Les Implications religieuses d’un narratif français

Bonjour. En plein signe des Gémeaux, je travaille sur la légende de Rémus et Romulus. G. Dumézil les comparent aux VANES (ROI ARTHUR) et ASES. Du côté de l’hyperborée. Archétype : VANES (ARTHUR, OURS, ARCTIQUES) associé aux celtes gaulois et ases (peuples). Teutons et germains. Deux lignées descendraient de l’« ARCTIQUE ». Les celtes et les teutons. Différence entre Vanes et Ases. Comme entre BURGRAVES et BURGONDES... https://www.mjollnir.info/mythologie-les-vanes-et-les-ases/