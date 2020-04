Pâques 2020, le coronavirus et Dieu…

@Séraphin Lampion

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le royaume téké est impliqué dans le commerce triangulaire entre Afrique, Europe et colonies européennes d’Amérique et la traite d’esclaves

Encore un coup des laris...lol...

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/yvelines-le-domicile-francais-du-president-sassou-nguesso-incendie-7800260938