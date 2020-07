Les Anciens Druides, des savants (presque) comme les autres

Nous en faisons beaucoup trop, avec les anciens druides, avec l'ancien druidicat. Le monde celtique est à la lisière de l'Histoire européenne, dans une relative Nuit des Temps, ce que les Historiens nomment la proto-Histoire. Cela fait rêver, voilà pourquoi nous en faisons beaucoup trop.

Le phénomène est exactement le même qu'envers le griot africain, le shaman sibérien, le sage chinois ou le manitou américain : l'époque contemporaine a besoin de s'incliner devant des « figures de pères » apparemment inoffensifs. C'est débile. Car inoffensifs, ils le sont avant tout dans l'imaginaire nord-atlantique – imaginaire partagé sans distinction de race ni de rien : il y a des fantasmes de « Mama Africa », de « Native Americans » et autres « Peuples Premiers » en général.

Autant de Nuits des Temps à la lisière de la Modernité, qui les enlightened (les éclaira, comme les anglais disent Enlightenments pour l'époque des Lumières ... ) au temps des explorations coloniales.

Mais martelons-le : cet imaginaire est partagé par la planète entière, sans distinction de race ni de rien.

Un peu d'étymologie

Si donc « druide » signifie indécidablement « très » ou « boisé » « connaisseur » – tout en sachant que le mot « savoir » et « bois » sonnent pareils dans les langues celtiques, et que les Celtes aimaient faire des jeux de mot – alors on comprend bien que l'association avec « la Nature » (elle-même un grand fantasme écologiste contemporain ) … on comprend bien que cette association « arborescente » est avant tout là pour évoquer « l'Arbre Cosmique », « l'Arbre du Monde », comme l'Yggdrasil dane . Ce qui, somme toute, est de culture celtique, et plus généralement de topographie : le bas, les racines souterraines, ou monde sombre ; le milieu, terrestre comme le tronc à hauteur d'hommes, ou monde vital ; le haut, les branches célestes, ou monde pur.

De l'ancien druidicat au clergé chrétien

On notera à quel point les chrétiens ne se sont pas compliqué la tâche avec cette topographie, entre enfer, monde et paradis, sinon qu'ils ont évidemment diabolisé les entrailles de la Terre, ce que ne faisaient pas les Celtes, pas plus que les Danes. Mais je n'évoque les chrétiens que pour leurs clercs : lors de la christianisation des mondes européens , une partie de ce qu'il restait de druides sont entrés dans les ordres religieux. Vinrent donc les âges des ténèbres druidicaux, au point qu'on puisse dire que la lignée soit rompue. La lignée, certes, mais pas la tradition sourde et diffuse. Quant au XVIIIème siècle, le franc-maçon spéculatif spinozien John Toland, recréa le druidisme … lorsqu'il relança une lignée, il la recréa dans l'ambiance chrétienne divisée de l'Europe, entre catholicisme, protestantismes et orthodoxisme. Écossais, il baignait dans l'anglicanisme et autres réformismes à l'âge classique des Lumières.

Je dis tout cela, pour dire à quel point le druidisme moderne est imprégné de christianisme : quand il revint en Bretagne française après des siècles d'absence cérémonielle depuis la fin de l'antiquité, c'était sous une forme celto-chrétienne, il ne faut pas se le cacher. De plus, les Bretons n'étaient pas réputés pour leur irréligion, de sorte que l'image du druide en « curé champêtre » n'est pas infondée, avec ou sans art romantique. Néanmoins évidemment, elle n'a que quelques siècles, les anciens druides officiant dans des temples. Les anciens druides, revenons-y, bien qu'il y ait une résonance cléricale.

D'autres ressemblances druides-clercs

Ces druides pouvaient être formés pendant une vingtaine d'années. Or, à l'époque, les familles confiaient leurs enfants aux ordres druidiques, tout comme des chrétiens confieront leurs enfants aux ordres chrétiens durant le Moyen-Âge : il y a réellement continuité de pratiques, et le druidisme contemporain en réhérite dans l'idée, bien qu'on ne lui confie pas d'enfants. Cela, même si les similarités pratiques ne signifient pas les similarités aspirationnelles. Et pourtant, durant tout le Moyen-Âge, certes sous la houlette du Vatican et ses hiérarchies concentriques, les clercs chrétiens furent les garants de la connaissance autorisée, tout comme les druides à l'époque celtique.

Est-ce à dire qu'il y a obscurantisme druidique, comme dans la série Britannia qui fait des druides des sorciers sanguinaires tyranniques ? Bien sûr que non, et ce serait même contradictoire, puisqu'il était question de garantir la connaissance néanmoins. L'obscurantisme est une légende à peine plus vieille que le druidisme moderne déjà séculaire pourtant : elle date de la Renaissance qui, elle-même féodale, redécouvrait l'Antiquité gréco-latine grâce aux clercs chrétiens, dits humanistes. La féodalité ayant duré jusqu'au XVIIIème siècle, dire du Moyen-Âge qu'il fut obscurantiste, ce serait désormais se tirer une balle dans le pied. C'est d'ailleurs grâce à la naissance de l'archéologie à cette époque, que fut aidé le regain druidique, après le regain gréco-romain.

Des Anciens aux Modernes

Ce regain gréco-romain, et les Gréco-Romains eux-mêmes, s'opposent-ils aux anciens druides celtiques ? … Pas du tout. Nous savons bien grâce à nombre de chercheurs contemporains, sur la base des auteurs anciens, que les druides correspondaient à une classe de personnes très diversifiées. À la limite, les officiants du culte n'étaient peut-être même pas druides : il leur suffisait d'être semnothée (équivalent galate de révérend), et d'officier en présence d'un druide. Où l'on comprend que les Celtes avaient le respect de la connaissance à travers leurs connaisseurs, qu'ils nommaient donc druides, équivalents de nos savants. Avec une formation depuis l'enfance et pendant vingt ans, les druides bénéficiaient d'un savoir oral immémorial, scientifique et poétique, qui les apparentent singulièrement aux étudiants, professeurs et universitaires contemporains. Enfin, presque.

Les philosophes & sciences religieuses

Presque, parce qu'actuellement nous ne prétendons pas au savoir immémorial : nous quêtons scrupuleusement la généalogie de nos savoirs (cela dit, les anciens druides s'y attachaient probablement autant que les Gréco-Romains, avec les maigres moyens antiques) ; de plus, nous avons la poésie en grippe (en d'autres termes, nous ne prétendons plus faire d'oracles). Les Modernes ont-ils raison sur les Anciens ? Rejouerons-nous une énième querelle des Anciens et des Modernes ici ? Eh bien, un peu. Car elle n'est pas nouvelle, cette critique de l'éducation nationale – et pas que cette critique hélas, plus ou moins récente … – selon laquelle l'éducation nationale ne laisse pas assez de place à l'enseignement des arts. De tous les arts.

Creusons encore l'écart toutefois : les arts ne font pas une religion, or les druides restent des enseignants, magistrats, chercheurs, conteurs, etc. mobilisés pour le culte, jusques et y compris de très rares sacrifices humains (là uniquement dans les grandes occasions guerrières avec des prisonniers, ou après des malheurs collectifs avec des condamnés, ainsi que d'éventuels rares suicides rituels) en plus des sacrifices animaux (domestiques) et végétaux (agraires et horticoles). Aussi ne mêlons-nous plus nos connaissances avec le religieux, a fortiori de sacrifices (surtout humains) encore qu'on y fasse des efforts, ainsi qu'après tout la peine de mort n'est pas abolie dans toutes les contrées pour les condamnés, tandis que les temps de guerre ne font pas tellement de quartiers devers les conventions internationales. C'est compliqué, mais de toute évidence nous n'avons pas de quoi prendre les druides plus en horreur qu'autre chose.

Que reste-t-il des « mystères » ?

Reste que, à la fin, il semble toujours y avoir ce « mystère » autour de la connaissance druidique. Hélas, s'ils étaient des intellectuels et que, comme les Gréco-Romains, ils avaient leurs démarches mystériques, ils étaient bien respectés en tant qu'intellectuels, à l'époque de nos ancêtres les Gaulois. Alors, il se peut qu'ils n'aient rien détenu d'extraordinaire (littéralement : d'en dehors de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'ordinaire des connaissances antiques). Comme nombre « d'hérétiques » aux yeux monothéistes, ils s'y connaissaient en astres, en médecines, en justices et en herboristeries, de sorte qu'on prit leur savoir-y-faire pour « dangereux » quand on était chrétien, dangerosité pourtant contredite par les faits. Ici, la série Britannia a peut-être raison dans son délire néanmoins, car de sombres dieux appartenaient au panthéon celtique – comme tous les panthéons païens : les païens n'ont jamais eu peur ni du noir, ni du grand méchant loup, contrairement aux monothéistes qui s'en croient autorisés pour tout saccager (les monothéistes se laissent frénétiser par la peur, paranoïdes). Pas étonnant, donc, que dans ces délires la faute soit renvoyée à autrui, en l'occurrence les druides. C'est, au juste, une forme de racisme qui enlaidit l'étranger, même rétrospectivement avec la série Britannia (comme les déboulonnements de statues).

Il se pourrait donc que, puisque nous ne détenons apparemment aucun brin d'antique enseignement druidique spécifique … il se pourrait donc que les druides n'en aient jamais eu un de particulier. Il se pourrait, aussi bien, que les philosophies gréco-romaines doublées de l'astrologie, et nombre de techniques de « sorcelleries » populaires (rebouteux, magnétiseurs, etc.), en plus de certaines partiques institutionnelles du clergé chrétien, manifestent bien l'ancien druidicat une fois resynthétisées, jusqu'aux druidismes contemporains. C'est que les Celtes étaient proches des Grecs ainsi que des Romains, auxquels ils transmirent bien des techniques, et avec lesquels ils partageaient des connaissances et commerçaient. Le mot superstition vient du latin super stantes res, les choses qui nous dépassent, et n'était pas mal connoté : les flamines romains s'y adonnaient, et les Romains y adhéraient. À l'époque en outre, si 5% de la population était instruite, c'était beaucoup.

D'hier à aujourd'hui

Ce qui ferait aujourd'hui l'originalité des druidismes modernes, c'est leur tendance à réenchanter le monde avec la religion celtique, dont on a hérité à travers nombre de saints, légendes, romans merveilleux, etc. du mythe arthurien au livre des conquêtes d'Irlande, en passant par les branches galloises, etc. ainsi que leurs éventuels nouveaux mystères propres, comme dans la franc-maçonnerie. L'étonnant globalement, c'est que tout un chacun peut y accéder aujourd'hui, adhérant ou non au celtisme, c'est-à-dire dans une démarche détachée comme nos sciences zététiques, ou bien impliquée comme les sciences à caractère – disons – « gnostique ».

Dans un sens, pas de quoi fouetter un chat … surtout s'il n'est pas noir. Mais dans un autre sens, la poésie/l'oracle transforme « gnostiquement » la donne en expérience spirituelle vivante, et pour tout dire en sagesse antique. Auquel titre les druidismes modernes sont des sagesses antiques actualisées.

