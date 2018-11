Le TEMPS, la VIE, la MORT, et l’AU-DELÀ

Les religions prétendent "relier" les humains entr'eux dans ce monde matériel et dans le monde spirituel de l'äme et des dieux (ou entités spirituelles surnaturelles). Leur monde "bien réel" à leurs yeux couvre une ÉTERNITÉ (d'avant la naissance à la Vie après la mort) sans la moindre prise en compte du facteur "TEMPS". Or la VIE est Inhérente au facteur "TEMPS".

L'esprit humain à l'aube de l'humanité a pris en compte l'ESPACE dans lequel les êtres vivants évoluaient. Leur développement les a conduits à explorer et dominer les espaces lieux de vie. La prise en compte de la notion de TEMPS a été progressive et liée au cycle de vie : d'abord la notion de journée, avec l'alternance du jour et de la nuit (avec la disparition/mort du soleil le soir et sa réapparition/naissance le matin suivant). La notion d'année a été appréhendée là où les saisons étaient marquées : en bande équatoriale (dite zone tropicale) de forêts chaudes et humides, les jours se suivaient et se ressemblaient et la notion d'année n'était pas utile et ne pouvait se déterminer que par l'observation de la variation de la "hauteur du soleil".

La corrélation "astronomique" entre la journée et la rotation de la terre, puis celle de l'année avec son périple autour du soleil, a été évoquée par des observateurs scientifiques puis admise (avec réticence par les autorités écclésiastiques) bien après les descriptions dogmatiques de la Bible et du Coran sur la création du monde et des hommes, avec l'ingérence créatrice du Dieu Éternel et de ses assistants tels les Elohim, Fils du Ciel vivants physiquement au milieu des premiers hommes pour le récit biblique. Le récit coranique moins précis a sa part de merveilleux et d'onirique. Hors les domaines des récoltes et de la vie biologique utilisant la notion de temps et de durée, les matières et matériaux physiques étaient considérés comme immuables et indépendants du temps. Des anciennes civilisations, (Mayas, Olmèques, Sumériens et/ou Mésopotamiens, Chine antique) ignorant les calculs d'astronomie moderne, ont, à la suite d'observtions du ciel sur de longues périodes, découvert et consigné des phénomènes astronomiques reproductibles tels les éclipses de lune, les mouvements apparents de certaines planète (vénus...) ou plus simplement les solstices d'hiver et d'été.

Les marquages du temps restaient liées à la vie des hommes : la génération, environ 20 années, et la dynastie (période de domination d'une famille et de ses descendants). Ainsi dans la Bible certains grands anciens (Malthusalem, Enoch,..) vivaient en ayant vu les enfants de leurs enfants pendant plusieurs dizaines de générations (40 à 50 !!) ; les règnes des rois tel Louis XIV (3 générations plus la régence, lors de ses 72 ans de règne) ou Louis XV (2 générations plus la régence lors de ses 55 ans de régne). En Egypte antique le temps était défini par la suite des dynasties des pharaons, et en France depuis la Gaule, le temps a été défini par la suite des dynasties (Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons...).

À une échelle plus petite, le temps est défini par des périodes de vie : la gestation, l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse et même la sénescence.

La vie biologique est indissociable de la temporalité

Les réactions de "chimie biologique" ou organique sont liées au temps : la croissance des celulles de la flore et de la faune, des microorganismes aux êtres complexes multicellulaires, met progressivement en contact des molécules organiques de base (sucres, lipides, protéines, oligo-éléments), dans un milieu aqueux pour construire des molécules plus complexes tels l'ADN ou pour des ensembles de milliards de cellules tels les simples cellules ou leurs ensembles dans les organes fonctionnels des animaux et des hommes. La durée de vie des "cellules" est variable : pour les renouvelables, de quelques heures à quelques jours pour les globules blancs, jusqu'à 120 jours maxi pour les globules rouges. Pour les différents organes la durée de vie ou le taux de renouvellement est variable, rapide pour la peau, beaucoup plus long pour les muscles, les vaisseaux, les organes internes. Pour les quasi non renouvelables tels certains neurones la durée de vie est celle de l'être support (homme). À l'inverse pour certains animaux des cellules nerveuses se renouvellent en permanence telles les cellules olfactives des rongeurs au rythme de 30 000/jour.

Les temps de croissance cellulaires sont variables, certains neurones vont croître en même temps que leur support (neurones reliant les terminaisons nerveuses des pieds jusqu'au cerveau) plus leurs connexions corticales tout au long de la vie. Les temps pour assembler des milliards de molécules organiques pour former un virus, une bactérie ou un microorganisme sont de l'ordre de qelques dizaines de minutes pendant lesquelles l'unité de fabrication agit sous les directives directes de l'ADN ou selon des constantes portées par l'ADN agissant sur des logiciels internes. Pour les microorganismes et pour les cellules de base, ces temps de croissance supposent la disponibilité des constituants organiques à leur portée dans leur milieu de vie. Pour une duplication de bactérie ou de cellule, le mécanismes de duplication doivent façonner des milliards de molécules organiques (acides aminés, peptides, molécules spécifiques, ATP, ARN, ADN, mitochondries...).

Pour le passage de la conception (un ovule + un spermatozoïde) d'une première cellule multipotente, à la dizaine de milliers de milliards de cellules différentiées et ordonnées constituant le corps humain, les informations regroupées sur l'ADN reconstitué après la fécondation de la cellule-mère, exigent de nombreux logiciels performants : sont-ils portés par l'ADN ? Ce dernier serait un super "nano" ordinateur de taille nanométrique renfermant alors des milliards de ligne de code informatique : quelle hyper concentration ! Où y-a-t-il des process inconnus ?

Lors de la construction harmonieuse (et répétitive) des cellules et des organes constituant un organisme vivant, par une "nature si bien organisée", il est vraisemblable qu'il existe un champ organisationnel de vie (champ de force de vie ou énergie vitale) comme il existe un champ de force gravitationnel dans la mécanique céleste, le mouvement des astres et des simples objets. Pour certains religieux c'est le souffle de vie impulsé par le créateur ou les forces divines, si ce n'est une caractéristique essentielle de l'âme ! Ce champ de vie se manifeste de la conception jusqu'à la "mort définitive" du corps. Car les cellules communiquent en permanence entre elles et avec les autres organes dont le cerveau : les détections de certaines communications par des détecteurs type électro-encephalographes ne sont pas assez sensibles pour détecter les échanges de messages intercellulaires.

Mort définitive

La notion de mort d'un organisme vivant composé de dizaines d'organes et de milliers de milliards de cellules évolue au cours des siècles.

Pendant des millénaires l'arrêt cardiaque était synonyme de mort au point que l'âme, la conscience même, étaient supposées logées dans le coeur.

Avec les réanimations cardiaques et les transplantations cardiaques cette définition est remplacée par l'absence d'activités cérébrales (encéphalogramme plat) d'où une mort cérébrale admise si de plus le coeur s'arrête naturellement de lui-même.

Avec le maintien "en vie artificielle" de personnes en coma profond (alimentation sous perfusion, respiration assistée, circulation sanguine éventuellement extra-corporelle...), arrêter les assistances et fixer la fin de vie (ou la provoquer !) déclencherait la mort officiellement. Toutefois les nombreuses analyses des EMI (Expérience de Mort Imminente) où il semblerait que l'esprit, la conscience ou l'âme puisse se séparer du corps dans ces circonstances exceptionnelles, posent à nouveau la définition de la mort du corps. La mort éventuelle de l'âme étant du ressort de certaines religions.

Les cellules restent vivantes bien après la "mort de l'individu" (homme, animal, plantes...). Les organes à transplanter transportées dans un container réfrigéré, sans circuation sanguine maintenue, ont leur cellules qui restent "vivantes". Après la transplantation, l'organe réchauffé est branché aux circuits de l'individu, principalement les veines et artères, et il "revit" ou poursuit simplement son état de vie.

Pour l'alimentation, la viande, la chair des poissons, les légumes et les fruits sont composés de cellules vivantes, capables d'être greffées et "revivre" ; les humains, les animaux mangent essentiellement du vivant !! Cela devrait faire réfléchir les vegans, car les arbres et les plantes sont aussi des êtres sensibles qui réagissent aux agressions. Tout ce monde vivant émet des ondes, des messages chimiques, jusqu'à leur décomposition et leur putréfaction. C'est à ce dernier stade que l'on peut parler de mort cellulaire. Avec toutefois une limitation du fait que les cellules des os restent vivantes bien après la décomposition des chairs et des organes : de l'ADN peut être extrait des milliers d'années après la mort de l'individu (homme ou animal).

Implications dans les EMI et autres anomalies en "mort clinique"

L'état de mort clinique, de coma dépassé, d'état végétatif, est un état où la quasi totalité des cellules du corps sont vivantes. Certains organes semblent au repos et déconnectés : l'individu ne voit plus, ne bouge plus les yeux, les membres et les mains, est insensible au toucher ; il ne réagit pas aux paroles et aux stimulis auditifs, (ce qui ne veut pas dire qu'il n'entend rien, car des "miraculés" revenus à la vie en sortant du coma ont déclarés être très affectés par les délarations de leurs proches et du corps médical, surtout lorsque ce dernier évoquait un débrancement total de l'assistance médicale et parfois le "légume" totalement désespéré arrivait à faire un signe comme pour cette personne qui a pu secréter une larme détectée par l'entourage !). Il est aussi possible qu'à travers les yeux ouverts le "légume médical" perçoit des images ! mais sans pouvoir réagir ni communiquer.

Ainsi, du fait du maintien en vie des cellules corporelles, des organes et même du cerveau (le principal et les secondaires locaux tels le nerf vague) mais avec un niveau d'émissions d'ondes très réduit, les exhumations des souvenirs de toute une vie et les transferts et échanges d'informations avec le milieu extérieur restent plus que vraisemblables. C'est une voie partielle d'explications de certains phénomènes au cours des EMI et autres singularités "surnaturelles". Le fonds culturel et mémoriel enfoui dans la mémoire profonde peut aussi interagir avec le système de communication cellulaire individuel et/ou centralisé. En outre, aucune personne n'est revenue en vie pour raconter son vécu post mortem, dans le cas où sa mort a atteint le niveau de la décomposition ou putréfaction, niveau dit de la mort cellulaire !

Toutefois, le maintien en vie des cellules d'un corps en mort clinique ne peut expliquer, à ce stade de connaisances, tous les phénomènes décrits par le "revenant ", telles les décorporations avec déplacements du "capteur" des images et des paroles, dans la même pièce ou dans une autre après avoir traversé des murs. Les "médium" entre les vivants, les morts et l'au-delà ont encore un grand et bel avenir.