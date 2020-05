Montpellier : la croix du Pic Saint Loup détruite

A Villalier petit village sans aucun charme près de Carcassonne se trouvait depuis plusieurs siècles, à un carrefour près de la cave coopérative une croix en pierre posée sur un socle du même tabac.

Ce mini monument a été endommagé par la manœuvre hasardeuse d’un tracteur et d’une remorque pleine de raisins. La croix a été éparpillé « façon puzzle » ne sibsistait que le socle.

Que croyez vous que l’on reconstruisit avec le montant donné par les assureurs ? On restaura le socle et on fit réaliser une nouvelle colonne mais à la place de la croix qui la surmontait on peut admirer (!) une espèce de main sculptée faço « touche pas à mon pote ».

Que conclure ? Que le Maire de ce village est un bouffe curé qui se revendique tel ? On le savait déjà ! Que c’est un foutu c...n ? On s’en doutait un peu ! Que l’électorat catho de toute façon est très minoritaire et ne lui donne pas ses voix ? C’est certain !

Je dirai surtout qu’il n’a aucun goût et que son choix est tout à fait minable. Il eut cent fois mieux valu détruire ce qu’il restait du socle pour que l’aire de manœuvre et de stationnement soit plus facilement praticable !

N’en déplaise aux petits cons qui l’ont mise à bas, j’espère que la croix du Pic Saint Loup pourra être restaurée et remise à son emplacement. A voir les photos ça ne parait pas si difficile.

Dans le même genre et bien qu’il n’y ait pas eu vandalisme mais incendie de foret, l’histoire de la croix qui domine l’abbaye de Fontfroide, abbaye cistercienne construite au début du XII eme siècle. Anciennement en bois et aujourd’hui en fer.



https://fr.ulule.com/sauver-croix-fontfroide/

Pour ceux qui l’ignorerait la France est un pays de très ancienne culture Chrétienne. J’ai été baptisé dans l’église Saint Aphrodise à Beziers, mort au 1er siècle après JC et sous laquelle il serait entérré. A Narbonne existe aussi une basilique Saint Paul-Serge, qui a prêché l’évangile au 1er siècle ! Bref tout ça fait partie de notre bagage culturel, que ça plaise ou non aux athées et aux bouffe curés !