Mgr Barbarin : une condamnation qui remet les pendules à l’heure.

« En ce qui me concerne, je me réjouis de ce verdict, non pas que j’en veuille à Mgr Barbarin dont j’apprécie l’intelligence et la profondeur et qui se trouve plutôt comme une sorte de bouc émissaire »

Donc vous reconnaissez vous-même que c’est un bouc émissaire mais dans le même temps vous vous réjouissez du verdict, bizarre conception de la justice que la vôtre et que celle du tribunal...