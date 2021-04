Le mythe du Peuple élu

Persécutés, les puritains fuient l'Angleterre au XVII siècle, et arrivent en Amérique. Ils identifiaient leur exode aux récits et aux personnages de l'Ancien Testament, et en vinrent à se persuader être eux-mêmes le Peuple de l'Alliance qui arrive vers une nouvelle Terre Promise. Cette identification des premiers colons s'est perpétuée sans faiblir jusqu'à nos jours. Ainsi, Lionel Ifrah (5) soutient que, se considérant héritiers du Peuple Hébreu, et vivant au plus près de la Bible, les Américains (et en particulier les Églises Évangéliques) en ont adopté les structures mentales. Ce qui serait une des principales raisons du lien fort entre les USA et Israël. Dans cet Article, je me concentre sur le mythe fondateur : celui du Peuple Hébreu, qui vient à être élu/ choisi, quittant l' Égypte pour la Terre Promise de Canaan. En outre, on en profitera en passant pour clarifier si cette élection comporte réellement une composante de supériorité ou une destinée particulière.

L'Article est composé de deux parties :

> S'informer

> Analyser

Note : précisons que mon approche est bienveillante, sans être complaisante. En (*) je décris le cheminement qui a mené à cet Article.

>>> S'INFORMER

Pour se faire sa propre idée sur le sujet de l'Article, il y a je crois trois voies : 1 consulter l'opinion académique ; 2 écouter l'expérience ; 3 lire les textes originaux.

> La version Académique (wikipedia) est limpide : L'élection du peuple juif n'implique en aucune manière une quelconque supériorité sur les autres nations. Ce statut est uniquement porteur de responsabilité et générateur de sacrifice .

La signification biblique véritable du peuple élu est donc d'ordre inverse à l'accusation antisémite : il s'agit de rester humble et responsable d'un message d'amour universel. L'interprétation juive est qu'il s'agit là d'un fardeau, une mission difficile et primordiale, et non de la moindre signification de supériorité.

> La version de l'expérience apparaît en net contraste : Yuval Noah Harari nous explique que « les Juifs -mon peuple- croient aussi être la chose la plus importante du monde. Nommez n'importe quelle réalisation ou invention humaine, ils s'empresseront d'en revendiquer le mérite. Pour les connaître intimement, je sais aussi qu'ils en sont sincèrement convaincus. »

Y. N. Harari relève que nombre de Juifs « croient que le peuple juif est le héros central de l'histoire et la source ultime de la morale, de la spiritualité et du savoir. » et souligne que « l'orthodoxie juive, aujourd'hui encore, persiste à croire que les Juifs sont intrinsèquement supérieurs à tous les autres êtres humains. » (1)

Albert Einstein disait : « Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive. Et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement, et dont je me sens profondément ancré à la mentalité, n'a pas pour autant une forme de dignité différente des autres peuples. Au vu de mon expérience, ils ne sont pas meilleurs que les autres groupes humains, même s'ils sont protégés des pires excès par leur manque de pouvoir. Sinon, je ne perçois rien d' ''élu'' chez eux. » (2a)

> La lecture de la Bible permet -sur nombre de thèmes- d'étayer ce que peuvent penser tant les uns que leurs contradicteurs... Mais bien des versets suggèrent néanmoins une certaine dominance 'consacrée'. En voici ci-après un exemple [parmi tant d'autres (Deut. 7 : 6) (Deut. 7:16) (Deut. 4:27) (Deut. 4:33) (Deut. 10.11) etc etc] :

« L'Éternel parla à Moïse (…) Il dit (…) lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays (...) Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. (…) Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » (Nombres 33 : 50-56 )

« Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, n'y changera rien (pour moi). » (Albert Einstein) Voir analyse sur l'expression ''Dieu de Spinoza'' qu'utilise par ailleurs A. Einstein en (2b)

>>> ANALYSER

Parlant des textes sacrés, Yuval N. Harari soutient que « Ce ne sont que des histoires inventées par nos ancêtres pour légitimer les normes sociales et les structures politiques. »

Voilà sans doute pourquoi cela crée une situation inextricable, car « Dès lors que des identités personnelles et des systèmes sociaux entiers sont construits sur un récit, il devient impensable d'en douter, non du fait des preuves qui l'étaieraient, mais parce que son effondrement déclencherait un cataclysme personnel et social ! Dans l'histoire, la toiture a parfois plus d'importance que les fondations . » (1)

Mais on peut raisonnablement reconstruire les événements qui ont accompagné l'utile invention, aux temps anciens, du concept de Peuple élu, parmi d'autres concepts.

Tout d'abord, aux temps anciens, on note que l'image du dieu Yahvé projetée par la Bible (A.T.) se positionne en réaction à une série de défaites militaires qui doivent être expliquées à la population (dieu sur-puissant qui punit son propre Peuple par la main de l'ennemi).

Ensuite, la stratégie d'unification Nord-Sud en Palestine s'appuye sur un passé commun mythique (invention du 'peuple' Hébreu ) (invention d' exploits fictifs en Égypte) ( découverte fictive du Livre de Moïse) ( Généalogie fabuleuse et passé glorieux inventés) ( conquête militaire fictive) etc...

En effet, la situation historique et sociétale était alors bien compliquée. Et cela a aidé à l'émergence du sentiment de la nécessaire création d' une cohésion populaire sur un territoire. En ces temps anciens, le Politique et le Religieux ne pouvaient qu'avancer de concert... comme partout au Moyen Orient. Plus d'informations & explications ici :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-monotheisme-et-la-bible-les-223242

> Un melting pot de divinités

Ce territoire en Pays de Canaan était alors constitué d'une grande variété ethno-culturelle (avec variété correspondante de divinités).

La Bible nous le confirme : « tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! » (Jérémie 11:13) Voir aussi (Ezéchiel 16:3) (Esdras 10:2) etc. Pour la Samarie , la Bible considère alors les Samaritains comme gens ''d'autres nations'' : des étrangers donc. (2Rois 17 : 33-40)

Ces populations disparates sont le résultat de l'Histoire : tant en Samarie (les Assyriens avaient exilé la population et l'avaient remplacée par des tribus arabes) qu'en Juda (la pacification assyrienne avait permis l'émergence d'un axe commercial de l' Arabie du sud/ Hijaz à Gaza, avec une population indigène en Idumée devenue majoritairement Edomite/ Arabe). Voir plus d'informations & explications ici :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

> Le choix du Grand Dieu unificateur

L'introduction de Yahvé en Canaan s'est opéré par fusion-absorption/ substitution. Ce qui n'était alors pas une modalité extra-ordinaire pour les divinités.

Les divinités principales en Canaan étaient traditionnellement Baal et Ashéra (outre le vieil El). Le dieu Yahvé n'est pas originaire de Canaan. (6) C'est un dieu ''importé'', venant du Sud (Edom/ Madian/ Hijaz). Les dieux suivant les hommes, il était urgent de créer des mythes unificateurs du territoire, qui tiennent compte de la nouvelle diversité des populations en place, tant en Samarie qu'en Juda. Le théologien Thomas Römer considère même que « Peut-être Juda lui-même fut-il à l'origine une de ces tribus arabes installées dans le Sud et liées aux Madianites, Qénites et Edomites. » (''L'invention de Dieu'' Seuil 2017)

A cette époque, au Levant, Baal était depuis des millénaires le dieu de l'agriculture. Sa parèdre était Ashéra. Dans son habit de ''dieu de l'Orage'', Yahvé conserve son origine volcanique. Ainsi, en Ougarit, Baal « chevauche les nuées », tandis que le nouveau-venu Yahvé circule sur « un char de feu et des chevaux de feu » (2Rois 2 : 11). Voir aussi (2Rois 6 : 17).

Les religieux et les politiques ont ''adoubé'' Yahvé , qui était(ent) d'ailleurs déjà mentionné(s) ici ou là (Yahvé de Shomron/Samarie ; Yahvé de Teman ; Yahu en terre de Shasou ; ...) à côté du traditionnel panthéon cananéen.

Les attributs de Baal ont été progressivement transférés à Yahvé, et les adeptes de Baal ont été persécutés. (1Rois 18:40) etc

Ce qui introduit une monolâtrie avec divinités principales Yahvé et Ashéra. Émettre l'idée de ne pas suivre Yahvé était puni de mort. (Exode 22:20) (Deut. 13)

Le culte de Ashéra était distinct : c'était une religion populaire portée par les femmes. Une religion bien ancrée, grandement autonome.

Les prêtres masculins ont alors ''pris le pouvoir'' religieux en sortant l'idole de Ashéra/ Astarté du temple et en la brûlant (2Rois 23:6). Les attributs féminins de la déesse ont été bientôt transférés à Yahvé. Voici ici les explications détaillées sur ce point :

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2017/symboles_20170519.html

Et la religion des femmes a été interdite.

Le patriarcat a alors pu s'exprimer sans freins. Plus d'informations dans cet Article :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-femme-victime-du-patriarcat-de-228795

> Le ''nécessaire'' prodige de la sortie d'Égypte

En pays de Canaan, Yahvé était un dieu ''sans états de Service'' ! Il était impératif d'y remédier, en positionnant Yahvé bien au-dessus de l'image grandiose des dieux des grandes puissances de l'époque.

Ce sera le mythe de la sortie d’Égypte.

« Moïse n’a pas pu faire sortir les Hébreux d’Égypte et les conduire vers la ''terre promise'' pour la bonne raison qu’à l’époque celle-ci... était aux mains des Égyptiens. On ne trouve d’ailleurs aucune trace d’une révolte d’esclaves dans l’empire des pharaons, ni d’une conquête rapide du pays de Canaan par un élément étranger. » (3) (Shlomo Sand)

> La centralisation du Culte de Yahvé

L'arrivée en Canaan poursuit le récit mythique. En effet, la Bible raconte l'histoire de l'arrivée d'un peuple (venant prétendument d’Égypte) pour prendre possession du Pays de Canaan.

« L’idée que Yhwh est le seul dieu à vénérer et Jérusalem le seul sanctuaire légitime n’est pas une idée ancienne, mais un concept qui naît au plus tôt au VIIe siècle avant notre ère. » (7) Sur ce sujet brûlant, dans tout le Livre il n' est pas fait une seule allusion au temple de Jérusalem ; il n'est jamais parlé que du « lieu que Yahvé votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom » (Deut. 12:5)

De la sorte, du temps du roi Josias, avec la 'découverte' du ''Livre'' (2Rois 22) à Jérusalem dans la ''maison de l’Éternel'', l'affaire sera dans le sac !

> Le Grand Dieu Yahvé a élu un Peuple.

Le moment était venu de l'invention du concept de ''Peuple élu'' par Yahvé. Cela a été une manœuvre politico-religieuse géniale, aux alentours du règne du roi Josias, afin de créer une nouvelle unité religieuse (et donc politique) sur un territoire. J'explique/ documente la structure de l'opération dans cet Article :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

> Un Dieu importé pour un Peuple hétéroclite

L'archéologue Israël Finkelstein souligne que le Roi Josias (640 à 609 av. JC), cherchant à unifier des ''tribus hétéroclites'' , leur a inventé un glorieux passé commun, tant politique que théologique. (8) En effet, le peuple (disparate) était déjà là. Et le dieu Yahvé est un dieu qui a initialement discrètement 'immigré' en Canaan avec les afflux/transfers de population. Le clergé a travaillé à la fusion-absorption de Yahvé avec Baal sur une longue période.

La rencontre-fusion de l'étranger Yahvé et du panthéon de Baal correspond à ce que les érudits appellent « une représentation religieuse exogène avec ses caractéristiques de culte exclusif, confrontée à un milieu ouest sémitique endogène polythéiste. » Représentations antagonistes que l'on mariera néanmoins grâce à des artifices.

En effet, « Le grand récit biblique des origines de l’Exode narre la migration d’un peuple, mais le récit qui se lit en négatif est inverse, il s’agit en fait de la « migration » d’un dieu : l’histoire contée est celle d’un peuple allochtone pour un dieu autochtone alors qu’il s’agit précisément du contraire : un dieu allochtone pour un peuple autochtone. » (Christophe Lemardelé) (4)

Le récit biblique crée un mythique passé glorieux commun pour une population autochtone disparate.

> Du monothéisme Israélite au Judaïsme

Nous sommes ainsi arrivés aux premiers pas du monothéisme Israélite, qui ignorait encore l'Au-delà. Le concept de vie après la mort était alors déjà fondamental pour les Égyptiens depuis des millénaires, et aussi depuis un millénaire chez les Zoroastriens. « Seules ses élites politiques et intellectuelles durent s’installer à Babylone. De cette rencontre décisive avec les cultes perses naîtra le monothéisme juif . » (3)

L'au-delà n'a été plus largement intégré que vers le premier siècle de notre ère, après la prise de Jérusalem par les Romains. Voici deux Articles donnant plus de détails là-dessus :

(l'Au-delà) https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

(La Menorah) https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-arbre-de-vie-son-extra-ordinaire-214692

> Le retour mythique du Peuple exilé

Dès avant le début de notre ère, le judaïsme était une religion prosélyte, qui a essaimé ''tous azimuts''. « Contrairement à l’idée reçue, la diaspora ne naquit pas de l’expulsion des Hébreux de Palestine, mais de conversions successives en Afrique du Nord, en Europe du Sud et au Proche-Orient. Voilà qui ébranle un des fondements de la pensée sioniste, celui qui voudrait que les Juifs soient les descendants du royaume de David et non — à Dieu ne plaise ! — les héritiers de guerriers berbères ou de cavaliers khazars. » (3) (Shlomo Sand)

Les Romains ont donc exilé les Israélites hors de Jérusalem (c'est-à-dire 'exilés' en Palestine). L'exil véritable et lointain avait été celui du peuple de Samarie (avec les élites) par les Assyriens . Plus tard, les Babyloniens n'ont exilé que les élites (pas le peuple).

Les paysans de Palestine sont donc les descendants des habitants de l’antique Judée - Samarie .

> Au final, j'incline à penser comme les personnalités citées :

Non : il n'existe pas de peuple supérieur aux autres, qui aurait été élu par quelque dieu. L'article ci-après éclaire sur différentes acceptions du concept de ''Peuple de Dieu'' : https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483

Oui : la lecture de la Bible semble bien mentionner clairement et explicitement un peuple élu à la promise destinée exceptionnelle.

Oui : une partie des adeptes de plusieurs religions du Livre pensent aujourd'hui faire partie de ce peuple élu /choisi. Plus d'informations dans cet Article : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

Non : il n'y a pas eu d'exil des Juifs par les Romains hors de Palestine : ils ont été expulsés hors de Jérusalem.

Oui : la diaspora Juive est issue du Judaïsme prosélyte des origines (commencé dès avant JC) qui a été actif ''tous azimuths''.

Oui : nombre de versets de la Bible sont des constructions théologiques à support d'un projet politico-religieux fédérateur remontant aux environs du VIII-VII s. avant notre ère, et mené à terme quelques siècles plus tard.

Yuval N. Harari a bien raison : « Quand un millier de gens croient une histoire inventée un mois durant, ce sont des fake news. Quand un milliard de gens y croient un millénaire, c'est une religion (…). » et « (...) il semble bien que nous vivions bel et bien dans une ère terrifiante de post-vérité, quand (…) des histoires et des nations entières pourraient bien être faux . »(1)

Heureusement que les sociétés Judéo-Chrétiennes occidentales ont appris depuis César a bien séparer le Religieux et le Politique. Sinon, imaginez les situations improbables que ces sociétés auraient pu générer...

JPCiron

En fin de compte, l'idéologie Sioniste serait-elle l'héritière politique contemporaine du roi Josias ? Ce mythe du Peuple élu aura-t-il donc ''porté des fruits'' ? Cela dépend pour qui. Voir l'Article "Le Sionisme : Bon pour Israël, mauvais pour les Juifs."

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

….. (*) - Depuis quelques années, j'ai pris le temps d'essayer d'éclaircir des questions que j'avais laissé ''en suspens'' depuis bien longtemps, sur différents thèmes. Certains questionnements touchaient des thèmes du monde des dieux.

Quand je pensais avoir trouvé une réponse satisfaisante à un questionnement, j'écrivais un Article, avec les documentations et références y relatives.

Avec le temps, je notais que quelques Articles en introduisaient (ou en complétaient) d'autres. Et peu à peu, comme des pièces d'un puzzle, ils s'assemblaient et s'intégraient pour former un paysage bien plus vaste qui, en retour, donnait du sens à chaque élément du puzzle.

Ainsi donc est aparu le paysage global de ce mythe fondateur du ''peuple élu''. Paysage qui se décompose en éléments structurants.

Le concept de mythe émane du ''paysage'' global du puzzle.

….. (1) – Ouvrage « 21 leçons pour le XXI e siècle » par Yuval N. Harari – Albin Michel – 2018

Je note que de nos jours, on ne peut plus exprimer son opinion sans devoir se justifier... c'est dire le pouvoir -que dis-je, l'emprise- du parti de la Bien-Pensance... J'indique donc d'abord ci-après quelques concepts proposés par Y. N. Harari associés à sa 'plaidoirie' pour échapper à l'accusation d'antisémitisme, laquelle est présentée juste après :

« La valeur centrale de l'éducation dans la culture juive est l'une des principales raisons de l'extraordinaire réussite des savants juifs. » (…) « Reste que si les savants juifs apportèrent de la yeshivah une discipline forte et une foi profonde dans la valeur du savoir, ils n'arrivèrent avec aucun bagage d'idées ou d'intuitions concrètes. » (…) « La révolution scientifique n'était pas un projet juif, et les Juifs n'y trouvèrent leur place qu'en quittant la yeshivah pour l'université. »

(note : les statistiques ethno-culturelles aux USA semblent confirmer que la Valeur d’Éducation de certains groupes génère plus de diplômes universitaires, ce qui, à mon sens, mène naturellement à une sur-représentation de ces groupes dans certaines activités importantes du pays. On ne peut que se réjouir qu'un groupe contribue à rehausser le niveau moyen de son pays. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/04/the-most-and-least-educated-u-s-religious-groups/ )

« Il va sans dire que le peuple juif est un peuple unique, riche d'une histoire étonnante (même si c'est vrai de tous les peuples). Il va également sans dire que la tradition juive fourmille d'intuitions profondes et de valeurs nobles (mais est aussi pleine d'idées contestables, et d'attitudes racistes, misogynes et homophobes). » (...) « Pour qu'on n'aille pas me soupçonner de ''haine de soi juive'' ou d'antisémitisme , je tiens à insister : je ne prétend pas que le judaïsme soit une religion spécialement mauvaise ou obscurantiste. Je dis simplement qu'elle n'a pas été particulièrement importante dans l'histoire de l'humanité. »

…. (2a) – Lettre de Albert Einstein (de 1954) au philosophe Eric Gutkind - Article « La ''Lettre sur Dieu'' d'Einstein vendue 2,89 millions de dollars » - Le Monde du 05 décembre 2018 -

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/12/04/la-lettre-sur-dieu-d-einstein-mise-aux-encheres-pour-un-million-de-dollars_5392631_3246.html

….. (2b) « Philosophe Rebecca Newberger Goldstein, dans une interview au New York Times » :

« Dire ''je crois dans le Dieu de Spinoza'', comme Einstein (…) cela signifie que vous croyez que les lois de la nature forment un tout et qu'elles contiennent toutes les réponses aux questions que vous vous posez. » (…) « Beaucoup de physiciens utilisent le mot Dieu. Cela trompe les gens qui pensent qu'ils sont croyants, mais c'est en fait une manière métaphorique de parler de la vérité absolue. »

….. (3) – Article « Déconstruction d’une histoire mythique : Comment fut inventé le peuple juif » par Shlomo Sand / Le Monde Diplomatique - Août 2008

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205

….. (4) – Article « La spécificité du monothéisme biblique. La question du yahwisme. » par Christophe LEMARDELÉ (CNRS) - In : ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, n°14, 2019. pp. 115-126 ; doi : https://doi.org/10.3406/asdi.2019.1158

https://www.persee.fr/doc/asdi_1662-4653_2019_num_14_1_1158

….. (5) – Ouvrage « Moïse à Washington. Les racines bibliques des États-Unis » par Lionel Ifrah – Albin Michel - 2019

..... (6) - Ouvrage "L'invention de Dieu" par Thomas Römer - Seuil 2017

YW est mentionné sur une tablette ougarite, et a pu être rapproché de Yahvé. En fait, « YW désigne sous une forme allographique YAM, le dieu de la mer dans le panthéon levantin. »

Voir aussi l'ouvrage « Textes ougaritiques. Mythes et légendes. Vol 1 » par André Caquot et al. - Ed. Cerf 1974

….. (7) – Article « Milieux bibliques » par Thomas RÖMER ''Le dieu Yhwh : ses origines, ses cultes, sa transformation en dieu unique, P1'' - L’annuaire du Collège de France [En ligne], 111 | 2012, mis en ligne le 22 novembre 2013 - URL : http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/1506 ; DOI : https://doi.org/10.4000/annuaire-cdf.1506

….. (8) – Ouvrage « The Bible Unearthed : Archeology's New Vision of Ancient Israel » – Israel Finkelstein & Neil Asher Silberman – 2002

