Paganisme contemporain : le problème que se posent les baptisé(e)s dans le monothéisme

@Gollum

Je dis que le cinéma n’est pas anti-chrétien par idéologie, mais par essence, parce qu’il agit sur les émotions, les sens, et que les émotions les plus fortes sont la peur et le désir (Fear and Desire, Kubrick), or le christianisme authentique nous libère de ces émotions et qu’il est donc irreprésentable. Par ailleurs le christianisme n’est pas moral, vous le ramenez toujours à cela, mais comme je vous l’ai dit mille fois les mots Bien et Mal ne sont quasiment jamais employés dans le Nouveau Testament, ce sont d’autres instances qui sont convoquées (« l’Esprit », la « Vie », le « péché », etc.). Enfin, nous avons eu cette conversation le 9 août 2019 à propos de l’article Quand le christianisme fait son cinéma. Je vous transcris mon premier commentaire, auquel je ne change pas un mot :





« Christianisme et cinéma sont antinomiques et le seront toujours. Le cinéma agit sur l’émotion, le sentiment, le christianisme concerne l’être et l’existence. Il n’y a aucun bon film chrétien et il n’y en aura jamais. Au mieux, ce sont des images d’Épinal (Zeffirelli). Par contre, il y a pléthore de films d’horreurs et satanistes, souvent très bons. Le medium détermine le contenu. Quand on agit sur les images et les sons, on touche la partie de l’être sensible aux images et aux sons, et pas au-delà.

L’art est foncièrement immoral. Les diatribes de Platon dans La République ou de Rousseau dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles n’ont jamais conduit à la production d’œuvres d’art morales de qualité, c’est antinomique. Or le christianisme se situe encore au-delà de la morale, au niveau de l’Être, qui est existentiel et invisible. Il faut prendre conscience de cette antinomie fondatrice, sinon on est condamné à l’erreur et à la confusion, et in fine à l’effacement de l’essence même de la Révélation chrétienne. »





Vous aviez répondu, j’avais répondu, on ne va pas refaire le match, ce n’est pas le sujet de l’article de Mervis Nocteau.