Pédophiles en soutane, pourquoi existent-ils ?

Le 14 août 2018, le grand jury de l’État de Pennsylvanie a publié le rapport qui, dans sa dernière rédaction, comptait presque 900 pages et dévoilait l’envergure de la pédophilie dans l’Eglise catholique des Etats-Unis. Plus de 300 prêtres sont accusés de viols, d’attouchements et d’autres actes sexuels sur un millier d’enfants de différents âges et sexe pendant une cinquantaine d’années, mais seulement deux pourraient être poursuivis à cause du délai de prescription. L’enquête qui a duré 24 mois, a aussi dévoilé la complicité de l’Eglise dans ces crimes et ces accusations, et même la promotion des prêtres « qui se sont écartés du chemin de la foi » pour mettre sous silence les scandales possibles. Quelques jours après, l’évêque de Pittsburgh demande pardon aux victimes. Le Saint-Siège a aussi exprimé sa honte et ses regrets « Deux mots peuvent exprimer ce que l’on ressent devant ces crimes horribles : honte et douleur. Le Saint-Siège condamne sans équivoque les abus sexuels sur des mineurs. Les victimes doivent savoir que le pape est de leur côté. Ceux qui ont souffert sont sa priorité et l’Église veut les écouter pour éradiquer cette tragique horreur qui détruit la vie des innocents. Il faut dénoncer aux autorités civiles tout nouveau cas et continuer les efforts pour assurer la sécurité des enfants dans l’Église et dans la société », a déclaré le 16 août Greg Burke, chef de service de presse du Saint-Siège.

Mais est-ce que cela change vraiment quelque chose pour les victimes et il y en a combien ? Comment peut-on expliquer cette aliénation mentale parmi ceux qui servent Dieu ?

Le premier fondement, on peut dire, c’est le célibat, mais d’après le prêtre et psychothérapeute Stéphane Joulain, la grande majorité des abus sexuels sur mineur ont lieu dans le cadre privé de la famille.

L'archevêque de Marseille, Mgr Pontier dans son article nomme aussi :

Le contact avec la jeunesse très étroit et pas contrôlé

Pour empêcher ce comportement délictuel, il faut tout d’abord : « ne jamais s'enfermer dans une pièce avec un seul jeune. Il ne faut pas qu'il y ait un jeune, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et ne jamais se mettre dans une situation occulte, fermée, pour parler avec un seul jeune. Il faut le faire en public, porte ouverte. Il ne faut jamais s'isoler avec un jeune ou un enfant tout seul. »

La protection du côté de l’Eglise

Le rapport ci-dessous dénonce la méthode employée par la hiérarchie de l'Eglise pour étouffer les scandales et même les investigations de la police.

La surestimation du « pardon »

L’Eglise est sûre que le « pardon » devant le public donne l’absolution et diminue la cupabilité, mais on voit le contraire et, en tout cas, cela ne change rien pour les victimes…

A vrai dire, chaque religion peut être confrontée à des prêtres pédophiles mais grâce au grand public et à un journalisme très pointu, l’Eglise catholique revient au centre des scandales beaucoup plus souvent. En 2013, Vatican a créé une commission pour lutter contre cette activité au sein de l’Eglise et j’espère que cela aidera à restituer la confiance en l’Eglise. Il ne faut pas oublier bien sûr, que les pédophiles auraient pu être les victimes des crime analogues pendant leur enfance même aux séminaires. Encore un signe de la nécessité des changements profonds.