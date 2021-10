Les vérités des complotismes (3) : le Dilemme de Cypher (néo-diabolique) et le Syndrome de Néo (néo-mosaïque, -christique ou -mahometan)

Plus on écrit l'Histoire, plus l'Histoire devient rigide, ou plus deviennent exigentes les méthodes historiographiques... et plus il y a de restrictions et de contraintes subjectives et sociales dans l'interprétation de l'Histoire.



Ceci suscite des frustrations, et c'est ainsi que les écritures de l'Histoire sont suivies d'alternatives perspectives qui, régulièrement, se positionnent encontre. Ceci, sous le coup de la frustration d'avoir à se soumettre aux rigidités, exigences méthodologiques, restrictions et contraintes subjectives et intersubjectives. Le phénomène est très clair avec les actuels (anti)zemmourismes.



Et ainsi de suite dans toutes les sciences sociales, ainsi que les sciences matérielles, par exemple avec la covid. Il y a une pression psychique (au moral, au mental, à l'imaginal) et politique (au social, au global, au sociétal) exercée par le champ scientifique, son espoir déontologique, ainsi que les éthiques qui s'en inspirent telles que zététiciennes.



Cet article fait suite à :

- Les vérités des complotismes (1) : actualité de Ponce Pilate



- Les vérités des complotismes (2) : éclectismes et syncrétismes, de la conscience comme de l’inconscience, collectives

Dans l'ensemble, on a affait au diabolique "Dilemme de Cypher", personnage du fameux film Matrix. Comment cela ? Eh bien, la Matrice impose une version unique de la réalité. Simultanément, la Matrice est une version qui enjolive la dérélection et la domination du véritable réel. Cypher veut rester dans l'enjolivement pour ne pas subir l'horreur du véritable réel, mais l'enjolivement matriciel est ainsi une soumission. Cela se traduit de nos jours :



De nos jours, il y a ceux qui attaquent les consensus scientifiques pour une Matrice à laquelle se soumettre, pouvant tendanciellement enjoliver - et d'ailleurs enlaidir certains aspects - d'un décours pour lequel les attaquants posent des contre-discours plus ou moins scientifiques mais aussi plus ou moins mythiques, tout en retournant les délicatesses et subtilités méthodologiques des sciences contre elles-mêmes à se savoir faillibles et pratiquer une autocritique, quant à leurs propres potentiels mythèmes voire mythographies en épistémologie.



Oui, c'est compliqué, et ce n'est pas fini : il se trouve ainsi que les scientifiques seraient des Cypher tout en n'en étant effectuellement pas, auxquels des prétendants non-Cypher adressent des critiques tout en en étant effectuellement. Caisses de "raisonnances" impossibles, où tout le monde est dans un état quantique (vous savez, le fameux chat de Schrödinger : à la fois mort et vivant, ni mort ni vivant).



C'est qu'on a atteint les limites de la narrativité du réel. A un moment donné, il faut le narrer, or toute narration est perspective, cette perspective se voudrait-elle scrupuleuse au possible, voire aurait-elle atteint le terme des scrupules possibles. A la fin, on a toujours affaire à des versions, c'est-à-dire des récits matriciels différents. Il faut lire Cornelius Castoriadis, sur l'imaginaire instituant les sociétés, jusque dans leurs savoirs. Qui d'ailleurs, ne sauraient faire culture commune. D'ailleurs a culture commune n'a pas besoin d'être vraie pour faire culture, il lui suffit d'être valide.



Ainsi les scientifiques, même dans leur posture non-dogmatique et parce que véritaires, face aux dogmatismes voire fanatismes divers, ou du moins face aux complotismes... les scientifiques sont eux-mêmes appelés à s'installer dans des postures anti-dogmatiques, anti-fanatiques et anti-complotistes, qui les situent bon gré mal gré dans l'espace psychique (au moral, au mental, à l'imaginal) et politique (au social, au global, au sociétal)... ou, dit plus poétiquement, dans "le théâtre du monde"... ce qui les agit eux-mêmes en dindons de la farce, entre les dindons de la farce.



Or anciennement, les savoirs étaient réservés à des initiés régulièrement cachés par le voile de l'hermétisme (or l'hermétisme n'est que cela : un voile pour contrer les vulgarisateurs et faire en sorte que seuls des initiés aient accès à des savoirs) pour des raisons parfois pragmatiques = se protéger des agressions ignares, et aussi parfois potentiaires = se donner un pouvoir par simple rétention d'informations.



Ainsi, on a souvent caricaturé le passé pour obscurantiste, au prétexte que de méchants savants y jouaient les initiés aristocratiques, pour se donner un pouvoir illégitime sur le commun des mortels. Inversement, on a régulièrement caracaturé le passé pour obscurantiste, au prétexte que de gentils savants y devaient se défendre... de l'obscurantisme, justement... à travers des initiations... en vue d'une démocratisation escomptée, une fois que les méchants au pouvoir seraient renversés.



En fait, les deux points de vue ont leurs genres de vérités effectuelles, mais la vérité principale est plus prosaïque : on avait peu le temps pour les savoirs dans le passé, et les savants étaient rares. Ils n'employaient pas forcément l'écriture, tels que les druides celtiques (raison pour laquelle on connaît si peu la religion antique européenne, en dehors du pourtour méditerranéen) mais l'écrasant illétrisme, d'époques encore récentes ainsi que de régions du monde toujours maintenant quand on y pense, est un bon indicateur pour se rendre compte des difficultés à avoir du temps pour les savoirs.



Aujourd'hui, la question se pose de ce que l'on a coutume d'appeler "le projet des Lumières", ou du moins ce qui a été pensé sous cette expression depuis les Lumières jusqu'à nos jours : entre autres la démocratisation des savoirs et la généralisation du lettrisme (ce sont deux problèmes différents, que l'on se trompe à lier entre eux couramment, dans les critiques du devenir contemporain en termes de déclins et de dégénerescences des savoirs, quoique la perte des mots de vocabulaire déjà à l'oral soit bien un souci).



"Le projet des Lumières" c'est la démocratisation des savoirs, et la généralisation du lettrisme en a été l'instrument européen, républicain et moderne. Cette démocratisation devait permettre à tout un chacun "d'oser savoir" ("sapere aude") selon le mot de Kant, afin d'accéder à une maturité sociale-politique. C'est le citoyen éclairé.



Malheureusement, les difficultés d'un tel projet sont si nombreuses, que Voltaire souhaitait plus tôt avant Kant un "despote éclairé" d'abord, tandis qu'après Kant des José Ortega y Gasset souhaitèrent, disons, une "avant-garde éclairée" (et entre : autant de marxistes et leur avant-garde du prolétariat, que de capitalistes et leurs entrepreneurs pionniers jusqu'encore Elon Musk). En somme, selon leurs sentiments pragmatiques, ils étaient et sont toujours nombreux à estimer que "le projet des Lumières" ne pouvaient pas fonctionner à grande échelle... et ils ont en face d'eux, ceux que l'on a tendance désormais à nommer "des populistes" qui paradoxalement sont taxés d'ignardise tout en défendant "le projet des Lumières" (les populistes comme leurs opposants, prétendent le défendre, dans un gloubi-boulga sans nom, où des vérités effectuelles se font la concurrence).



Ces craintes sont toujours d'acualité (d'autant plus avec l'abrutissement télévisuel et plus généralement médiatique, y compris réseautiques : conditionnements compulsifs consuméristes) mais personne n'oserait contester publiquement la nécessité des vulgarisations, au profit de nouveaux initiés modernes... quoique dans la dynamique sociopolitique inévitable, il y ait des phénomènes d'entre-soi voire de niches, et certainement aussi de cartels des savoirs, par exemple dans les académies... et cartels, pas que des savoirs, en epicheirocratie ou cartellocratie : sinon le délit d'initié pourrait être retiré du code pénal.



Le Dilemme de Cypher se présente donc avec une acuité énorme, de nos jours, et pour tout le monde... suscitant lui-même des bouffées délirantes de syndromes de Néo, autre personnage de Matrix, syndrome néo-mosaïque, -christique ou -mahometan de l'élu messianique et prophétique, conduisant le monde hors de la servitude vers quelque paradis, entre syndrome de Sainte Marie et actualité de Ponce Pilate, sur divers thèmes (entre autres...).



Tout le syndrome de Néo tient le milieu entre ce syndrome de Sainte Marie et cette actualité de Ponce Pilate, et cela donne vraiment envie de se ranger du côté de Ponce Pilate, quand on est polythéiste ou du moins athée.



