Quand le christianisme fait son cinéma

Christianisme et cinéma sont antinomiques et le seront toujours. Le cinéma agit sur l’émotion, le sentiment, le christianisme concerne l’être et l’existence. Il n’y a aucun bon film chrétien et il n’y en aura jamais. Au mieux, ce sont des images d’Épinal (Zeffirelli). Par contre, il y a pléthore de films d’horreurs et satanistes, souvent très bons. Le medium détermine le contenu. Quand on agit sur les images et les sons, on touche la partie de l’être sensible aux images et aux sons, et pas au-delà.





L’art est foncièrement immoral. Les diatribes de Platon dans La République ou de Rousseau dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles n’ont jamais conduit à la production d’œuvres d’art morales de qualité, c’est antinomique. Or le christianisme se situe encore au-delà de la morale, au niveau de l’Être, qui est existentiel et invisible. Il faut prendre conscience de cette antinomie fondatrice, sinon on est condamné à l’erreur et à la confusion, et in fine à l’effacement de l’essence même de la Révélation chrétienne.