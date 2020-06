Pyrénées, le Tartare retrouvé - ou les Serénées ?

En bref : « Des Géants, il y en a plein dans les pyrénées, à commencer dans le mythe aquitano-basque avec Tartaro. Tartaro, dont le nom sonne exactement comme Tartare, et qui fut d'ailleurs nommé tel, Tartare, aussi [...] il faut bien comprendre que les autres massifs montagneux européens n'ont pas de connotations pantagruéliques aussi marquées que les Pyrénées. De plus, ils n'ont pas non plus d'ambiguïté quant à leur nom. [...] Un doute subsiste donc quant à la localisation des Bébryces, et nous voulons les imaginer "dans les Pyrénées" [...] Finalement donc, et bien que le Tartare soit "à la distance du ciel mais sous terre, royaume d'Hadès" il devient progressivement permis de dire que les Pyrénées pourraient être ce Tartare, mais que la région aurait mieux fait s'appeler du nom de la Pyrène locale, Serona, à savoir donc les Serénées, voire "Selénées", montagnes de la lune ... » - Source de l'article par moi-même.

Source : http://onvqf.over-blog.com/2014/08/itxassou-a-laxia-via-le-pas-de-roland-aa-promenade.html

Pour commencer, on les voit venir, tou(te)s ces grand(e)s mali(g)n(e)s, qui diront que "han, franchement, citer que Wikipédia c'est pas du tout sérieux ni fiable, han". Laissons-les jaser. Wikipédia est non seulement une source qui a sa fiabilité, mais surtout l'objectif de notre propos n'est pas compliqué, et nous avons tenu à rester sur des sources mainstream manifestes. En effet, nous ne sommes pas du tout des personnes au caractère trop alternatif, du genre à prétendre qu'elles sont marginalisées, étouffées, refoulées, etc. Non. Les choses sont simples, et c'est dans l'évidence que nous recherchons l'évidence.

Ainsi, voilà comment les Pyrénées sont le Tartare, et même les Serénées :

Dans le mythe gréco-romain, le Tartare est une région chaotique, fangeuse et titanesque, peuplée par les Titans - donc. Le Tartare est infernal et punitif selon les Grecs :

Région aride, brumeuse, sans vie et monotone avec parfois des étangs glacés, des lacs de soufre ou de poix bouillante. L’endroit est entouré par des fleuves aux eaux boueuses, des marécages à l’odeur nauséabonde, qui forment un rempart pour que nulle âme n’échappe à sa peine. La distance du Tartare jusqu’à la surface est égale à celle qui sépare les cieux de la surface. Il soutient en outre les fondements des terres et des mers. Dans cette vaste région s'élevait également le palais d’Hadès, pourvu de nombreuses portes et peuplé d’autels innombrable. (Source Wikipédia)

Mais il n'y a pas que chez les Gréco-Romains, que l'on retrouve des Titans. Les Géants du mythe germano-scandinave sont tout aussi connus, et ils ressortent du Chaos comme le Tartare gréco-romain. Les dieux maintiennent le monde entier, sous sa forme de Cosmos (mot qui donne aussi ... cosmétique ... en somme : le Cosmos est la forme "liftée" du Chaos ... ! ... avant que le Chaos reprenne ses droits si l'on peut dire, et rengloutisse le Cosmos dont il accoucha, un-multiple originaire) :

Les Jötunn sont les géants de la mythologie nordique. Ils ont un rôle important dans la cosmogonie puisque la première créature vivante, Ymir, est un géant créé du mélange de la glace de Niflheim et du feu de Muspellheim. Ymir a alors engendré toute la race des géants, dont certains se sont unis avec des dieux, ainsi l'ensemble du panthéon nordique descend également des géants. Le dieu Odin et ses frères tuèrent ensuite le géant primordial Ymir et créèrent la terre (Midgard) avec sa dépouille. (Source Wikipédia)

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_basque

Or, des Géants, il y en a plein dans les Pyrénées, à commencer dans le mythe aquitano-basque de Tartaro (d'ailleurs, la croix basque ressemble à la croix scandinave !). Tartaro, dont le nom sonne exactement comme Tartare, et qui fut d'ailleurs nommé tel, Tartare, aussi :

Tartaro (en basque unifié, Tartalo) est un personnage de la mythologie basque qui est un cyclope. C'est le nom qui est le plus connu actuellement, mais il s'est appelé, selon les époques et les lieux, Torto, ou Tartalo. On trouve aussi la forme Tartare (Cerquand). On lui a aussi donné les noms de Anxo ou Alarabi. (Source Wikipédia)

Dans tous les massifs montagneux du monde, les sommets ont toujours été plus ou moins divinisés : non seulement en tant qu'habitation ou domaine réservé, mais aussi comme personnalisation d'un être divin. Les grands sommets pyrénéens sont assimilés à des géants endormis, tels l'Aneto, que les habitants de Benasque disaient entendre gémir, les nuits de tempête. Le Puigmal était un être vivant, intervenant physiquement pour défendre la nature. Des Tres Sorores (« les Trois Sœurs ») du mont Perdu, aux Encantats (les « Enchantés »), on ne compte plus les sommets qui seraient des personnages métamorphosés à la suite d'événements divers, souvent de malédictions d'origine chrétienne, ou christianisées ultérieurement (punition d'un blasphème ou d'une impiété). Cet état de choses est attesté par la persistance de traditions orales. Sur des réalités concrètes, les Pyrénées abondent en vestiges archéologiques témoignant de cultes anciens.

Les mégalithes (dolmens, menhirs ou pierres dressées, pierres à cupules…) sont des témoins de cultes dont on ne sait que peu de choses, mais ils ont servi de support à une mythologie extrêmement riche forgée ultérieurement, ne serait-ce que pour expliquer leur présence : pierres dressées par des géants (Roland), des Maures, le Diable ou des saints. Les dolmens auraient constitué les maisons de Maures géants, qu'ils transportaient partout avec eux : une pierre sur la tête, et une sous chaque bras. (Source Wikipédia)

Or il faut bien comprendre que les autres massifs montagneux européens n'ont pas de connotations pantagruéliques aussi marquées que les Pyrénées. De plus, ils n'ont pas non plus d'ambiguïté quant à leur nom.

Source : http://resultats.trendyyy.com/lune-rouge.html

En effet, Pyrénées est un terme grec relatif au feu (pyr) potentiellement inspiré par la pratique pyrénéenne des écobuages (mise à feu de certaines brousses à l'automne, pour les cultures et leur fertilité grâce aux cendres). Ou bien, en venant par la Méditerranée, les rochers pyrénéens brûleraient comme des flammes, aux yeux des navigateurs vers l'Ibérie et la Narbonnaise ... Mais il y a aussi la légende de Pyrène, amante d'Hercule et fille du roi Bébryx, qui aurait régné sur les Bébryces ...

... peuple que la mythologie, qui n'est pas géographe, place en Bithynie (lors de l'accomplissement de ses douze travaux, Hercule, en route pour vaincre les Amazones, tue Mygdon, le roi des Bébryces), mais ce n'est pas absurde compte tenu de la diffusion des colonies et des comptoirs méditerranéens grecs. (Source Wikipédia)

Un doute subsiste donc quant à la localisation des Bébryces, et nous voulons les imaginer "dans les Pyrénées" pour les deux raisons suivantes :

Pyrène, délaissée par son amant et néanmoins enceinte, ira honteuse accoucher d'un serpent dans la nature, avant de mourir éplorée (plus tard, Hercule lui élèvera un tombeau, qui selon certaines légendes pyrénéennes moyen-âgeuses ne serait autre que les montagnes elles-mêmes ...). La concordance de la figure de Pyrène accouchant d'un serpent, et de la déesse Serona est édifiante. La Serona pyrénéenne (occitan ser, soir) est une variante de la Sirona celtogauloise (influence celtibère) : déesse crépusculaire, astrale et lunaire au serpent, des eaux guérisseuses aussi - avec le thermalisme notamment. Il existe des légendes sur le Hercule celtique, qui ne serait autre que le dieu Ogmios. Or, mieux encore, il y a un Hercule pyrénéen, qui a pour nom Andos. A partir de quoi, il est permis de dire qu'Anciens Grecs et Anciens Aquitains-Jacétains, partagent un substrat mythique, qui toutefois a ses variantes.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_peuples_gaulois_et_aquitains#/media/Fichier:Gaule_-59.png

Finalement donc, et bien que le Tartare soit "à la distance du ciel mais sous terre, royaume d'Hadès" il devient progressivement permis de dire que les Pyrénées pourraient être ce Tartare, mais que la région aurait mieux fait s'appeler du nom de la Pyrène locale Serona, à savoir donc les Serénées, voire "Selénées", montagnes de la lune ... car en effet, lorsque vous vous retrouvez en plein cagnard au fin fond d'une vallée perdue, vous ne pouvez avoir qu'un seul sentiment : celui d'être au fin fond de l'enfer du Tartare, que vous allez bientôt mourir au milieu des géants, que tout cela est pour vous une punition atroce, et que les cimes atteignant le ciel vous reconduiraient à la surface. Et là, l'astre lunaire présente à l'observation des aspérités aussi, surtout orangeâtre à l'horizon déjà visible à mi-pente. Enfin, dernier argument en faveur de Pyrénées tartaresques Serénées : le Tartare est une région dite marécageuse, et l'Ancien Aquitaine-Occitanie l'était ... !

Source : http://dialoguer.blogspot.com/2013/10/les-marais.html

Alors naturellement, le pyrénéiste actuel récriminerait : les montagnes sont magiques ! ... oui, pour un homme contemporain équipé chez Décathlon et doté d'une carte IGN, chemins tracés, avec la localisation d'un refuge à la clé, certainement qu'elles sont magiques ! mais elles ont un escarpement "affreux" (affre, le mot est étymologiquement occitan) en comparaison avec les Alpes, l'Auvergne, les Ardennes ou les Vosges. Et même si les Anciens voyageurs, bergers et autres commerçants disposaient de voies courantes entre les monts saillants, ils n'en prenaient pas moins de risques à se perdre dangereusement en les quittant, véritable enfer ou purgatoire pour eux désormais.

En résumé, dans le mythe local, Andos aurait mis enceinte Serona, princesse du royaume des Bébryces. Andos préférant partir à l'aventure, il délaisse son amante, qui accouche d'un serpent et meurt affreusement ... avant de renaître dans toute sa splendeur sous une forme divine, astrale, crépusculaire. Ainsi l'on eût mieux fait de baptiser les montagnes qui furent son Tartare, par son nom : les Serénées, montagnes de la lune ... selon ce mythe reconstitué, et il est à sentir les choses qui, affreuses, sourdent en tout cela, pour qui a l'âme poétique.

Pierre d'Oô, un village montagnard, désormais exposée à Toulouse,

représentant une femme ayant/accouchant ?

un serpent depuis sa vulve.

Source : www.strangehistory.net/2015/05/27/the-stone-of-oo-high-weirdness-from-southern-france/

_________________________________________