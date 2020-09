« Mgr Jacques Gaillot, l’évêque aimé par ceux qui n’ont pas la foi »

A ma connaissance, l’évêque Gaillot, pas plus que le pape François qu’il aime bien, n’a dénoncé la monstrueuse justification – et attribution à Jésus lui-même ! – du massacre systématique des Cananéens, il y a 3000 ans, justification et attribution contenues dans la Bible de Jérusalem promue par le « saint » pape Jean-Paul II en 2001.

Cette approbation explicite constitue pourtant une sorte de proclamation, par l’église d’aujourd’hui, selon laquelle Jésus est mort pour rien.