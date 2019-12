Non-Soi, malgré Jung

La neurologie, la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie et la philosophie

Les gens commettent souvent l'impair, bien compréhensible, de confondre ces domaines du psy envisagé rationnellement, voire scientifiquement.

Le psychisme, de base, c'est notre système nerveux. Seulement il faut noter que, depuis peu, grâce aux neurosciences, on sait que le cerveau n'est pas tout, que les neurones ne sont pas tout. D'abord, il faut dire que des neurones, nous en avons ailleurs que dans le cerveau : dans la colonne vertébrale, au coeur, dans les tripes (l'autisme, par exemple, s'expliquerait partiellement par un dysfonctionnement neuro-intestinal, pour vous dire). Ainsi, il est très difficile de localiser nos pensées et toute représentation mentale, dans nos corps. Le cerveau est central ... comme le transformateur de votre quartier est central à l'alimention des résidences et appartements locaux, quoiqu'essentiel pour un bon nombre d'opérations, cervicalement distinguibles par imagerie cérébrale. Reste que la glie, la matière grise si vous préférez, de nature chimique plutôt qu'électrique, est aussi cruciale que les influx nerveux (par exemple, le cerveau d'Einstein se différencie d'un autre cerveau par la glie plus que par les neurones) or tout notre corps a ses physiochimies diverses et variées (par exemple hormonales).

C'est ainsi que localiser la pensée, le mental, le moral, le conscient, l'animique voire le spirituel, à l'intérîeur du cerveau seulement, devient compliqué pour les monistes physicalistes (les personnes qui ne jurent que par un Tout-matière, pour faire simple). Du moins le phénoménisme sensoriel de l'abbé George Berkeley au XVIIème siècle, le transcendantalisme subjectal du professeur Emmanuel Kant au XVIIIème siècle, ou encore l'intuitionnisme métaphysique du chercheur Henri Bergson au XXème siècle, philosophes tous les trois, restent des options. Sans parler de toutes les croyances à la distinction du corps et de l'esprit, bien que le monisme physicaliste a des inclinations observationnelles à son crédit : ce ne sont pourtant que des hypothèses théoriques. Si vous voulez, l'articulation corps-esprit reste à expliquer.

Voilà pour la neurologie, donc, qui fatalement concerne le médecin du psychisme, j'ai nommé le psychiatre. Or Carl Gustav Jung était un psychiatre zurichois, du temps où la neurologie peinait doucement à ses débuts au XIXème siècle. Sigmund Freud, d'ailleurs, était de formation neurologique, en France avec Charcot puis en Autriche avec Breuer ... Dans tout cela, la psychologie correspond si vous voulez, d'une part, à l'appellation englobante, mais elle peut, aussi bien, désigner un champ de recherches particulier (neuropsychologie, psychologie clinique, psychologie du développement, psychologie du travail, psychologie de l'éducation, etc.). Carl Gustav Jung, comme Sigmund Freud, était donc bien un psychologue (clinicien). Mais la psychanalyse est d'invention freudienne, métapsychologique dans la démarche, c'est-à-dire à la recherche d'une explication ultime. On la nomme aussi une psychologie de l'inconscient ou psychologie des profondeurs. C'est, dans son genre, une psychothérapie, c'est-à-dire une forme de médecine psychique, sinon qu'il y a d'innombrables formes de psychothérapies selon la démarche psychologique (par exemple, pour nous en tenir à des proches de Freud et de Jung : le juif Viktor Frankl et sa logothérapie, mais aussi, au-delà, le juif Leopold Szondi si méconnu en France mais éminent généticien et physiologiste, avec son complexe de Caïn). Finalement, il faut prendre la mesure des inspirations philosophiques derrière chacun de ces domaines, tout simplement parce que les philosophies accouchèrent des sciences (et quoique leurs relations soient complexes, désormais) c'est-à-dire, pour le dire vite, qu'on présuppose toujours une hypothèse quant à la nature, sinon spirituelle, du moins animique, de l'être humain - serait-elle neuro-matérialiste.

La force du jungisme

La force du jungisme, qui fait que le monde anglo-saxon - dans son utilitarisme culturel, idéologiquement empirico-rationaliste - lui trouve de l'intérêt malgré toutes les dérives new age, néo-païennes et mysticisantes ... au-delà du fait que les USA restent un pays particulièrement religieux, ce qui ne manque pas de poids ... c'est que Carl Gustav Jung parlait d'un inconscient dynamique, complexuel. Où les complexes, justement, fonctionnent comme des personnalités autonomes intégrées.

Le Moi, selon l'hypothèse freudienne, n'est pas exactement maître à bord, puisqu'il subit les incitations plus ou moins fantasmatiques et socialement embarrassées voire perverses, du Ça, conditionné par les frustrations plus ou moins fantasmatiques et socialement contournées voires tordues, du Surmoi. Mais le schéma était simple, où le Moi tenait le milieu tendanciel à gérer l'instinct spontané et le réflexe formé ... Chez Carl Gustav Jung, on a affaire à une polyphonie "schizophrénique" validée par les dernières découvertes neuropsychologiques :



Et la force du jungisme ne s'arrête pas là, puisque très tôt il s'est tenu au courant des avancées de la physique quantique, qu'une associée et continuatrice de Jung, Marie-Louise von Franz, s'est appliqué à mettre en relation avec la psychanalyse jungienne (dite aussi psychologie analytique). C'est que des scientfiques originaux tels que David Bohm font le lien quantique avec la conscience, et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de tels liens physique quantique-esprit. Le jungisme fut précurseur mais, sans plus de preuve que le monisme physicaliste au sujet de la réalité matérielle de l'esprit, le new age et des développements personnels s'empressèrent de spéculer sur la réalité spirituelle de la matière.

C'est une forme de panpsychisme dont Carl Gustav Jung était déjà porteur, explicitement. Jung tentait souvent de faire vaciller les certitudes de son lecteur, en expliquant que tout est psychique, en tant que tout est interprété par le psychisme ... et c'est là qu'on retrouve le phénoménisme sensoriel de l'abbé George Berkeley au XVIIème siècle, le transcendantalisme subjectal du professeur Emmanuel Kant au XVIIIème siècle, ou encore l'intuitionnisme métaphysique du chercheur Henri Bergson au XXème siècle, philosophes tous les trois, restant des options. Sans parler de toutes les croyances à l'indistinction du corps et de l'esprit, bien que le panpsychisme a des inclinations observationnelles à son crédit : ce ne sont pourtant que des hypothèses théoriques. Si vous voulez, l'articulation corps-esprit reste à expliquer. Jung en était conscient, certes, autant que Freud par ailleurs, encore que Freud restait physicaliste, contrairement à Jung, panpsychique ...

Mythologie(s)

Une des dernières forces du jungisme, si l'on veut, c'est de s'être adonné à de la mythologie comparée. Il faut dire que le début du XXème siècle s'y prêtait. En effet, c'était l'époque de René Guénon (syncrétiste spirituel), Vladimir Propp (formaliste littéraire), de Mircea Eliade (historien comparatiste des religions du monde), de Gaston Bachelard (philosophe des sciences, jungien au plan poétique), de Gilbert Durand (symbologue comparatiste et structuraliste inspiré par Jung) jusqu'à Joseph Campbell et son Monomythe formaliste (dont s'est inspiré George Lucas, pour l'aventure de Luke Skywalker, dans Star Wars).

Dans cette ambiance, Carl Gustav Jung a développé la théorie des archétypes de l'inconscient collectif. C'est-à-dire, en somme, des dispositions inconscientes partagées, à reproduire certaines significations mythologiques à portée instinctuelle, affectuelle, intellectuelle et existentielle, s'exprimant à travers toutes les cultures du monde. Autant vous dire que le jungisme présente, comme ses comparses, des curiosités, dont le new age et le développement personnel, mais aussi le mysticisme, font leur pain. De Carl Gustav Jung lui-même, en tant psychologue analytique, on peut dire qu'il a surtout fait un travail d'anthropologie et de sémiologie structuralistes comparées, c'est-à-dire moins de la thérapeutique que de la symbolique ou de la thématique formelles. Quand il dépassait sa posture de psychologue aménagée, Jung se prêtait pourtant à une forme de mystique, à préconiser un néo-christianisme vivifié par les figures alchimiques héritées, pour lui de portée intimement profonde et salutaire.

C'est ainsi qu'un de ses grands commentateurs et continuateurs français, Michel Cazenave, en est venu à dire que Jung s'intéressait au *leg, c'est-à-dire étymologiquement le logique et le religieux confondus, intrinsèques à l'âme. Où l'âme elle-même, dans les termes de Jung, est une donnée objective de l'existence, jusqu'en déduire une Anima Mundi (Âme du Monde) sur les bases anthropologiques et sémiologiques structuralistes comparées évoquées, archétypales, d'un inconscient collectif en chaque être humain. Cela fait rêver, c'est le cas de le dire ; cela, jusqu'aux thèses, par exemple, du juif Viktor Frankl. Il est là question d'un enthéisme où d'un dieu en chacun, véhicule de sens personnel dans la vie, apparemment nécessaire dans cette démarche philosophique, pour que l'existence ne soit pas névrosée et ait une valeur. On devine le parti-pris, d'autant plus que Jung était d'héritage judéo-chrétien, cela dit prompt à réhabiliter le fond païen ou seulement alchimiste, au plan associatif d'idées.

Cela court à une symbiose entre soi et le monde si profonde, entre physique quantique et mythologie comparée, que c'en parvient à la notion de synchronicité : la synchronicité, c'est cette prégnance au monde, cette présence au monde, du corps et de l'esprit, suite à laquelle des relations non-causales auraient lieu entre une personne et son environnement, des effets de sens, des signes des temps, un air du temps, manifestés. Emblématiquement, c'est l'exemple d'une patiente parlant d'un scarabée onirique à Jung, quand soudain un tel coléoptère vient frapper à la fenêtre du cabinet de consultation. Jung met le symbole du scarabée en rapport avec sa portée égyptienne ancienne, sur la base de sa portée inconsciente-collective, symbole de renaissance - ce qui serait de bon augure dans la cure pour la patiente, n'aurait-elle jamais eu aucun lien, de près ou de loin, avec l'Egypte, a fortiori ancienne. Mais au fond, ce n'est peut-être que l'effet-placebo/maître d'un thérapeute bienveillant, suite à une "synchronicité", qui a agi.

Le Soi entre en scène de façon criticable, voire scabreuse

C'est à ce point, que le Soi visé par cet article, entre en scène. Avant tout, il faut noter que le Soi jungien ne réfère pas au Self de l'ego-psychologie (Anna Freud, Donald Winicott, Eric Berne, etc.). Chez Jung, le Soi désigne un archétype ultime, celui mobilisant la totalité du psychisme, non seulement le Moi ou la conscience. Or cela est parfaitement complaisant, dans une démarche simili-religieuse monothéiste, puisque Jung n'hésite pas à dire que Jésus serait une expression d'un tel archétype - du moins, quand "Jésus" est "vivant" dans la dynamique psychique du ou de la patient(e).

Le Moi, explique Jung, est dans une dialectique permanente avec l'inconscient, donc avec le Soi dont il est partie. Malheureusement, le Soi ne saurait jamais être qu'un expérience-limite, dont on éprouve parfois la manifestation - par exemple, en forme de Christ, mais aussi en forme de quaternité numérologique (4) au plan symboliste. Cette expérience ne saurait jamais être que bouleversante ou intense, entre les différents complexes psychiques caractérisés par une personnalité autonome (inconscient personnel) ainsi que les différents archétypes ancrés dans l'inconscient collectif, âme objective, s'exprimant sous forme plus ou moins personnelle, plus ou moins culturelle, notoirement dans les rêves du ou de la patient(e).

Hélas, donc, le Soi ne sera jamais vraiment là, même si Jung s'amuse à penser comme un gnostique "qu'invoquer ou non, Dieu sera présent" (Vocatus et non vocatus, Deus aderit, au fronton de son cabinet, certes suivi d'un buste de Voltaire). Ou bien le Soi est la totalité environnante, panpsychique, pour le Moi (ce qui est foncièrement égocentrique élargi, animicentrique) ou bien il est une manifestation de l'inconscient collectif symbolisé par une figure telle que le Christ (ce qui décentre le Moi tout en le concentrant en soi-même, lui-même - le Moi). Auquel point, est souvent évoquée cette phrase issue de l'ésotérisme : "Le monde est une sphère dans la circonférence est partout et le centre nulle part." ... ce qui est particulièrement complaisant pour justifier tout et n'importe quoi, mais qui a le mérite d'être cohérent avec l'ambiguïté totalitaire-recentrationnaire du Soi.

Une telle éventualité que le Soi, au fond, n'est jamais envisagée que par le Moi, Moi spéculant plus ou moins à l'instinct, plus ou moins à l'affect, plus ou moins à l'intellect, plus ou moins à l'existence, sur sa présence au monde. S'y confond donc le monisme physicaliste avec le panpsychisme, indistinctement, mais ça reste de spéculation. Viennent ensutie toutes les poésies que l'on veut, de type sphérique, circonférentielle et centrale. A la fin, on n'aura jamais que joué de géométrie par complaisance à soi, justement. Car c'est un jeu fort complaisant, où le Moi expérimente avant tout ses conditions nerveuses d'être ; où le Moi se découvre une raison d'être antérieure, informelle, qui le fait (se) présenter ici-maintenant en conscience. Que des techniques de méditation de pleine conscience y trouvent leur place, c'est une chose naturelle, saine et logique, quand on y pense bien, depuis le bouddhisme zen. Et pourtant, cela ne valide pas la réalité du Soi, même si les bouddhistes zen avancés voudraient en témoigner sous forme de Nirvana : c'est que le Nirvana correspond précisément à un Néant, y compris dans le dogme bouddhique, une échappée à la présence au monde, présence jugée illusoire. Où Carl Gustav Jung lui-même, après son voyage en Orient, est revenu avec la conviction empirique qu'aucun maître spirituel n'avait accédé au Soi, même si les spirituel(le)s en veulent à Jung d'avoir conclu cela. Mais comment déduire à l'illusion, puisque c'est bien vécu ?

Aussi le Soi ne devient plus qu'une spéculation théorique, renvoyant en fait à une Antéforme sublimée (Medhi Belhaj Kacem), c'est-à-dire à une vie psychique autocentrique, dépourvue de tout schéma corporel. Mais le schéma corporel, formation humaine d'expérience morpho-physiologique, est quelque chose qu'on développe dans la petite enfance (selon les psychologies scientifiques du développement, de l'enfance et de l'éducation). Ce qui signifie donc que la notion de Soi, chez Jung, nous renvoie littéralement à un stade psychique archaïque qui, chez Freud, se rapporte beaucoup à l'analité. En quoi le Soi correspond souvent à notre petit soi, notre peau, notre cul ! ... Le jungisme, à ce stade, est une dynamique régressive maladive - les jungiens disent numénalement archétypale ... sachant que tous les archétypes de l'inconscient collectif, de toute façon, se présente sous la forme de telles expériences antéformelles (de psychisme indistinct).

Naturellement, c'est une expérience religieuse possible, et même le fondement de toute expérience religieuse, entre phénomènes sérotoninergique, anxiolytique et névrotique voire psychotique. Et naturellement, ça n'est jamais dépourvu de significations, tout simplement parce que nous sommes des animaux symbolistes, dans notre genre néocorticaux.

Le confusionnisme archétypal

C'est qu'à la fin, il y a ce que j'appellerai un confusionnisme archétypal inter- ou trans-culturel. En fait, si Carl Gustav Jung a parfois été amalgamé à tort au nazisme, d'avoir été directeur de l'association de psychanalyse allemande sous le IIIème Reich, c'est parce qu'il est arrivé aux jungiens de suggérer que des archétypes sont propres à des aires et des ères culturelles. Aussi bien, cela pourrait servir des (néo)nazis. Et pourtant, dans son comparatisme mythologique planétaire, le jungisme finissait par tout confondre et amalgamer dans une grande soupe schématique inculturelle ou déculturelle, de type guénonienne : de quoi le nazifier, donc, bien qu'il resta judéo-chrétien et inspiré par des auteurs et scientifiques juifs, et réciproquement.

Néanmoins, c'est tout le schème archétypal, qu'il me semble falloir récuser. Si en effet, le Soi n'existe pas, et ne sert qu'à légitimer une philosophie simili-judéo-chrétienne attribuée à l'inconscient collectif par la spéculation psycho-anthropo-sémiologique (comme si une antéforme culturelle euro-américaine habituée, socioculturelle, cherchait en fait là à se perpétuer sous forme psychanalytique ... ) ... eh bien, si le Soi n'existe pas, on voit mal comment il serait possible de comparer deux mythes même semblables, d'une culture l'autre, surtout quand ces cultures sont éloignées dans l'espace et dans le temps.

Par exemple, les Vikings sont les descendants nord-européens des Celtes antiques, dans leur versant germanique. Eh bien, le dieu Wodin ressemble fortement au devenir du dieu gaulois Lug. Wodin et Lug sont polytechniciens, à la fois guerriers, forgerons, sorciers, bardes, etc. Et pourtant, Wodin n'est pas Lug, ou bien est une évolution de Lug, car dans le contexte viking de l'an mil, face à l'empire chrétien de Charlemagne, la combativité dut se doter de la ruse de Loki, ce qui n'était pas nécessairement le cas chez les Gaulois au temps de leur cohabitation plus ou moins pacifique avec Rome : Lug n'avait pas besoin de se faire plus rusé que nécessaire, et les Gaulois ne pratiquaient pas de guérilla dissuasive comme les Vikings face à l'envahisseur, des Romains aux Chrétiens. La culture, fatalement, a changé, donc la dialectique des âmes avec leurs dieux.

Car le jungisme n'est pas nul, Carl Gustav Jung toucha judicieusement à un point sensible dans notre être interactif psycho-culturel. Cela ne signifie pas qu'il faille en abstraire des schèmes archétypiques par la théorie et la spéculation. Et pourtant, l'expérience numénale antéformelle, demeure tout à fait prégnante, et exige que les membres de chaque aire et ère socioculturelle négocient avec leurs croyances, qui sont réelles en tant que telles (croyances), expression et teneur vécues. Il y a une influence spirituelle ou animique, à ce stade, éprenant corps, coeurs et crânes, indistinctement moniste physicaliste ou panpsychique - et au fond ça n'a pas d'importance, de trancher entre le corps et l'esprit. Faisons-nous spinoziens si vous voulez, à ce stade, et nietzschéens, si cela se peut.

En fait, ceux qui veulent trancher, sont justement des personnes et des sociocultures, qui finissent par accoucher d'un dieu unique absolu, éternel et transcendant, donc spirituellement totalitaire. Un dieu qui, hélas, se résume à son égotisme, tout comme le Soi et ses archétypes, dieu qui en conséquence reste introuvable, encore que sa quête mobilise du numénal antéformel, par la force de notre constitution psychophysique. Pour les monothéistes en vérité, cette expérience charrie avec elle non pas le dieu unique absolu, mais une multiplicité aussi riche que l'angélologie, l'inspiration sainte et la communion des saints. C'est que les croyants l'ont toujours-déjà deviné, à devoir convoquer l'angélologie, l'inspiration sainte et la communion des saints : impossible de vivre le divin dans l'absolu, l'éternel et le transcendant introuvables, encore que spéculable. Mais c'est du néant, du Nirvana, du hors-monde impossible.

Quant aux archétypes, ils n'existent que propres à chaque dialectique d'aire et d'ère socioculturelle, dans la complexité spirituelle-animique des symbolisations particulières, sans possibilité de congruences inter- ou trans-nationales. Jung n'était qu'un grand, doux et beau rêveur car, à la fin, de telles siennes spéculations produisent ... un complotisme psychique ! et rien que ça.

