Le pape François à Marseille (1) : ne pas légiférer sur l'euthanasie.

Il faudrait aussi demander l’avis du Dalaï Lama, du Gran Mufti et du Gand Rabin. Pour les protestants, je ne sais pas à qui il faut s’adresser, mais on est dans un pays laïc qui respecte toutes les religions sans se soumettre à l’une d’elles et qui accorde à leurs adeptes la liberté de culte et la liberté de penser. Alors le pape, il a le droit de penser ç, mais c’est à la majorité des Français de décider. Il faut faire un référendum là-dessus !