Pourquoi le DIEU des monothéismes se montre-t-il si différent dans l’Égypte d’Akhenaton et dans la Bible (A.T.) ? Y a-t-il là une piste ?

Une piste pour nos actuels soucis ? Car les racines des problèmes du ''monde moderne'' de l'anthropologue LÉVI-STRAUSS, ou de ceux de la ''maison commune'' du Pape FRANÇOIS sont surtout de nature éthique et spirituelle. Ces racines sont là depuis longtemps, et ne sont pas étrangères aux Principes & Règles que nous avons adopté, comme le souligne Alexis de TOCQUEVILLE. (10) p. 426. Y aurait-il donc un lien entre nos problématiques actuelles et le processus originel de construction de nos actuels monothéismes, dans leur Vision de l'Ordre Juste du Monde, tant pour les Choses que dans les Ecritures. Vision sur laquelle se sont greffées nos Règles de vie ? C'est ce que j'essaie d'aborder ici.

Le Dieu unique est donc apparu sous différents traits spirituels en différentes époques et en divers endroits. Ce Dieu Unique est celui d' Akhenaton, est aussi celui de Zoroastre, et est plus tard celui de la Bible, etc.

L'un d'eux serait-il le bon ?

L'intéressante approche de Gotthold Ephraim LESSING permet d'esquiver la question : « La révélation est au genre humain ce que l’éducation est à l’individu. » En effet, « il peut être très-utile, pour la solution d’un grand nombre de difficultés en théologie, de se représenter la révélation comme l’éducation [qui a eu lieu, et qui a lieu encore chez le] genre humain. » (1)

Resterait l'énigme des contradictions & régressions dans l'éducation du genre humain...

Voici le plan de l'Article :

> Préambule

> Évolution des Sociétés et inventions

Focus sur l'invention de l'Au-Delà



> Fabrication du Monothéisme : d' Amon à Aton

Avec Amon, réduction du nombre de divinités Aton, Dieu explicitement monothéiste



> Fabrication du Monothéisme de la Bible

Le Politique La Technique



> La Loi Divine : Celle de Maât et celle de la Bible

> Au final, où allons nous ?

>>> PRÉAMBULE

La Vision du monde de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss me correspond assez bien. (2) On peut dire que sa pensée est matérialiste, puisque pour lui, le cerveau est une « chose parmi les choses. » Son structuralisme, en fait, « réintègre l'homme dans la nature » car le surnaturel y est œuvre humaine :

L'anthropologue Maurice GODELIER synthétise l'analyse de Claude LEVI-STRAUSS : « Pour que les mythes remplissent leurs fonctions, il faut que les auteurs humains disparaissent et que viennent occuper leur place des dieux ou des ancêtres imaginaires (...). Sans quoi le mythe serait accueilli comme un conte ou une fable. » Ainsi, « (…) l'homme s'abolit dans son œuvre et des dieux ou d'autres entités imaginaires prennent sa place, auxquels les hommes devront ensuite rendre un culte . » (…) « dans les mythes, l'impossible déclaré possible par la pensée continue de n'exister que dans la pensée. Pour qu'il en sorte, il faut qu'il se transforme en théologie, en rites, en temples, en prêtres, en masques, en sacrifices, etc, bref, en fantasmes devenus du réel social, en réel fantasmatique . » (3) p. 466/ 497

Ces dernières affirmations & activités humaines ''habillent'' le surnaturel et lui donnent une apparence de substance. Ce qui peut avoir un effet neutre sur le monde qui nous entoure. Ou au contraire, dans certaines circonstances , cela peut créer une vision déformée du monde réel et induire une relation malsaine avec lui.

Certaines de ces circonstances sont identifiées par le Pape FRANÇOIS dans son Encyclique ''sur la sauvegarde de la maison commune''.

Il y dénonce « la soumission de la politique à la technologie et aux finances (...) » et regrette que « très facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l’information pour ne pas voir affectés ses projets »

Il insiste sur le fait qu' « il y a une manière de comprendre la vie et l’activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu’à lui nuire. » (…) « L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité , parce que l’être humain "n’a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable , ni qu’elle lui offre un refuge vivant ." »

Le Pape cite le Patriarche BARTHOLOMÉE qui a « attiré l'attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes » qu'il convient de traiter « parce qu' autrement nous affronterions uniquement les symptômes . » (4)

Et j'adhère grandement à ces affirmations. Pourtant, pour les Papes Catholiques, « Aucun désaccord réel ne peut certes exister entre la théologie et la physique (…) Dieu, créateur et maître de toutes choses, est, en même temps, l'auteur des Écritures (…) l e vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai ». En outre, les moyens pour remédier à quelque malentendu sont disponibles : « Il convient de bien délimiter le sens propre de l'Écriture, en écartant des interprétations indues qui lui font dire ce qu'il n'est pas dans son intention de dire. » (15)

Ces messages du Pape François et du Patriarche Bartolomée me semblent cohérents avec cette affirmation de LÉVI-STRAUSS sur une certaine hiérarchie dans sa souhaitable Vision de l'Ordre du Monde :

« un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même mais place le monde avant la vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. » (Mythologiques III)

Cette ''souhaitable vision structurée et ordonnée du monde'' est aussi celle de René PASSET dans son livre « L'économique et le vivant » (5) :

« Les éléments de la sphère économique appartiennent à la biosphère et obéissent à ses lois, mais tous les éléments de la biosphère n'appartiennent pas à l'économique et ne se plient pas à ses régulations. » (…) « Or, l'économique est par essence transformation de la nature. » (...) « Le caractère déterminant en dernier ressort, conféré à l'économique, a donc pour effet de soumettre l'homme et la nature à une loi qui n'est pas la leur. (…) L'ordre cohérent de la biosphère possédant lui aussi sa logique, ses régulations et ses lois de reproduction -constituant donc un authentique système - se trouve placé, en fait, sous la dépendance d'un de ses sous-systèmes. »

L'important ici sont les concepts de systèmes et de sous-systèmes. Ce qui marche avec l'économique fonctionne aussi avec le théologique...

Maurice GODELIER insiste d'ailleurs sur « le rôle immense de l’imaginaire dans la construction de réalités sociales et des subjectivités qui les vivent et les reproduisent. » (6) p. 44

C'est pourquoi le ''panier de mythes'' de chaque religion interagira avec la société qui l'héberge , et -via le politique- avec les autres sociétés humaines rencontrées, ainsi qu'avec les autres systèmes du monde.

De manière plus ou moins heureuse.

>>> ÉVOLUTION DES SOCIÉTÉS et INVENTIONS

Historiquement, ''l'invention'' des premiers grands monothéismes est intervenue dans des sociétés déjà complexes. (7a) Ce qui suggère la nécessité de l'accomplissement d'étapes préalables.

Similairement, l'invention de l' écriture a suivi le même processus, et permit de gérer l'administration des biens, des échanges commerciaux, des contrats, de la justice des premières Cités-États.

La ''loi'' des dieux locaux étant alors traditionnellement la source du droit, la gestion d'un grand territoire et de conquêtes peut devenir problématique. Et ''susciter'' la réduction du nombre de dieux est une voie ''naturelle'' commode pour la gestion politique. (Note : Le roi zoroastrien Cyrus II fit notable exception)

Maurice GODELIER rappelle que d'autres anthropologues soulignent eux aussi l'apparition progressive, du V ième et III ième millénaires avant JC, de « deux ensembles de faits, apparus à des époques et en des lieux différents », qui suggèrent « l 'existence de processus sociologiques et historiques qui ont donné naissance à des institutions et à des structures sociales comparables (…). » (3) p. 335

Ces deux ensembles de faits sont :

D'abord, « L'apparition de Cités et d’États en divers points du globe » (Élam / Sumer, / Égypte / …). Rappelons que l'apparition de l'écriture est aussi souvent liée à cette ''révolution urbaine'' qui se trouve donc très postérieure au nomadisme. Voir https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/qui-sont-les-veritables-inventeurs-222120

Plus tard verra « L'apparition de religions tournées vers l'au-delà de la mort et animées par le désir et l'angoisse de l'immortalité et du salut. » (Sumer, Égypte Antique , Ancien Iran, …) Ce sont des sociétés ayant déjà l'expérience du vécu de la 'révolution urbaine'. Voir https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

> Petit focus sur l'invention de l' AU-DELA'

La promesse d'une vie éternelle dans l'Au-Delà, comme ''rétribution'' pour les ''mérites'' démontrés durant la vie terrestre, est une clef fondamentale pour orienter les actions des individus/ populations de leur vivant.

Au III ième millénaire avant JC, les ''ombres'' de Sumer (aussi traduits par ''fantôme'' ou ''spectre'') sont la première manifestation connue de la croyance, pour un individu défunt, de l'existence d'une entité distincte du corps laissé dans la tombe. L'ombre réside au ''Kur'' (Enfer), le ''pays sans retour'' des Sumériens.

La Cosmologie de l'Ancien Testament (seconde moitié du 1 er millénaire av. JC) correspond structurellement à celle de ces premiers Sumériens. Ici, cependant, le shéol est initialement la simple tombe, et il n'y a donc pas d'Enfer à proprement parler. (11)

Au II ième millénaire avant JC, en Sumer, il est admis que les ''mérites'' démontrés par le défunt durant sa vie terrestre (moralité, conduite,…) seront récompensé au Kur par un certain statut, ainsi que par un mode de ''vie'' amélioré.

Ce n'est qu'à la toute fin du I er millénaire avant JC que le problème de la reconnaissance post-mortem des ''mérites'' terrestres (Job, puis martyre des Macchabées) sera intégrée par les Israélites, se rapprochant ainsi du schéma de l'Antique Sumer. (11)

Et ce n'est qu'après la ''catastrophe'' de la prise de Jérusalem par les Romains, au 1 er siècle de notre ère, que « naîtra la croyance en la résurrection au sein du judaïsme » : la croyance en un ''après''. Ainsi, « le juste est assuré de l'immortalité par une vie conforme à la volonté de Dieu. »

Notons que ce type de croyance (jugement post-mortem, immortalité de l'âme, résurrection, …) existait alors déjà depuis une paire de millénaires en Égypte Antique polythéiste (Amon) puis monothéiste (Aton), et en Iran Ancien monothéiste (Zoroastre). Voir Article (11). Je n'y reviens pas.

Je propose donc de nous pencher à présent sur les premiers pas du monothéisme de l’Égypte Antique, que l'on pourra mette en regard de la Bible pour la partie avant notre ère.

Car, comme pour les petits humains, c'est dans l'enfance que tout se joue.

image = La pesée du cœur (= la conscience) lors du jugement de l'âme. (vers 1275 av JC) - (Scène issue du papyrus d'Hounefer - British Museum) – Public Domain - (la tare sur la balance, c'est Maât, symbolisée par une plume. Le défunt devait réciter la longue liste rituelle des fautes qu'il n'a pas commises durant sa vie. A chaque mensonge, le poids du coeur augmente... Et la bête est là pour dévorer les coeurs non purs. L'âme se trouve alors instantanément tranchée, détruite.)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_pesado_del_coraz%C3%B3n_en_el_Papiro_de_Hunefer.jpg

>>> LA FABRICATION DU MONOTHÉISME : D' AMON à ATON

Le peuple Égyptien mit à profit ses singulières dispositions intellectuelles et esthétiques « pour organiser un système politique des plus ingénieux, des plus durables et des plus sûrs. Une profonde expérience de la vie sociale et de la réalité métaphysique le conduisit à penser que le monde était la propriété d'un démiurge créateur qui possédait l'univers parce que c'était son œuvre. Les Égyptiens surent faire de leur roi le fils de ce dieu. Et du coup, par delà le droit éphémère d'une conquête, ils justifiaient juridiquement et métaphysiquement le pouvoir politique. Mais par là même, ils le soumettaient à une norme inéluctable. Le Dieu avait donné à son œuvre une loi fondamentale, Maât. Et le roi était tenu de la respecter et de la faire respecter partout. Ainsi, la royauté divine prend la suite terrestre de la création intemporelle et est un gage d'éternité. Si Maât était indispensable au Dieu, à plus forte raison l'était-elle au roi. » François DAUMAS (8) p. 508

> avec AMON, réduction du nombre de divinités.

Le Dieu Créateur Unique Aton apparaît à la fin d'un très long processus, qui a commencé et s'est poursuivi dans la société égyptienne, bien avant l'avènement d' Aton.

Sans remonter aux lointaines origines, je débute avec le dieu Amon, déjà mentionné sous Pépi 1er (vers 2500 av. JC). A l'époque, Amon était encore le dieu d'une petite bourgade de Haute Égypte. Puis, le vizir Amménémès 1er (vers 2000 av. JC) devient roi, et son dieu Amon est élevé à la dignité dynastique.

Amon sera alors progressivement doté des attributs auparavant attribués à d'autres dieux. Par exemple, par la fusion d' Amon avec Min (Dieu ithyphallique Africain de la fertilité), Amon devient aussi le dieu qui féconde la terre.

A la fin du processus, Amon « a remplacé tous les autres dieux dans la création du monde . Il est devenu le démiurge par excellence, l'auteur de toute la création. » Bientôt, « Il n'a pas d'autres dieux auprès de lui aux origines et ceux qui furent après lui, c'est lui qui les a créés. » (8) (Traductions Gustave LEFEBVRE) :

« Tu es l'unique qui a créé tout ce qui est, (…). »

« Seigneur de Maât, Père des dieux,

Qui a fait l'homme et créé les animaux. »

(très court extrait des Hymnes à Amon, conservés au Caire et à Leyde.)

Maât, c'est « l'ordre juste du monde » selon la très pertinente expression de Bernadette MENU. Et, en outre, c'est à la fois la Justice, la Vérité, l'Ordre, la Paix, l'Harmonie, l’Équité, le Respect, la Dignité, … https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A2t

Ne pas respecter Maât, c'est déranger l'Ordre Cosmique et donc l'Ordre Terrestre placé sous la responsabilité du Roi égyptien, fils de Dieu. Tout est lié !

La fin de la transition du polythéisme d' Amon vers le monothéisme d'Aton a été amorcée vers 1400 av. JC, quelques années avant Akhenaton (v. 1340 av. JC).

En effet, les frères jumeaux Souti et Hor (Architectes d'Amon sous Aménophis III) ont rédigé deux hymnes dans lesquels le Soleil est glorifié dans sa réalité physique mais aussi en tant que ''personne''. Et l'hymne lui fait absorber ''les dieux célestes'' : Khépri le scarabée, Horus le faucon, Amon devenu le dieu de l'air, et Khnoum le potier. (9) (Article de Jean SAINTE-FARE GARNOT)

Mini extrait des hymnes :

« Salut à toi, Disque du jour, (…)

Qui vint à l’existence de lui-même, sans avoir été engendré (…)

Mère magnifique des dieux et des hommes. (…)

Berger fort, qui conduit son troupeau, (…) » (8) p. 315

Les hymnes expriment « (...) l'idée que le soleil ne fait point de distinction entre ses créatures, et que sa primauté est reconnue partout. Cette idée (...) pouvait devenir l'amorce d'une religion universelle ou, si l'on préfère, universaliste ; on sait avec quel empressement Akhenaton s'y attacha. » (9)

> ATON, Dieu explicitement monothéiste.

Vers 1340, donc, Akhénaton lancera le monothéisme absolu dans lequel tous les attributs de tous les anciens dieux sont concentrés en Dieu , symbolisé par le Disque Solaire.

Dieu a donc façonné tous les êtres (du vermisseau au Roi d’Égypte) et il s'occupe de chacun d'eux avec la même tendresse, comme une mère. En outre Son Amour est universel et n'est pas limité au Royaume d’Égypte.

C'est sans doute l'intransigeance hostile du clergé d'Amon qui fit échouer le développement de cet intéressant monothéisme. En effet, les Principes de la Loi de Maât sont généraux. Le respect de ces principes durant sa vie terrestre permet, après jugement, d'accéder à l'immortalité de l'âme. Que l'on soit homme ou femme. Égyptien ou non.

Extraits du Chant à Aton (composé par Akhenaton) :

« (…)

Toi qui ne cesses de donner le souffle pour vivifier chacune de tes créatures

Lorsqu'elle sort du sein pour respirer, au jour de sa naissance,

(….)

Tandis que l'oiselet est dans l’œuf et pépie déjà dans sa coquille,

Tu lui donnes le souffle de l'intérieur, pour le vivifier.

(...)

O Dieu unique qui n'a pas son pareil !

Tu as créé l'univers selon ton désir,

Tandis que tu demeurais seul : (...)

(...)

Les langues sont variées dans leurs expressions ;

Leurs caractères comme leurs couleurs sont distincts,

Puisque tu as distingué les étrangers.

(…)

Tout pays étranger, si loin soit-il, tu le fais vivre aussi :

Tu as placé un Nil dans le ciel qui descende pour eux ;

(…)

Tes rayons nourrissent la campagne.

Dès que tu brilles, les plantes vivent et poussent pour toi.

(...) » (Traduction Gustave LEFEBVRE)

>>> LA FABRICATION DU MONOTHÉISME de la BIBLE

Le processus de ''fabrication'' du monothéisme de la Bible est par certains aspects très similaire aux autres monothéismes qui l'ont précédé, mais assez singulier par certaines modalités. Ces deux aspects sont :

> Le POLITIQUE <

Ainsi, c'est le Politique qui est à chaque fois à l'origine du ''lancement'' du nouveau concept monothéiste. C'est le roi Akhenaton pour l’Égypte (XIV ième siècle av. JC). C'est le roi Vistaspa pour Zoroastre (vers XV - XI ième siècle av. JC) https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre . C'est le roi Josias pour la Bible (vers 610 av. JC). (21)

Le monothéisme de la Bible est par contre le seul à avoir connu deux additionnelles interventions politiques :

> par Autorisation Impériale du roi Perse Cyrus II (mise en oeuvre sous Artaxerxès I, vers 450 av. JC) la Loi de la religion de la Province conquise peut devenir la Loi locale (tant que cela ne vient pas contredire la Loi du Roi Perse).

En effet, à l'époque, il y avait une grande disparité de croyances dans l'ex-province Babylonienne de Jehud. « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal... » (Jérémie 11:13)

Cette mission de compilation a été confiée par le roi Perse à son fonctionnaire Israélite Esdras. Il s'agissait de rassembler les textes de la Loi de son Dieu en un Livre. Le livre devenant la Loi de cette province.

Dans la foulée, Néhémie a été mandaté par le roi Perse pour rétablir l'ordre social et politique en Jehud.

On considère que ce Livre serait celui qui apparaîtra traduit en Grec en Égypte sous Ptolémée II, vers 270 av. JC. (il me semble que les documents ayant servi pour la traduction n'auraient jamais été retrouvés).

Ce travail de compilation d'Esdras, provenant de sources Israélites disparates et de « traditions juives éclatées » (19), fait que « la Bible ne raconte pas une seule grande histoire : c'est un recueil de beaucoup d'histoires différentes » (18) (Thom STARK)

Ce qui induira en suite, durant plusieurs siècles, tout un travail d'ajouts, de modifications, de retouches, qui tentent de faire apparaître une cohérence globale. Plus tard, les traductions successives permettent en outre, par exemple, de gommer partiellement nombre d'aspects polythéistes des textes. (20)

Encore aujourd'hui, chaque ''expert'' de telle ou telle ''chapelle'' propose ses exégéses. Mais les experts n'arrivent souvent pas à se convaincre entre eux.

> L'intervention des Empereurs Romains propulsèrent le Christianisme de religion persécutée au statut de religion officielle. Il est vrai que cette religion présentait l'avantage de considérer que le pouvoir politique était en place par la volonté divine...

« O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire ; » (Daniel 2:37)

Constantin, empereur de 306 à 337, a été un réformateur invétéré dans de nombreux domaines, aux quatre coins de l'Empire. Il permet la liberté de Culte, ce qui fait cesser la persécution des Chrétiens.

Il prend ensuite l'initiative de convoquer tous les leaders Chrétiens de l'Empire (Concile de Nicée, en 325) en vue de réduire leurs différences, et de les rapprocher de ce que pourrait être une religion unifiée. Ce qui permit au Christianisme de progressivement monter en puissance dans l'Empire Romain.

Peu après (en 380) l'Empereur Théodose 1er impose donc le Christianisme comme religion officielle dans tout l'Empire. Les non-Chrétiens étant officiellement hérétiques... et à persécuter donc.

> la ''TECHNIQUE'' <

Du point de vue ''technique'', le processus menant au monothéisme a été similaire en Égypte et en Juda/Israel. Pour ce dernier, le point de départ est le polythéisme de type Cananéen, bien documenté en Ougarit. Cette présentation est simplifiée, car il avait une « extraordinaire diversité du judaïsme antérieurement à l'an 70. » (19) (Article de René NOUAILHAT)

Initialement, El est le Roi des Dieux. Il a 70 enfants divins, qui sont ''les étoiles de El et de Ashera''. Parmi eux : Baal (dieu de l'orage, principal héros des légendes), Anat (sœur de Baal), Shapash (déesse du soleil), Yerak (dieu de la lune), Athart (déesse de l'amour et de la guerre, parèdre de Baal), Khasis (dieu de la magie), Dagan (protecteur et pourvoyeur de richesses et de céréales), Sahar et Salem, l'aube et le crépuscule, Cothar, divinité de l'artisanat et des arts, etc etc

Dans les textes mythologiques d'Ougarit, El se fait plus tard supplanter par Baal. Sans que El ait disparu, Asherah devient théologiquement l'épouse de Baal. D'autres divinités étaient aussi vénérées. Baal a deux adversaires principaux : Yam (la Mer) et Mot (la Mort).

Les dieux sont les maîtres des hommes, qui doivent accomplir leur culte. Il s'agit principalement de pourvoir aux besoins quotidien des dieux grâce aux sacrifices. En retour, les dieux devaient leur assurer une ''bonne vie''.

.



Puis Yahvé concentra progressivement sur lui tous les attributs divins : il était devenu le Dieu unique.

Dans la Bible, Yahvé ''hérite'' aussi des caractéristiques principales de Baal : jaloux, coléreux, vengeur, rancunier sur plusieurs générations.

Yahvé a donc progressivement combiné les fonctions, attributs, titres et exploits de El et de Baal. Puis sont venus s'ajouter les attributs du Dieu Solaire, et aussi ceux de Ashéra. Notons que la plupart des travaux érudits concluent que Ashéra était bien une déesse de l’Israël monarchique.

Plus tard, le même phénomène se poursuivit : dans le Nouveau Testament, Jésus Christ a semble-t-il remplacé le Yahvé-Elohim de l'Ancien Testament. Il synthétise les 10 Commandements un un seul.... (Romains 13 : 8-10)

image = Portrait de la déesse Maât – Public Domain - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maat.jpg

>>> LA LOI DIVINE : Celle de MAÂT et celle de la BIBLE

Ce qui est fondamental est la nécessaire cohérence de la Loi Divine des textes avec les Lois que Dieu a introduit dans le monde , lois physiques et sociales que l'on peut décrire comme la ''souhaitable vision structurée et ordonnée du monde'' : l'Ordre Juste du Monde dont les sous-ensembles respectent les lois de l'ensemble qui les englobe. Voir (15).

C'est simple en apparence, mais cela ne l'est pas nécessairement. Citons un exemple pour clarifier les concepts. Ainsi, quelle est la loi sociale qui correspond à la Loi divine du Lévitique 19 : 18 : « (…) Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (...) » ? Le ''prochain'' est-il celui de ma ''Tribu'' ?, celui de ma Branche Religieuse spécifique ? celui de l'ensemble de l'Humanité ? Il y a en pratique des avis très divergents là-dessus parmi la grande diversité des Judéo-Chrétiens ! Les implications pratiques peuvent être énormes, comme les malentendus .

Je souligne que le fait ''d'aimer'' n'implique nullement une société égalitaire ! On peut aimer son prochain, sa femme, son esclave ou un étranger à la tribu, sans que cela influe sur la permanence d'une différence en termes de statut ''naturel'' et des Droits qui y sont -ou non- attachés. Un semblant d'égalité temporaire s'appliquant néanmoins à l'invité : « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous ; vous l'aimerez comme vous-mêmes (...) » (Levitique 19 :34). Ce qui semble d'ailleurs exclure assez explicitement que le ''prochain'' puisse être l'humanité toute entière ! N'est-ce pas ?

Les concepts dont traite Maât sont universels, et restent valable en polythéisme comme en monothéisme (et j'ajouterais : en athéisme aussi dans le monde d'aujourd'hui : le respect et l'amour du vivant se substituant au concept de ''rétribution''). (7b)

La Loi de Maât et les Chants/ Hymnes/ Recueils Sapientiaux couvrent bien d'autres aspects que ceux traités dans le seul Pentateuque dont les ''10 commandements'' (Exode 20:2-18) ne sont qu'un aspect. Mais les premiers étaient déja vieux d'un ou deux millénaires en Egypte quand le second a été élaboré. Durant le premier millénaire après JC, les Judéo-Chrétiens produirent nombre d'autres textes complémentaires.

François DAUMAS : « Amon, unique, éternel, créateur, veille avec vigilance sur son oeuvre dont il prend soin. Il ne s'occupe pas seulement des Égyptiens et des étrangers mais aussi des animaux et même des plus petites bêtes de sa création. » (8) Car Amon est celui qui

« (...) crée ce dont vivent les poissons du fleuve,

et les oiseaux qui vivent au ciel.

Qui donne du souffle à qui est dans l'oeuf,

Et qui nourrit le rejeton du petit ver ;

Qui crée ce dont vivent les moucherons

Et vers et puces également. (...) » (Hymne à Amon) (8) p. 302

La Loi de Maât (42 Idéaux et 77 Commandements) (13) est, répétons-le, tout à la fois vérité, justice, ordre, droit, respect, humilité, morale, dignité, équité,… Le non-respect de Maât dérange l'Ordre Cosmique et détruit l'Harmonie de la Création. C'est pourquoi le Jugement post-mortem décidera de l'accès -ou non- à la vie éternelle de chacun.

Avec Maât, il ne s'agit pas là d'obéir à des injonctions divines mais de suivre sa propre conscience (''Je suis ma guidance intérieure''). (Le concept est que le ''cœur'' de l'humain -sa conscience- est son propre dieu > responsabilité > jugement)

Ainsi Maât précise le respect dû aux autres êtres :

« J'affirme que toute vie est sacrée

J'honore les animaux avec respect

J'agis de manière respectueuse des autres

Tu ne pêcheras pas en utilisant un poisson comme appât

Tu ne causeras aucune souffrance aux humains/ aux autres

Tu ne causeras pas de pleurs/ de douleur » (13)

Et aussi le respect dû au monde et à l'environnement :

« Je me soucie de la terre

Je tiens en haute estime la pureté

Je garde les eaux pures

Je crée l'harmonie

J'embrasse le Tout » (13) (Article de Yann LERAY)

Pour les égyptiens, les étrangers n'ont pas de statut inférieur. Il n'y a pas de peuple élu/ choisi (Nombres 33:51-54) (Exode 19:5-6), et pas de peuple esclave (Genèse 9:26). La femme égyptienne n'est pas subordonnée à l'homme (Genèse 2:18) (Genèse 3:16) et elle n'y est pas contrainte d'épouser son violeur (Deut. 22:27-29). En Égypte Antique, les adeptes d'un autre culte sont accueillis, et ne sont pas égorgés (1Rois 18:22 et 40).

Puisque Maât enseigne que, dans la Création, ''toute vie est sacrée'' il est impensable de procéder à des sacrifices d'animaux, contrairement à la Bible (Levitique 9) (Exode 20:24). Et l’Égypte Antique ne pratique pas les punitions collectives (Ezéchiel 21:8) (Exode 20:5-6) (Jérémie 32 :28-36) (Ésaïe 14:21), qui sont incompatibles avec Maât.

Bien sûr, je sais que, souvent, on trouve dans la Bible un Enseignement et aussi l'Enseignement contraire. Par exemple, sur les sacrifices (Esaïe 1:11) ou sur les punitions collectives (Deutéronome 24:16). On trouve aussi des cas où les prophètes font changer d'avis à Yahvé (Genèse 18:20-33 ) ; où ils amènent Yahvé à renoncer à ses promesses de punition (Nombres 14:10-20), ou bien encore où ils amènent Yahvé à se repentir (Exode 32:9-14). Tout en assurant que jamais Yahvé n'en viendrait à se repentir (Nombres 23:19).

Tant qu'un verset n'a pas été ''répudié'', il continue à faire foi. Même si un autre verset semble le contredire. Seule la foi en telle ou telle exégèse permet de réconcilier ce qui semble ne pouvoir l'être.

A l'étude des manuscrits de Qumrân, « il apparaît de plus en plus clairement que deux grands mouvements du judaïsme rabbinique et du christianisme ont émergé simultanément de "l'extraordinaire diversité du judaïsme antérieur à 70". » Dès lors, « les premiers mouvements chrétiens se développent dans la mouvance des traditions juives éclatées. » (19) p. 78-82

Ces grands mouvements ont produit d'autres textes dans les siècles qui ont suivi. En pratique aujourd'hui , ces autres textes et les interprétations qui les accompagnent sont aussi à considérer à côté de l'Ancien Testament. Ces textes sont différents selon les courants/ branches/ églises/ sectes... chacun se considérant assez différent pour ne pas s'intégrer à un autre mouvement...

La diversité des vérités ne renforce pas la Vérité Judéo-Chrétienne... A l'occasion, ces vérités variées s'entrechoquent même carrément (16). Mais on préfère regarder ailleurs. C'est alors du pain béni pour d'autres idéologies qui vont parasiter les Textes et les détourner à leur profit. En totale impunité.

Néanmoins, il ressort de tout cela que l'on peut d'ores et déjà dire que la''vision structurée et ordonnée du monde'' -l'Ordre Juste du Monde- dans la Bible non seulement n'est pas claire, qu'il y en a sûrement plusieurs, et que cette vision peut être changeante ou interprétable.

Quoi qu'il en soit, cette vision m'apparaît en tout cas trop centrée sur la partie humaine de la Création, et même trop sur cette partie de l'humanité qui serait dotée d'une relation privilégiée à Dieu = voir « le Peuple de Dieu » : (12).

Dieu dit en outre aux humains d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de l’assujettir, et de dominer sur tous les animaux de la terre. Il leur donne aussi toutes les plantes de la terre. (Genèse 1 : 26-29) C'est à nouveau que resurgit là cette absurde idée du sous-système qui contrôle le système dont il dépend. Il faudra dénouer cela...

>>> Au FINAL, OU ALLONS-NOUS ?

Comme on peut le comprendre, la Création est devenue grandement une ''chose'' qui se trouverait ''à disposition'' des humains. Mais surtout à disposition de ceux qui travaillent pour des Systèmes s'appuyant sur des idéologies ''parasites'' des Écritures, qui prétendent oeuvrer pour le bien commun , tout en poursuivant en fait leurs objectifs propres.

Quant à nous autres, commun des mortels, prenons conscience que nous ne sommes que des ingrédients de Systèmes.( https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/homo-ingredientus-211345 )

Le ''deal'' implicite de ces Systèmes idéologiques est, par exemple, celui que nous proposent/ promettent nos Politiques/ Médias de tous bords depuis toujours : du pain et des jeux (= du pouvoir d'achat et du divertissement) en échange de quoi, les maîtres des Systèmes gèrent leurs affaires à leur guise. Au besoin en masquant ce qui nous déplairait, afin de ne pas nuire à la construction de notre consentement pour les projets qu'ils présentent (ou bien pour obtenir notre absence d'opposition).

Ainsi, la ''démocratie'' devient une façade, un masque, une publicité trompeuse. Car l'orientation du consentement aura été géré en amont du vote. Pas de ''complot'' en vue : nous avons depuis l'enfance intégré ces Systèmes et ne les regardons/écoutons pas de manière critique.

Il y aurait d'autres voies pacifiques :

« (...) l'exemple des sociétés dites primitives peut nous instruire. Elles se fondent sur des principes qui ont pour effet de convertir le volume des richesses produites en valeurs morales et sociales : accomplissement personnel dans le travail, estime des proches et des voisins, prestige moral et social, accord réussi entre l'homme et les mondes naturel et surnaturel. » (17) p. 95 (Claude LEVI-STRAUSS)

JPCiron

