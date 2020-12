Pour Harold Abraham Weill, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, “Hanouka est une fête plus complexe et plus riche que ce que l’on peut imaginer lorsqu’on l’aborde superficiellement”. Pour lui, “au travers de ce miracle, la fête évoque la capacité à porter son regard sur les petites choses qui permettent d’avancer, de tenir” dans les moments difficiles. Un message particulièrement d’actualité “en cette période de Covid-19“. Quand les prêtres sont rentrés dans le temple de Jérusalem, il était dévasté. “Presque tout était réuni pour se dire ‘on abandonne’. Mais, ils ont malgré tout eu cette capacité à chercher ce qui pouvait alors être le vecteur d’un avenir meilleur”, analyse le grand rabbin. À savoir l’unique fiole d’huile qu’ils ont décidé d’allumer.

Ecrits numineux, bonnes fêtes à toutes et tous

« Clarté splendide ! La plus belle des lumières qui aient lui sur Thèba aux sept portes, tu as enfin paru au-dessus des sources Dirkaiennes. Œil du jour d’or ! Tu as repoussé et contraint de fuir, lâchant les rênes, l’homme au bouclier blanc, sorti tout armé d’Argos, et qui, levé contre notre terre pour la cause douteuse de Polyneikès, et poussant des cris aigus, s’est abattu ici comme un aigle à l’aile de neige, avec d’innombrables armes et des casques chevelus. » (Sophocle, Antigone)

« Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte, qui a son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour l’ensemble de la grotte ; ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l’avant, incapables qu’ils sont, à cause du lien, de tourner la tête ; leur parvient la lumière d’un feu qui brûle en haut et au loin, derrière eux » (Platon, La République, 514)

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; sur ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée » (Isaïe, 9)

« Que celui qui marche dans les ténèbres, et qui n'a pas de lumière, espère au nom du Seigneur, et qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu, et qui êtes environnés de flammes, marchez à la lumière de votre feu, et dans les flammes que vous avez allumées » (Isaïe, 50)

« Si tu répands ton âme sur l'affamé, et si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le midi » (Isaïe, 58)

« Jusqu'à ce que son Juste paraisse comme une vive lumière, et son Sauveur comme une lampe allumée » (Isaïe, 62)

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean, 1, 1-5)

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Matthieu, 5, 14-16)

« Lutte des fils de Lumière contre le lot des fils des Ténèbres, contre l’armée de Belial, la bande d’Edom, de Moab, contre les fils d’Ammon, l’armée des Philistins, les troupes des Kittim d’Assur et leurs alliés qui commirent des vilenies contre l’Alliance. Les fils de Levi, Juda et Benjamin, les exilés du Désert, combattront contre eux, troupe par troupe. Lorsque la diaspora des fils de Lumière reviendra du désert des nations pour camper dans le désert de Jérusalem. » (Qumram, rouleau, grotte 1)

« Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat ; son combustible vient d’un arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental dont l’huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient. » (Coran, 24/35)