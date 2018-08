Paradoxes politico-religieux

Le communautarisme musulman a des visées politiques. Les islamistes sont tous musulmans, on aimerait que se produise une séparation entre eux, un schisme plus drastique que la séparation des chiites et des salafistes. Mais leur faudra-t-il exterminer les salafistes ?

L’Eglise catholique l’a tenté, parfois avec succès (contre les cathares,... exterminés). Mais les protestants... persécutés sont restés invincibles.

Aujourd’hui une coupure existe bien entre leur base et les « fers de lances » catholiques : ceux de la Manif pour tous, mais surtout des conférenciers dirigeants catholiques.



Le 24 mars 2018, à la « fête du pays réel » :

Abbé Xavier de Beauvais : Sus à la laïcité

Marion Sigaut : la révolution de 1789 contre la France

Virginie Vota : Le féminisme conséquence inéluctable du renversement de l’ordre naturel

... Alain Escada : Dieu Patrie Famille, une devise pour le pays réel

On ne perd pas son temps à consulter ces textes anti républicains et contre l’égalité.

Le pape actuel, argentin, se permet de faire la parallèle entre le féminisme et le nazisme.

Il se mêle de conseiller aux parents d’un enfant homosexuel de le faire soigner par un psychiatre… Ce serait une maladie, alors que ce n’est pas le cas… L’ incompétence papale faisant l’objet d’un tel discours est risible mais de nombreuses familles dans le monde le suivront.

Si on s’en tient à ces haineux, parfois ignares, la charité catholique serait du pipeau. Aimez-vous les uns les autres est devenu : Haïssez ceux qui ne sont pas catholiques.

Ils font en fait une caricature de leur religion. Ces catholiques là sont-ils chrétiens ?

Ces prises de position intégristes nous surprennent, mais probablement elles renforcent finalement la religion, comme l’ont fait les croisades, l’Inquisition, comme le fait Daech, ou les colons d’Israêl. Il n’y a pas que de la bêtise chez ces dirigeants.

Des croyants réagissent.

Les catholiques dans leur ensemble ne sont pas comme leurs chefs ivres de pouvoir et de certitudes. Voir : Laïcité chrétienne http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=219

La Croix Rouge est neutre au plan mondial, le Secours catholique assi.

Aujourd’hui, l’espérance pour l’humanité reste la laïcité, c’est à dire la FRATERNITE qui lui est presque synonyme.