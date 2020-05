Le PEUPLE de DIEU

L'objet de cet Article est d'approfondir un peu ce lien entre 'Dieu' et 'Peuple' : > Dans un premier temps, pour nous remémorer les élaborations que les Anciens avaient su proposer en leurs temps. > Dans un second temps, pour questionner l'infiltration dominatrice du religieux dans le politique durant ces derniers siècles. > Pour enfin aborder le sujet de l'exploitation opérationnelle du politique par le religieux.

La Carte du Monde du temps de Hérodote (V s. av. JC) pourrait ressembler à ceci : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herodotus_world_map-en.svg

Le Livre des Portes (vers 1300 av. JC, reproduit des textes probablement très antérieurs. Le texte de ce Livre mentionne 4 'races' traditionnelles de l'humanité : Les Libyens - Les Nubiens (au Sud de la 1 ière cataracte du Nil) – Les Asiatiques (Syrie-Palestine) – et Les Égyptiens = le ''Bétail de Rê'' (=Peuple de Rê) – (7) p.109

Image = Vue d'artiste d'une fresque de la tombe du pharaon Séti Ier (XIII siècle avant JC). Credit : Unknown (original) Heinrich Menu von Minutoli (1772–1846) (drawing) - Cropped from File:Races2.jpg, Hornung, The Tomb of Pharaoh Seti I, 1991. - Public Domain.

Parfois, « l'humanité cesse aux frontières de la tribu(…) ; un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie (…) les ''bons'', les ''excellents'', les ''complets'', impliquant que les autres (…) sont tout au plus composés de ''mauvais'', de ''méchants'', de ''singes de terre'' ou d' ''œufs de pou''. »

(...)

« Sans doute les grands systèmes philosophiques et religieux de l'humanité, qu'il s'agisse du bouddhisme, du christianisme ou de l'islam, (…) se sont-ils constamment élevés contre cette aberration. » (1) p.20-22

En vain, semble-t-il : en Occident, abaisser l'humanité des uns et/ou distinguer celle des autres sont les deux moyens qui semblent absolument nécessaires pour bien hiérarchiser ''eux'' et ''nous''. Voir aussi (2)

Voici le Plan de cet Article :

I - L' ÈRE des ANCIENS

II - L' INFILTRATION du RELIGIEUX dans le POLITIQUE

III - L' ÈRE de l' AMÉRIQUE

I – L' ÈRE des ANCIENS

>>> L'ÉGYPTE est le '' PAYS AIMÉ '' DE DIEU.

Au XIV s. avant JC, le roi Akhénaton ''lance'' sa nouvelle religion, monothéiste, avec Dieu représenté par le Disque Solaire.

Il composa lui-même un très long Chant que l'égyptologue François DAUMAS propose dans son ouvrage en notant que « son lyrisme est d'une telle puissance et d'une telle intensité qu'il a pu inspirer des passages du fameux psaume CIV [de la Bible]. C'est un des joyaux de la littérature universelle. »

(…)

« Le pluriel du mot ''dieu'' fut impitoyablement effacé. Il n'y avait donc qu'un seul dieu unique, Aton . C'est le seul créateur des hommes, étrangers ou égyptiens, ils sont les fils d'un même Dieu qui songe à leur procurer tout le nécessaire. » (3) p.324-5

En voici un bref extrait :

« (…)

Tu as mis chaque homme à sa place et as pourvu à son nécessaire.

Chacun possède de quoi manger et le temps de sa vie est compté.

Les langues sont variées dans leurs expressions ;

Leurs caractères comme les couleurs sont distincts,

Puisque tu as distingué les étrangers.

Tu crées le Nil dans le monde inférieur

Et tu le fais venir à ta volonté pour faire vivre les Égyptiens,

Comme tu les as créés pour toi ,

(...)

Disque du jour au prodigieux prestige !

Tout pays étranger, si loin soit-il, tu le fais vivre aussi :

Tu as placé un Nil dans le ciel qui descende pour eux ; (...)

Tout comme le Nil qui vient du monde inférieur pour le Pays-aimé.

(...) » Traduction Gustave LEFEBVRE (4)

L’Égypte est bien le pays aimé, et Dieu a créé les Égyptiens pour lui. Cependant, Dieu a aussi créé les autres peuples, et il les traite avec la même attention dans leurs pays lointains.

Le règne d'Akhenaton est « une tentative pour faire pénétrer dans la trame des événements politiques un souffle de spiritualité et de vérité religieuse destiné à faire lever la pâte et à transformer l'humanité. » (3) p.327

Outre les intentions pures, un empire se gouverne quand même plus facilement si les pays vassaux ont la même vision du monde... et la même religion.

>>> En PERSE fut inventé l' HUMANISME GÉNÉRALISÉ.

Paul Du BREUIL souligne qu' « En obligeant l'homme à méditer sur la valeur universelle de la vie, [Zoroastre] modifia profondément la portée de la morale tribale. » (5) p.136

Voici ce que disaient de grands penseurs, au sujet du zoroastrisme originel, dès le V ième siècle avant JC : « Platon, Xénophon, Hérodote, Strabon s'étonnèrent de l’extrême moralité de la religion Perse. Eratosthène reconnaît que, contrairement à la division raciste entre Grecs et Barbares, ''la seule division possible à établir entre les hommes est celle qui a pour base le bien et le mal''. » (6) p.109

Le concept d' Humanisme généralisé a été précisé par Claude LÉVI-STRAUSS : « (...) un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même mais place le monde avant la vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. »

Vers le X ième siècle avant JC, Zoroastre l'exprime aussi, avec ses propres mots : « Nous prions pour toutes les eaux... Nous prions pour toute la terre … pour le ciel … pour toutes les étoiles et pour la lune et le soleil. Nous prions pour toute la lumière infinie … pour tous les animaux, pour ceux qui vivent dans l'eau, pour ceux qui vivent sous terre, pour ceux qui volent, pour ceux qui courent, pour ceux qui paissent. » (Yasna 71.9)

L' Alliance créée par Dieu entre les Hommes et les Animaux incite les premiers à protéger les seconds, et avec eux leurs biotopes.

« Et voici une règle étrangement d'actualité en nos temps de pollution généralisée [règle en son temps décrite par Xénophon] : ''Jamais les Perses n'urinent dans un fleuve, jamais ils ne s'y lavent ni ne s'y baignent, jamais il n'y jettent rien qui soit réputé impur''. » (6) p.110

En résumé le 'Peuple de Dieu' de Zoroastre est formé de l'ensemble des êtres dotés d'une âme (y compris donc les animaux). Toutes les âmes purifiées entreront au Royaume de Dieu, dotées d'un corps spirituel parfait et immortel. L'humanité a été distinguée par rapport aux animaux car elle a la responsabilité de leur protection. Les humains sont laissés libres de faire le Bon ou le Mauvais choix. Ils sont donc pleinement responsables, et seront jugés post-mortem.

>>> Les ANCIENS ISRAELITES et leur DIEU TRIBAL

Jusqu'à peu de siècles avant notre ère, les Anciens Israélites vivaient sans perspective d'un ''au-delà''. La relation avec le divin se terminait à la mort.

Chaque peuple de la région avait son dieu tribal/national principal : El est le Dieu d'Ougarit, Kemosh est le dieu de Moab, Qaus celui d’Edom, Hadad, celui de Bagdad, Yahvé celui de Juda, et Elohim celui d' Israël.

Voici quelques extraits de la Bible qui me semblent illustrer l'essentiel de la relation du Peuple avec son Dieu :

« J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » (*) (Genèse 17:7)

« Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu ; et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » (*) (Deutéronome 14:2)

« [Moïse] prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » (*) (Exode 24:6-7)

« Mais si ton coeur se détourne, si tu n'obéis point, (…) je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, (…). » (*) (Deutéronome 30 : 17>18)

Ce que résume Paul Du BREUIL : « Toute la morale religieuse du Sinaï se contenait dans l'alliance du peuple élu avec son dieu ethnique. » (5) p.246

>>> Le PEUPLE de DIEU des JUDÉO-CHRÉTIENS

« On ne peut parler de juif ou de judaïsme avant l'époque perse ,voire avant l'époque hellénistique, car c'est seulement vers le IV ième ou III ième siècle [avant JC] que se met en place un système religieux qui ressemble à ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de judaïsme. » (8) p.20

Il semble évident pour les Judéo-Chrétiens que les Juifs ont été les premiers dans le monde à bénéficier de la proximité de Dieu et à recevoir Son Enseignement. Lequel comprend le concept monothéiste ainsi que des éléments d'éthique et de morale.

Dieu est le Dieu Créateur de tous les peuples. Il apparaît qu'ils ne le savent pas encore tous. D'où le devoir moral de conserver l'Enseignement reçu et, éventuellement, de le partager avec les personnes qui le souhaitent.

C'est en ce sens que doit se comprendre le terme de Peuple Élu, lequel doit suivre l'Enseignement reçu, le conserver, et éventuellement le partager. C'est une charge, un devoir, un sacrifice à accomplir. Avec humilité et amour.

Les Catholiques ont posté un Article relativement clair et bref sur le thème du ''Peuple de Dieu'' : (9).

Très tôt, le Judaïsme fut une religion qui se diffusa librement en Méditerranée. Des vestiges du II ième siècle avant JC ont été trouvés au Maroc.

La loi d'amour du Christ fut très vite dévoyée. L'historien latin Ammien Marcellin a écrit dès le IV siècle : « Il n'y a pas de bêtes si cruelles aux hommes que la plupart des chrétiens le sont les uns pour les autres. » (5) p.14

En résumé, quiconque peut donc faire partie du Peuple de Dieu, s'il adhère aux Valeurs de la communauté considérée, et après avoir, éventuellement, satisfait à certains rites (baptême, circoncision, etc)

Note : la circoncision était aussi une pratique égyptienne courante et très ancienne. (dès 2700 ans avant JC). « La plupart des personnages nus dans les mastabas de l'Ancien Empire sont circoncis. » (3) D'après Hérodote, les prêtres Égyptiens devaient être circoncis.

Cependant, certains groupes ou certains individus, humblement, se considèrent être de simples instruments de Dieu pour la mise en œuvre de Son dessein. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives... et de nouveaux horizons...

II – L' INFILTRATION du RELIGIEUX dans le POLITIQUE

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. » (Matthieu 7 : 16)

Pour Claude LÉVI-STRAUSS, « (…) la notion d'humanité, englobant sans distinction de race et de civilisation, toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. (…) il n'est nullement certain -l'histoire récente le prouve- qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. » (1) p.20

En effet. Se pose donc la question de savoir comment conserver les conviction de ''supériorité 'tribale'' évoquées en introduction, tout en promouvant l'amour du 'prochain' et en faisant mine de reconnaître l'unité de l'humanité dans sa diversité ?

On le fait simplement à travers une logique de ''faux évolutionnisme '', qui est « une tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement. Car, si on traite les différents états où se trouvent les sociétés humaines (…) comme des stades ou des étapes d'un développement unique qui, partant du même point, doit les faire converger vers le même but, on voit bien que la diversité n'est plus qu'apparente. » (1) p.23 Certains pensent être ''en avance'' par rapport à ceux qui sont ''en retard''. Et on se gardera bien d'utiliser les termes ''supérieur'' ou ''inférieur''.

En pratique, il suffira donc d'affirmer qu' ''ils'' sont en retard et que notre mission civilisatrice est de leur faire profiter de notre savoir. Bien entendu, c'est pour leur bien. Pour les aider à progresser, à ''sauter les étapes'', notre bonté peut nous amener à les ''bousculer'' un peu (ou à expliquer qu'ils ne sont pas encore prêts à exercer l' auto-détermination que le Droit International leur accorde pourtant). En Occident, c'est une musique que l'on joue depuis bien longtemps aux peuples 'en retard', ou à ceux adeptes d'une religion qui les empêcheraient de raisonner correctement.

>>> Les FILS INVISIBLES entre CROYANCES et POLITIQUE

Ces fils sautent aux yeux dans le livre de Henry Kissinger « L'Ordre du monde ». (14)

Quand on entend condamner tout monothéisme qui ne fait pas de distinction entre la Loi de Dieu et la Loi de l’État, il est nécessaire d'essayer de faire croire que nous autres, en Occident, n'avons pas ce travers.

C'est ce que tente de montrer Henry KISSINGER dans son ouvrage. Il y insiste sur le fait qu' « au fil du temps, le christianisme est devenu une notion philosophique, renonçant à s'affirmer comme un principe opérationnel de stratégie d'ordre mondial » et explique que « ce processus a été facilité par la distinction qu'avait établi le monde chrétien entre ''ce qui est à César'' et ''ce qui est à Dieu'', permettant une évolution (…) au sein du système international reposant sur l’État . »

Cette analyse permet à Kissinger de bien ''évacuer'' l'aspect religieux du discours ''officiel'' Américain, et d'affirmer sans démontrer que « La politique étrangère de l'Amérique a reflété la certitude que ses principes intérieurs possédaient une valeur universelle (…). » Concept qu'il exprime de manière 'opérationnelle' : « les principes américains étaient valables pour l'ensemble du monde. »

Il s'agissait là, concluait-il, du produit de « deux éléments parfaitement distincts (…) mais qu'on est parvenu, en Amérique, à incorporer en quelque sorte l'un dans l'autre, et à combiner merveilleusement. Je veux parler de l'esprit de religion et de l'esprit de liberté.'' »

En deux mots, l’État Américain et la Religion Américaine seraient deux choses distinctes. Cependant, on voit bien que les valeurs de l'une se retrouvent dans les principes de l'autre ! Dès lors, à mon sens, il me semble saugrenu d'invoquer l'universalité des principes de l’État Américain.

Kissinger donne des exemples de la stabilité de cette vision Américaine à travers les siècles. (14) Inquiétante stabilité !

En fait, selon Alexis de TOCQUEVILLE, « A côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. Laissez l'esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d'une manière uniforme la société politique et la société divine ; il cherchera, si j'ose dire, à harmoniser la terre avec le ciel. » (...)

« Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races ce que l'homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit. » (10) p.426 & 467

III - L' ÈRE de l' AMÉRIQUE

>>> Petit HISTORIQUE du PEUPLE immigré aux USA

L'homme politique puritain Américain William Stoughton disait déjà en 1610 : « Dieu a passé toute une nation au crible afin de pouvoir envoyer son meilleur grain dans cette contrée sauvage ». (11)

A partir des années 1770, dans leurs innombrables écrits et sermons, les ecclésiastiques, comparèrent le peuple américain au peuple hébreu.

John Adams, futur second président des États-Unis disait déjà que « L'Amérique a été désignée par la Providence pour être le théâtre où l'homme doit atteindre sa véritable stature, où la science, la vertu, la liberté, le bonheur et la gloire doivent s'épanouir dans la paix ». (11)

Liliane CRÉTÉ analyse : « On voit déjà poindre l a notion de mission, de croisade chère aux Américains. La raison d'être des États-Unis est de défendre la perfection du système américain, la plénitude des libertés et les bienfaits de la vertu au genre humain tout entier. »

En Préface à l'ouvrage d'Alexis de TOCQUEVILLE (10), André JARDIN explique : « En Amérique, les moeurs avaient produit des lois, en France, les lois devraient faciliter des moeurs capables de faire coexister égalité et liberté. »

Cependant, l'on voit bien que la France, dite ''Patrie des Droits de l'Homme'' est venue, progressivement, à plier sans effort pour s'ajuster, dans la pratique, sur les positions Américaines, dans de nombreux domaines.

>>> Le SIONISME et les PEUPLES

Le Sionisme est une idéologie politique nationaliste qui opère dans l'ombre du Judaïsme sans cependant adhérer à ses Valeurs. Sa mise en œuvre a été théorisée par Theodor HERZL. J'en ai parlé dans plusieurs articles cités en (15). Il convient de souligner que ''Juif'', ''Sioniste'' et ''Israélien'' sont trois concepts bien distincts, que les activistes & politiques de tout poil se plaisent à confondre.

Certains groupes Chrétiens soutiennent très activement le Sionisme, pour des raisons religieuses bien particulières : ils croient que l e Sionisme participera à la ''seconde venue de Jésus'' . Ce soutien est souvent appelé ''Sionisme Chrétien''.

« Le câlin de l'Ours Évangélique » est le titre de l'Article du journal Israélien HAARETZ (16), dont je résume ci-dessous le passage qui est en lien avec mon Article.

« Depuis des années, la droite Israélienne a travaillé à créer des liens politiques plus étroits et une alliance financière avec les Chrétiens Évangéliques, lesquels soutiennent l'entreprise Sioniste et le retour des Juifs à leur terre car c'est la condition préalable à la seconde venue de Jésus à la fin des temps . »(…)

« Le lobby évangélique a été une contribution décisive pour la décision de Trump de déplacer l ’Ambassade des USA à Jérusalem et pour reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan . Le lobby a aussi directement influencé la politique américaine sur l'Iran , la volonté de fermer l' Office de l'ONU pour les Réfugiés en lui coupant les financements, (...).

La cérémonie d'inauguration à l'ambassade de Jérusalem incluait des parties évangéliques, comme le discours du Pasteur John Hagee, fondateur de Christians United for Israel. (...) »

Il va sans dire que l'environnement politique direct du Président Trump est truffé d'évangélistes. Plus des 3 /4 des évangélistes américains sont pro-Trump. Et les évangélistes 'travaillent' aussi avec succès en Australie, Brésil, Philippines, ...

…..................

Le Vice Président des États-Unis, Mike Pence, a fait un discours début 2018, à la Knesset (le Parlement d’Israël), au sujet, entre autres, de l'ouverture de l'ambassade Américaine à Jérusalem..

Ce qu'il est important de noter est la grande cohérence des déclarations d'aujourd'hui des USA avec les déclarations des siècles passés, et le nombre impressionnant de références religieuses des officiels US. Voici un très bref extrait du discours du Vice Président des États-Unis, que l'on trouve en entier en (17) dans le journal Israélien HAARETZ .

(...)

« Nous sommes aux côtés d’Israël car votre cause est notre cause, vos valeurs sont nos valeurs, et votre combat est notre combat.

Nous sommes aux côtés d’Israël car nous croyons au vrai plutôt qu'au faux, au bien plutôt qu'au mal, et à la liberté plutôt qu'à la tyrannie.

Nous sommes aux côtés d’Israël car c'est ce que les Américains ont toujours fait, et ce depuis les premiers jours de mon pays. »

(...)

« Dans l'histoire des Juifs, nous avons toujours vu l'histoire de l'Amérique. C'est l'histoire d'un exode, un voyage de la persécution à la liberté, une histoire qui montre la puissance de la foi et une promesse d'espérance.

Les premiers colons de mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence, pour construire une nouvelle Terre Promise. »

(...)

« Notre second Président, John Adams, déclara que les Juifs , selon ses propres termes, '' ont fait plus pour la civilisation que l'importe quelle autre nation .'' »

On notera que cette déclaration de John Adams, faite voici une paire de siècles est rapportée en 2018 par le VP des USA ! Elle suggère aussi, directement, une ''supériorité'' civilisationnelle de la contribution des ''Juifs''. Affirmation de ''supériorité'' qui est d'ordinaire considérée comme un jugement d'antisémite.

Dans son discours, après avoir longuement exposé les motivation fondamentalement religieuses du transfert de l'ambassade, Mike Pence affirme : « Notre Président a pris sa décision, selon ses propres termes '' dans l'intérêt supérieur des États-Unis '' »

>>> QUELS FRUITS pour les PEUPLES INDIGÈNES ?

« Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » (Matthieu 7 : 19-20)

Quels Fruits ? Droits & Justice, Égalité, Dignité, Équité, ...

Alexis de Tocqueville confie (à propos du traitement des Indiens d'Amérique) : « Les États-Unis veulent bien accorder la paix à la nation des Cherokees mais (…) ils seront assujettis à s'éloigner quand les États qui les avoisinent demanderont qu'ils le fassent (…). Jamais nos pères n'eussent consenti à un traité dont le résultat eut été de les priver de leurs droits les plus sacrés et de leur ravir leur pays. » (...)

« Plus j'y songe et plus je pense que la seule différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l'un conteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer. » (…)

« La conduite des Américains des États-Unis envers les indigènes respire (…) le plus pur amour des formes et de la légalité (…) sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. » (10) p.498

On comprend mieux ce dernier point à la lecture du Rapport du Comité des Affaires Indiennes du 24 février 1830, que rapporte Tocqueville. Ce rapport explique que le Principe Fondamental (selon lequel les Indiens, en vertu de leur ancienne possession, n'ont acquis aucun droit de propriété ni de souveraineté.), n'a jamais été abandonné, ni expressément, ni tacitement. (12)

C'est le même esprit qui guidait Winston Churchill en 1937, niant les droits des Palestiniens sur leurs terres : « Je ne pense pas que le chien dans la crèche ait un droit à la crèche, même s’il y est depuis longtemps. Je n’admets pas ce droit. Je n’admets pas, par exemple, qu’un grand tort ait été causé aux Indiens d’Amérique ou aux populations noires de l’Australie. Je n’admets pas qu’un tort ait été causé à ces peuples parce qu’une race plus forte, une race de plus haut grade, une race plus consciente des réalités pour ainsi dire, est venue et a pris sa place » (13) (18)

Les réfugiés Palestiniens sont aujourd'hui 6 millions de personnes (un nombre maudit !). Voici 70 ans, leurs parents ont été chassés de leurs terres (qui furent ensuite confisquées). La plupart n'étaient pas encore nés à l'époque du ''nettoyage''. Ces réfugiés se trouvent concentrés à Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

La situation est contraire à la morale et au droit international. Mais que dire et que faire pour ne pas déplaire à l'Amérique ? Tout en prétendant être 'clean' moralement et en droit ? On dira que les Palestiniens doivent négocier d'égal à égal avec le 'team' USA-Israel, et on s'en lave les mains.

Alexis de TOCQUEVILLE disait avec justesse qu' « Il y a une grande différence entre faire ce que l'on n'approuve pas, ou feindre d'approuver ce que l'on fait : l'un est un homme faible, mais l'autre n'appartient qu'aux habitudes d'un valet. »

Regardant l'avenir et les changements longtemps attendus qu'il apportera, je termine avec d'intéressantes déclarations de Tocqueville (10) p.357 & 501 :

« L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. (…) Il n'est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n'y a pas de grand peuple. »

Mais « Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont donc encore à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui : le préjugé du maître, le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc. »

JPCiron

:: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :

….. (*) - Traduction de la Bible par Louis SEGOND - 1910

….. (1) – Ouvrage « Race et Histoire » par Claude Lévi-Strauss – Médiations/ Gonthier - 1961

….. (2) – Article « EUX et NOUS » par JPCiron - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/eux-et-nous-217616

….. (3) - Ouvrage « La Civilisation de Égypte Pharaonique » par François DAUMAS – Arthaud – 1965

….. (4) - Traductions de Gustave LEFEBVRE – Égyptologue et Helléniste (1879 – 1857) – Conservateur du Musée du Caire 1919 – 1928 – Directeur d’Études à La Sorbonne.

….. (5) – Ouvrage « Zarathoustra et la transfiguration du monde » – Paul du BREUIL – Payot - 1978.

….. (6) – Ouvrage « Quelle religion pour l'Europe ? » Propos rassemblés par Démètre THERAIOS – Georg – 1990 (Contribution de Paul Du BREUIL)

….. (7) - Ouvrage « Mythes Égyptiens » par George HART – Seuil/ Points – 1993

….. (8) – Ouvrage « L' invention de Dieu » par Thomas RÖMER – Seuil - 2017

….. (9) – Article sur le thème du ''Peuple de Dieu'' » - par Église Catholique – Juin 2013 - https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-de-2012/anniversaire-de-vatican-ii/359251-le-pape-francois-explique-leglise-peuple-de-dieu/

….. (10) - Ouvrage « De la Démocratie en Amérique » – Alexis de Tocqueville (1835) – Gallimard - 2014

….. (11) – CRÉTÉ Liliane. « Révolution américaine et éthique protestante. » In : Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°22, 1989. pp. 18-28 ;

doi : https://doi.org/10.3406/chris.1989.1300 - https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1989_num_22_1_1300 -

….. (12) – Le Indian Removal Act (Loi sur le déplacement des Indiens) du 28 mai 1830 se base sur la décision de la Cour Suprême de 1823 qui statue que, si les Indiens occupent et contrôlent des terres à l'intérieur des États-Unis, ils ne peuvent pas avoir titre sur ces terres. « (…) Indians could occupy and control lands within the United States but could not hold title to those lands. »

….. (13) – Article « Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre » par JPCiron https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

….. (14) – Ouvrage « L'Ordre du monde » de Henry KISSINGER – Fayard - 2016

Article de JPCiron sur l'ouvrage : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

Dans son ouvrage, Kissinger donne des exemples de l'inquiétante stabilité de la vision Américaine au cours du temps :

Il rappelle ainsi que, pour la ''Conquête de l'Ouest'', « L'Amérique affirma énergiquement que son entreprise ne relevait pas de l'expansion territoriale au sens traditionnel, mais de la propagation des principes de liberté ordonnée par Dieu. »

1800 -Il cite ''The United States Magazine and Democratic Review'' : ''Nous sommes la nation du progrès humain (…) et, qui pourra imposer des limites à notre marche en avant ? Puisque la Providence est avec nous, aucune puissance ne le pourra. ».

Il précise qu'à l'époque, « les États Unis n'étaient donc pas simplement un pays mais le moteur d'un plan divin et la quintessence de l'ordre mondial. »

1900 , au moment de le ''petite guerre contre l'Espagne pour les îles'', le Président McKinley déclara que « le drapeau américain n'a pas été planté sur un sol étranger en vue de l'acquisition d'un nouveau territoire, mais pour le bien de l'humanité. »

1916 , Kissinger cite le Président Woodrow Wilson : ''C'était (...) comme si la Providence divine avait tenu en réserve un continent qui attendait qu'un peuple pacifique, chérissant plus que tout la liberté et les droits de l'homme, vint établir une démocratie ignorant l'égoïsme.''.

Et il ajoute : « La prémisse de la grandiose stratégie de Wilson était que tous les peuples du monde étaient motivés par les mêmes valeurs que l'Amérique. »

Kissinger insiste sur le fait que « (…) chaque président ou presque rappelait avec insistance que l'Amérique possédait des principes universels, tandis que les autres pays n'avaient que des intérêts nationaux (…). »

….. (15) – Sélection d' Articles de JPCiron traitant du Sionisme :

Le Sionisme : la déclassification progressive des archives (...)

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

Vaincre l'Anti-Sémitisme par le Sionisme (...)

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

Le viol de nos Principes et Valeurs ont accompagné le processus Sioniste (…)

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

Le Sionisme : Bon pour Israel, Mauvais pour les Juifs .

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

….. (16) - Article du Journal Israélien HAARETZ « The Evangelical Bear Hug » par Haaretz Editorial – 09 juillet 2019 - ( Extraits traduits) https://www.haaretz.com/opinion/editorial/the-evangelical-bear-hug-1.7482828

….. (17) - Article du Journal HAARETZ « FULL TEXT : U.S. Vice President Mike Pence's Speech at Israel's Knesset » - 22 janvier 2018 –

https://www.haaretz.com/israel-news/full-text-u-s-vice-president-mike-pence-s-speech-at-the-knesset-1.5751264

….. (18) – Article « Quelle PAIX pour les 'indiens' de Palestine ? » par JPCiron -

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::