes et les combattre là où l'on veut les voir.

JPCiron

oct 2021

