Le retour du magique

@Amaury Grandgil

J’observe deux choses :

1) On a tendance à apporter la démocratie à grand renforts de bombes dans des pays musulmans.

Ok les premières bombes c’était en réaction d’un attentat terroriste. Les terroristes en question étaient une création de la CIA il ne faut pas oublier.

Le musulman est famille et ouma, la notion d’état lui est assez étrangère. Si on tape sur la famille on se fait un ennemie à vie. Si on tape à tord sur quelqu’un de la ouma, on se fout la ouma sur le dos et ça fait du monde. Dans toute population il y a 1 à 2% de branques il faut en tenir compte. 1 à 2% de la population du Luxembourg c’est maitrisable, 1 à 2% d’une ouma c’est beaucoup.

2) Nos dirigeants sucent à morts des dirigeants de pays où le wahabisme est à la mode pour faire plaisir au CAC40. On leur permet beaucoup, vu leurs moyens et avec la bénédiction de nos dirigeants ils ont exporté leur obscurantisme.

Dans les années 60-70 j’ai vu arrivé des musulmans non intégristes, plutôt cools et tolérants malgré un gros manque de scolarité. L’islam importé ne posait pas de problèmes. On a joué avec le feu en laissant l’importation du wahabisme et en poussant à la communautarisation par un certain rejet ou oublie.