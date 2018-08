Le religieux comme « phrônesis »

La phrônesis, c'est la prudence des sages, sagesse pratique. On la retrouve chez Aristote essentiellement, pour commencer, et dans toutes les écoles antiques (scepticisme, cynisme, stoïcisme, cyrénaïsme, épicurisme, etc.). Or, dans la mesure où les philosophies pratiques n'ont plus exactement la cote de nos jours, on peut se demander si le religieux n'est pas l'un des derniers à porter une phrônesis.

Source de l'image : http://www.lacroix.fr

Considérant que chercher de la limpidité dans les traductions, dans les sources, et dans l'exégèse d'un texte religieux relève de la gageure (voire de l'impossible)* ...

Considérant que cette gageure (voire cette impossibilité) conduit à des exégèses divergentes, des spécifications géohistoriques sociopolitiques "du" culte, des schismes, des tensions voire des conflits ouverts interreligieux et même intrareligieux** ...

Considérant que ces multiplicités originées pourtant dans les mêmes sources, en conduisent certains à rechercher l'esprit de la lettre plutôt que de lettrer leurs esprits (ce qu'on nommera éveil contre intégrité ... et sachant qu'un éveillé pourrait très bien devenir intégriste, et qu'un intégriste pourrait très bien se réclamer de l'éveil ... )*** ...

Considérant enfin, qu'éveillés comme intégristes, agissent-/se croient agis par- une éthique/une morale, qui comme chacun sait consiste à acquérir une phrônésis aristotélicienne (une sagesse pratique, une prudence, un style, une manière, un genre, une façon, une comporte'mentalité maîtrisée, une ascèse, etc.) - que cette phrônésis provienne de la discipline comme de la dotation spirituelle, et parfois des deux codynamiquement**** ...



Eh bien, considérant tous ces points comme en charrade (mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième), le tout est le suivant :



Que le religieux se comporte conséquenciellement, ainsi qu'une école antique, d'éthique phronétique : dans l'absolu, il y a un mystère incompréhensible, duquel pourtant découle-/on fait découler- un agencement mimo-gestuel & intellectuel-sensible, avec ses principes et ses casuistiques. Or, ce, d'autant plus que les affaires religieuses donnent particulièrement à voir des récits de vie doublés de préceptes.



Les religions portent plus que toute autre philosophie aujourd'hui, la philosophie-de-vie des antiques. Laissons-lui (à la religion) le mérite de la concrétude, encontre tous les irréligieux. Or c'est paradoxal, dans la mesure où l'on voudrait faire du mystère au cœur du religieux, quelque chose de spéculatif, quand on est irréligieux ... précisément sur la base de cette erreur, qu'on envisage spéculativement le religieux (sans phrônesis, base concrète). Le religieux reste incarné, d'une manière ou d'une autre.

Néanmoins, les philosophies ne partent pas d'un mystère incompréhensible, ni même, peut-être, d'un mystère. En tout cas, elles présument résoudre le mystérieux grâce à la raison. Le religieux en face, accuse alors le philosophe d'orgueil : il prétendrait résoudre quelque chose que le religieux garantit insoluble. Mais, au fond, qu'en sait le religieux ? Ce qui ne signifie pas que le philosophe l'ait résolu, ni même qu'il l'ait considéré seulement comme une question.



* Tout comme la philosophie politique et idéologique, d'un texte tel que la Constitution française par exemple, aussi raisonnablement fondé soit-il ...

** Tout comme les mouvements politiques et idéologiques, d'ailleurs ...

*** Tout comme entre les politiques certains se sentent ou se proclament plus royalistes que le roi (plus libéral, plus gaullien, plus degôche, etc.) ...

**** Tout comme il est des disciplines de parti, avec inspirateurs, etc. ...