Les vérités des complotismes (2) : éclectismes et syncrétismes, de la conscience comme de l’inconscience, collectives

Dans le premier article : les Vérités des complotismes (1) : actualité de Ponce Pilate, on soulignait que l'imaginaire collectif – que l'on soit complotiste ou conformiste aujourd'hui – était travaillé par le biblique épisode de Ponce Pilate si vous voulez, entre pulsions christiques à la vérité absolue, et réflexions pilatiques au doute relatif.



L'article n'insistait pas spécialement sur ce travail de l'imaginaire collectif, quoiqu'il l'annonçait d'entrée : où la majorité des commentaires (peu nombreux) furent emblématiques de la méprise et du malaise contemporains que l'article dénonçait. On voulait avancer sa vérité absolue et son doute relatif, de façon plus ou moins suggestive (les façons suggestives étant des procédés rhétoriques pour se donner raison, à laisser autrui tirer les conséquences de ce qu'on prétend arguer ou soupçonner valablement). Tout ça foisonnait de raisonnements, bien qu'ils se nourrissent de façon erronée souvent à la raison émotionnelle et dans de vagues sentiments (anti)intellectueux.



De plus, l'article ne soulignait pas l'ironie du chassé-croisé imaginaire collectif, entre ce juif messianique de Jésus le Nazôréen, et ce polythéiste romain de Ponce Pilate : à la manière de nombreux complotistes, Jésus prétend avancer une vérité subversive dans l'absolu, mais nos gérants eux-mêmes abreuvent leurs discours au lait du véritarisme ; à la manière de nombreux complotistes, Pilate prétend avancer un doute raisonnable, mais ce sont nos gérants qui détiennent le Pouvoir sociopolitique « médiaconomique ». Les commentaires (peu nombreux, donc) ne l'ont pas perçu. Hélas, même les raisonnements les plus élaborés, peuvent procéder de bêtise manichéenne, quand il faut dialectiser.



Ce nouvel article va présenter d'autres vérités d'imaginaire collectif, propres à quelques séries de complotismes : des plus dégingandées (1, 2) aux mieux inspirées (3, 4).



1. Les Extraterrestres, les Reptiliens, la Terre creuse ou plate, la Lune bulle et l'Espace dans lequel personne ne serait jamais allé



Les vérités de ces complotismes-là, car il y en a dans l'ordre de l'imaginaire collectif, c'est que, justement, ça fait très cinématographique. Or, ça fait très cinématographique, parce que ces complotismes sont nés dans un monde largement nourri de science-fiction depuis deux siècles, de cinéma depuis un siècle, et doucement nourri de télévision depuis cinquante ans, à l'ère des consommations de masses qui transforment tout... bien qu'on aurait préféré qu'ils restent dans le Pendule de Foucault d'Umberto Eco.



Pourquoi les consommations de masses n'interpréteraient-elles pas les faits, non plus ?… mais ce n'est même pas pour produire des informations fallacieuses (fake news, infox) !… c'est inhérent à la technique médiatique : un enregistrement, une prise de vue, un montage, sont décontextualisés et perspectifs dans leurs retransmissions (cela vaut pour les films complotistes, aussi). Or, en dehors de certains documentaires ou revues, pas tous, rares sont les informations à être correctement – ni même seulement – replacées dans les enjeux dont les faits sont tirés. L'objectif d'un appareil photographique ou d'une caméra sont très mal nommés : pour factuel qu'il soit, son orientation dépend de la subjectivité de celui qui le manipule (ce verbe tombe à point nommé…).



Où, comme dans la République de Platon, les pulsions véritaires veulent bannir l'imitation créatrice de l'espace public (position complotiste) tandis d'autres pulsions véritaires condamnent l'impressionnisme et l'expressionnisme nolontaires des complotismes face aux généralités (position conformiste) – mais c'est précisément de telles nolontés, que se dégage l'imaginaire collectif et vérités idoines : l'imaginaire collectif parle franc. Ainsi, tout comme dans la République de Platon, les informateurs consensuels et (auto- et inter-)agréés administratifs comme entrepreneuriaux, prétendent ne pas faire d'imitation créatrice... et surtout s'efforcer d'avancer des vérités ou des vérités utiles pour tous, quoiqu'il s'agisse avant tout de vérités effectuelles (cf. le premier article).



Ainsi plus largement, dans les quotidiens terre-à-terre, terriens, à raz du sol, par les villes et les contrées planétaires, il se trouve que les médias (la « médiaconomie », des grands diffuseurs aux réseaux personnalisés)... les médias fonctionnent de manière transréaliste. L'épisode biblique de Ponce Pilate s'y télescope puissance mille, en ces mondes monothéistes, mais aussi proto-monothéistes que nous arpentons tous (c'est-à-dire à peu près tout le Monde, jusqu'aux islamistes).



Symboliquement trompeurs, les médias se glissent dans nos imaginaires personnels qui, en retour, trament l'imaginaire collectif – conscience et inconscience – et peut-être surtout dans les imaginaires de ceux qui les emploient souvent ! donc les complotistes font d'excellents candidats à de tels effets imaginaires, quoique les affairistes/epicheirocrates en soient autant dépendants (et un peu tout le monde aujourd'hui). C'est reptilien, car ça cultive nos cerveaux reptiliens. Et « nous sommes tous des Reptiliens ».



De plus, étant donné que les médias interviennent dans nos imaginaires vitaux existentiels, de façon comme hors-sol, venue du ciel ou de nulle part, « vous avez un message, vous avez de nouvelles notifications à voir, etc. »… nous nous retrouvons tous isolés quotidiennement sur terre, face à des effervescences « extraterrestres » – littéralement en dehors de notre espace terrestre, de notre quotidien donc. Où, pour se donner de la profondeur, d'aucuns, parfois nazis, conçoivent une Terre creuse, qui est comme une façon de se réfugier ailleurs, d'échapper à tout ça… tandis que d'autres perpétuent le vieux mythe récemment monothéiste sur les derniers millénaires, de la Terre plate, d'autant plus aisément que l'islamisme a pignon sur rue… avec quoi, les anthroposophes rêvent que la Lune est une bulle, de sorte que, plus généralement, les pas de Neil Armstrong sur la lune en 1969 n'auraient été qu'un film tourné par Stanley Kubrick, et autres fadaises concernant l'impossibilité des voyages spatiaux, fadaises qui singulièrement ôtent toute profondeur à la pensée en prétendant lui en procurer !





2. L'Antéchrist et le pédosatanisme



Or il se trouve que des volontés de se glisser dans l'imaginaire enfantin existent : ce sont les chaînes de télévision, nodalement pour enfants, surtout quand elles visent à conditionner la jeunesse à certains comportements dociles et consommatoires. Déjà que les écrans sont assurément néfastes aux petits enfants, sans parler des adultes, il se trouve que les enfants sont sollicités par la publicité – et pour tout dire excités.



Ainsi, bien en-deçà des délires monothéistes d'associations de parents, eut égard à la télévision et ses contenus « pas très catholiques », il se trouve que nos sociétés ne réalisent pas craindre et condamner l'inceste et la pédophilie (#MeTooIncest et lutte contre la pédocriminalité, c'est trop réel) tout en autorisant des publicitaires – et pas que des publicitaires, des communicants habiles en ingénierie sociale – à exciter nos enfants à fins consommatoires.



Dès lors, pas étonnant que les monothéistes, mais aussi les proto-monothéistes de nos mondes (c'est-à-dire à peu près tout le Monde, jusqu'aux islamistes) peuvent conçoir que « l'Occident » serait animé par l'Antéchrist et le (pédo)satanisme. Auquel titre d'ailleurs, le foisonnement des films d'horreur mettant en scène des enfants traumatisants, n'est qu'une façon de l'imaginaire collectif, par la catalyse artistique, d'exprimer la traumatisation des enfants, d'exprimer l'existence d'enfants et d'enfances traumatisées – donc vengeresses face à notre passivité. C'est notre « enfant intérieur, puer aeternus » qui hurle de malheur…



Si à cela, on télescope la croyance dans les Reptiliens précédants et les Annunakis suivants, la figure du serpent malin domine l'imaginaire collectif (le serpent serait-il guérisseur et le dieu monothéiste se comporterait-il comme un serpent... d'ailleurs de façon extrêmement chaotique de victimisme depuis les USA, encore dernièrement de façon paradoxale…).



En somme ? L'ambiance (proto-)monothéiste nuit gravement à la crédibilité de la lutte contre l'inceste et la pédophilie, car elle est associée à du rigorisme moral, et plus généralement un moralisme anti-moderne, tandis que cette même ambiance (proto-)monothéiste projette risiblement d'anciens cultes polythéistes réactualisés sur ces affaires pédophiles, alors que les sacrifices d'enfants sont mis en doute antiquement au profit de fosses funéraires consacrées aux dieux, inhérentes à la grande mortalité infantile d'époque ancienne… affaires pédophiles qui peuvent très bien se passer de religiosité : il suffit qu'un(e) vilain(e) salace veuille soutirer du plaisir en vampirisant un(e) petite personne par lâcheté, veulerie, aisance et maraude !



Néanmoins au passage, rendons justice aux ecclésiastiques : il y a proportionnellement moins de chances de subir les attouchements d'un ecclésiastique que d'un laïc. Les médiatisations de masse sont fausses, et sont l'arbre qui cache la forêt : non seulement elles détournent de la réalité pédophilique, mais en plus elles conservent les préjugés victimistes monothéistes (même Mahomet se présenta comme une victime, « vous serez persécutés en mon nom » disait Jésus, tandis que David se lamentait dans les psaumes... ou Caïn une fois puni après le meurtre d'Abel, dont nous descendrions bibliquement tous) quand ces médiatisations disent que les enfants sont surtout victimes de l'Église.



Nous vivons dans un État de Droit néo-romain nourri d'humanisme monothéiste, sujet au syndrome de sainte Marie, alors que la justice et nombres de personnalités publiques se refusent concrètement à bien admettre les cas pédophiliques qui leurs sont présentés ou évidemment qu'elles ont pratiqué : de quoi alimenter les anti-antéchristiques et anti-pédosatanistes encore longtemps. Mais considérer ce problème à bras le corps, impliquerait de considérer la publicité et autres conditionnements sociaux réservés aux enfants.





3. Les Annunakis et les Illuminati



Qui sont les Annunakis ?… Tout simplement les dieux de l'antique Mésopotamie et ses grandes civilisations pré-monothéistes, civilisations parfois évoquées par la Bible ou le Coran (au fond troisième tome bibliste, après le Tanakh et le Nouveau Testament bibliques)... antique Mésopotamie dont les mythes évoquent déjà un quelconque déluge à caractère atlantéen. Si dans l'Histoire réelle, la civilisation à caractère phénicien de Tartessos (des Açores à la vallée ibérique du Guadalquivir, en passant par la Mauritanie et son fameux Oeil d'Afrique : trois régions cohérentes qui s'articulent géographiquement)… si dans l'Histoire réelle, cette civilisation (nommée Tarsis dans la Bible) est la meilleure candidate à l'Atlantide, il s'avère qu'elle n'intéresse pas les complotismes autour des Annunakis, qui restent focalisés sur leur horizon indépassable – par ignorance, comme toujours.



C'est-à-dire que les monothéismes sont quand même de rudes plaies dans la mémoire universelle, à ne se consacrer qu'à la mémoire d'Israël + suites christiques et mahométanes et en faire des enjeux géostratégiques contemporains, à cause de leur paternalisme radicalisé : c'est ainsi que le Monde, devenu amnésique à cause de l'expansion des cultes monothéistes, est devenu particulièrement crédule face à tout ce qui s'écarte du « canon » yahvite-emmanuelite-allahite égotiste (complaisant à soi) alors que bien des dynamiques sont transreligieuses avec le polythéisme.



Ainsi, si nous ne baignions pas dans des cultures monothéistes et proto-monothéistes (c'est-à-dire à peu près tout le Monde, jusqu'aux islamistes) nous éprouverions certainement moins d'effrois crédules ou de rejets ignares, envers les cultures anciennes (d'autant plus que, comme on l'a déjà dit, les sacrifices d'enfants sont mis en doute antiquement au profit de fosses funéraires consacrées aux dieux, inhérentes à la grande mortalité infantile d'époque ancienne, tandis que les sacrifices humains sont relativisés à ne concerner que des prisonniers ou des condamnés).



L'idéologie selon laquelle les anciens dieux seraient des démons désireux de nous soumettre en pure vilenie n'est en fait que la vilenie monothéiste, eut égard à tout ce qui n'est pas elle, qui escompte bien endiabler la vie pour la soumettre (« Dieu a le diable au corps », dixit le druide du Pays de l'Ours). C'est son genre de racisme spirituel (« engeancisme » en général).



À partir de là, des complotismes – dans la veine anti-antéchristique et anti-pédosataniste – nous rejouent allègrement Stargate (alors que les Égyptiens n'étaient pas si esclavagistes qu'on l'a cru, selon les mêmes leurres monothéistes à l'intelligence obscurcie) en en décalant le centre de gravité de quelques degrés de longitude vers l'Est. Ces complotismes jugent alors que des extraterrestres-dieux nous gouvernent toujours, en mode raëlien sempiternellement rejoué (et peut-être plagié du raëlisme d'ailleurs) tout comme les Reptiliens de tout à l'heure, en vue d'une domination mondiale (les Reptiliens pouvant n'être qu'une race disséminée, pas forcément dominante quoique sataniquement bien placée…).



Un boulevard est dégagé pour l'ascendance des Illuminati, en réalité un groupe tiré des archives des Illuminés de Bavière voilà quelques siècles à peine, rapport aux 5000 ans des Annunakis d'antique Mésopotamie…



Illuminés, qui ne se faisaient ainsi appeler qu'en référence à la mode des Lumières, au XVIIIème siècle : Aufklärung en allemand ou Enlightement en anglais, littéralement Éclaircissement, d'où l'on tire des illuminations d'évidences cartésiennes, en fait mathématiciennes et naturalistes (le cartésianisme aussi, est partie-prenante de l'imaginaire collectif français, au point que les Français, tant complotistes que conformistes, s'imaginent naturellement dans l'évidence-même, à raisonner comme ils raisonnent : une des raisons entre autres, pour lesquelles on les juge arrogants).



Cela n'a de lien avec le polythéisme, qu'à raison que les cultures polythéistes n'ont jamais craché sur la philosophie, contrairement aux cultures monothéistes qui l'ont asservie (philosophie juive, philosophie chrétienne, philosophie islamique). Voilà pourquoi des Francs-Maçons peuvent d'ailleurs se fantasmer héritiers de l’Égypte ancienne et de Mésopotamie, avec tous leurs bâtisseurs… franc-maçonnerie spéculative à laquelle nous venons dans cet article : héritage des Lumières, avec tous nos modes de vie plus ou moins modernes et contemporains, quoique rongés par l'obscurantisme monothéiste encore, ainsi que proto-monothéiste dans nos mondes (c'est-à-dire à peu près tout le Monde, jusqu'aux islamistes).





4. L'hégémonie franc-maçonne, les très grandes fortunes, et les politiciens véreux



Tout ceci sortirait du même creuset révolutionnaire-républicain après les Lumières, dans les complotismes, et coulisserait les arcanes du régime français actuel.



C'est en partie vrai, d'abord culturellement, au filtre de l'impérialisme napoléonien.



Ensuite, il y a le Siècle, Emmanuel Todd parle d'aristocratie stato-financière, et la franc-maçonnerie française est plus politisée que la franc-maçonnerie anglaise – sans parler de la franc-maçonnerie étasunienne qui a carrément pignon sur rue.



Ainsi, d'une manière ou d'une autre, certaines strates sociales françaises, pas forcément regroupées dans un arrondissement de Paris, encore qu'elles se citadellisent et s'internationalisent, ont une influence à caractère franc-maçon sur la vie politique du pays.



Toutes ces simagrées ethniques (car, de même que les Gilets jaunes forment une ethnie, c'est une ethnie Mondaine) correspondent concrètement aux nouvelles formes du Pouvoir, actuellement : epicheriocratique, c'est-à-dire gravitant autour des affaires et des entreprises, affairiste.



De manière générale, quand un réseau social méga-collectif use de ses prérogatives privatives pour censurer l'ex-président américain, ou qu'un autre utilise des standards communautaires flous de même, tandis que l’État français coopère avec ces mêmes réseaux étrangers pour sa communication, et que les 1% les plus riches du monde détiennent 80% de la richesse mondiale… certes avec un tas de passifs en plus d'actifs, tout comme le Vatican … eh bien, il y a de quoi songer que règnent des cartels aisément, et au grand jour oligopolistique voire monopolistique (GAFAM, et pas que GAFAM, mais aussi Pfizer, Total, Bayer, et ainsi de suite) au milieu des espionnages industriels, espionnages d'Etats, et complexes militaro-industriels…



Ce qui est vrai, et très gênant, quand on prétend que les complotismes ont tout faux : il suffit d'opter pour un regard de bonne vieille gauche pour s'en rendre compte. Mais le plus singulier alors, c'est que tous ces ultra-mondes, fonctionnent en contractions « médiaconomiques » sous-marines, comme le dieu grec Glaucos, où les médias liftent les enjeux économiques, générant un sentiment de glauque profond, au nom d'un droit au secret des affaires très étendu : un glauque, mot qui provient étymologiquement de Glaucos.



On a presque affaire à une « idéologie de Parti Unique maçonnant franchement dans ses genres de progrès », moindrement libéral, empêcheuse de capitaliser en rond sauf quand ça la concerne directement, exactement comme en ex-URSS ou Chine actuelle, mais sous le nom de wokisme, procurant du capital symbolique dans les mondanités. Où du coup, la vérité est que ceux qui veulent réussir en « médiaconomie » (par la voie politique ou entrepreneuriale, peu importe) se servent des ethnies en question, leurs structures et leurs mentalités, pour y parvenir.



Ce sont l'ambition et la vénalité, qui portent une telle partisanerie nolontaire... ainsi que, régulièrement aussi, des envies de diviser pour mieux régner, quoi que les citoyens soient assez grands pour se diviser eux-mêmes. Où certes de manière générale, s'il n'y avait pas des franges sociales et autres factions plus ou moins séditieuses, pour abonder dans le sens des tendances et contre-tendances, ça ne fonctionnerait pas mais bon, comment dire… ce ne seraient pas des tendances et contre-tendances sinon, sans ignorer toutefois que la médiatisation et la non-médiatisation sont des facteurs centraux pour « exister ». Les éco-socialistes politiciens ne font pas autrement, qui portent avec eux cette « idéologie de Parti Unique maçonnant franchement dans ses genres de progrès », idéologie elle-même dominée par la morale monothéiste – serait-elle proto-monothéiste (c'est-à-dire portée par à peu près tout le Monde, jusqu'aux islamistes).



En effet, on ne citait pas rapidement le Vatican pour rien au milieu des grandes firmes, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles râlent les Français : de manière générale, le monothéisme est victimiste (même Mahomet se présenta comme une victime, « vous serez persécutés en mon nom » disait Jésus, tandis que David se lamentait dans les psaumes... ou Caïn une fois puni après le meurtre d'Abel, dont nous descendrions bibliquement tous) or le wokisme est victimiste.



Que paradoxalement la franc-maçonnerie contemporaine semble alliée du victimisme, par État de Droit néo-romain nourri d'humanisme monothéiste, alors que dans l'Histoire l’Église inventa presque le complotisme anti-maçonnique, c'est de syndrome de sainte Marie. Et donc, répétons-le, tout ceci échoue en epicheriocratie, plus ou moins de cartels affairistes – jusqu'au covid-19.





Pour conclure



Il serait bien dommage que « la lutte contre le complotisme », passe toutes ces vérités à l'ace, à raison des cultures (proto-)monothéistes de nos mondes (c'est-à-dire presque toutes les cultures du Monde, jusqu'aux islamistes).



D'ailleurs en général, et dans tout ce barnum, les ésotérismes et les gnosticismes antiques finaux, médiévaux et modernes, désormais diffusés dans le New Age, sont de grands agents.



Car ils mobilisent tout un ensemble de « connaissances » démonologiques, hagiographiques, miraculeuses et angélologiques, tout en prétendant procéder de la « Connaissance » grand C d'un dieu prétendu seul (solipsiste), suprême (suprémaciste), absolu (asbolutiste) et total (totalitaire), par laquelle on re-naîtrait ici-bas en conscience, « co-naissance » qui n'a de connaissance que le plaisir néo-alchimque verbal, d'un jeu de mots.



M'enfin c'est cultu(r)el...

