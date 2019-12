Le Noël des isolés

Bonjour C’est nabum,

Je me réjouis que vous ayez passé un bon Noël au milieu d’un public attentif et qui a su apprécier à sa juste valeur et vos talents de conteur et vos belles histoires...

Toutefois, à vous lire attentivement, je me pose la question, êtes vous sur que c’est la différence de statut social qui a favorisé cette écoute « respectueuse »... Ne serait ce pas plutôt parce que « l’autre public » (que vous classez « bobo ») n’est pas réceptif à (ou n’apprévie pas) certaines histoires que vous appelez décalées, volontairement provocatrices... (et donc qui provoquent des réactions par le biais de commentaires, bavardages, critiques, troublant l’attention de votre auditoire et vous troublant vous même, bref suscitant des réactions que vous jugez inappropriées.

Je vous cite "Le temps n’était pas à la provocation sans pour autant désavouer mon regard décalé.





eh oui, je vous perçois c’est nabum, comme un talentueux conteur, capable de nous émerveiller, de nous attendrir, de nous faire rire aussi, une personne au grand coeur, mais également comme un paradoxe vivant, un être plein de contradictions (rassurez vous, nous le sommes tous plus ou moins) ;)





Que cette nouvelle année vous apporte ce que vous désirez, C’est nabum et vous garde en bonne santé..





Attentivement et amicalement,





Loatse