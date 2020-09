Rabibocher la Science, la Foi, la Bible, et le Dieu d’AMOUR ?

Notre monde est bien compliqué, sur maint sujet : Nombreux sont les savants prêts à nous éclairer. Et l'on ne sait plus trop à quels ''saints'' se vouer. Mais sans boussole, on devient vite une proie.

Une proie qui courra après ses propres mirages. Et, dans les lieux de culte, depuis un demi-siècle, il y a effectivement moins de gens. Et en moyenne plus âgés.

Les croyants sont sûrement encore nombreux hors des lieux de culte, mais ils se contentent d' une relation simplifiée, sans ''intermédiaires''.

C'est je pense un des points qu'évoquait le Pape FRANÇOIS dans une récente Homélie (mai 2020) centrée sur l'importance du sentiment d'appartenance à un ''peuple''. Il disait :

« Le christianisme n'est pas ''une élite'' de personnes choisies pour la vérité. » (...) « Si quelqu'un me demandait : ''Quelle est pour vous la déviation qui menace les chrétiens aujourd'hui et toujours ? Quelle serait pour vous la déviation la plus dangereuse pour les chrétiens ? », je dirais sans aucun doute : le manque de mémoire d'appartenance à un peuple.'' » (5)

Il y a différentes manières de concevoir un Groupe humain. Et le ''peuple'' qui en résulte peut avoir différentes formes. Voir par exemple l'Article « Eux et Nous » https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/eux-et-nous-217616

Mais, ici, comment conserver un groupe nombreux et uni si les problèmes fondamentaux ne sont pas traités en amont de manière ''productive'' pour que la masse des fidèles y adhère ? Ceci dans les deux domaines-clefs : la Science au sens large, et les Textes sacrés.

Pour le pasteur Alexandre WESTPHAL, « Le succès de la méthode historique dans la critique sacrée, les découvertes de l'Assyriologie, l'avènement de l'histoire des religions, ont si fortement impressionné l'esprit moderne ; nous leur devons pour la science biblique de tels flots de lumière , qu' il n'est plus possible aujourd'hui de se cantonner dans les vieilles positions où pouvait se mouvoir victorieusement l'apologétique d'un autre âge. » (1)

>> Pour ce qui est de la Science

Le doute, le questionnement sont constructifs pour qui a la foi. Elle est une force qui guide alors ses pas.

Pour les Catholiques, « Aucun désaccord réel ne peut certes exister entre la théologie et la physique (…) Dieu, créateur et maître de toutes choses, est, en même temps, l'auteur des Écritures (…) le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai » (2)

En outre, les moyens pour remédier à quelque malentendu dans les Écritures sont possibles : « Il convient de bien délimiter le sens propre de l'Écriture, en écartant des interprétations indues qui lui font dire ce qu'il n'est pas dans son intention de dire. » (3)

>>> Pour ce qui est des Textes

C'est le domaine où presque rien n'a été entrepris. Il est vrai que les brillants Égyptiens ont traîné le même travers durant quelques millénaires avant JC : ils conservaient tous les textes anciens qui, ayant un temps été considérés sacrés, ne pouvaient plus être remisés. Même si un texte successif semblait dire le contraire. C'était alors la tâche des prêtres d'expliquer pourquoi le blanc est aussi noir.

Dans son ouvrage, Alexandre WESTPHAL, théologien et pasteur Protestant, cherche/ propose une méthode qui permette de réconcilier Science et Textes.

C'est louable. Étant Pasteur, il part du constat suivant :

« Ce n'est pas en vain que la fermentation intérieure, provoquée par les luttes anciennes, a travaillé l’Église pendant de longues années. Si elle n'a pas réussi à fournir la rénovation théologique que l'on attendait d'elle, le travail de dislocation des idées traditionnelles ne s'en est pas moins accompli.

Peu à peu, l'abîme s'est creusé entre le catéchisme du temple et la théologie de l’École ; le jour vient où deux Bibles seront en présence, la Bible du fidèle et la Bible du savant. (…) Comment enseigner l'Histoire Sainte ? (…) Pour pouvoir enseigner l'Histoire Sainte, il faut d'abord la remanier. » (1)

Si les propositions pratiques du pasteur protestant Alexandre Westphal n'ont pas été retenues, la voie ouverte par le Pape catholique Jean Paul II progresse, sans cependant créer le ''choc'' espéré :

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921031_accademia-scienze.html (1992- document en Français) (2)

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1983/may/documents/hf_jp-ii_spe_19830509_scienziati.html (1983- document en Français) (3)

>> Par ailleurs , j'ai essayé de montrer à travers divers Articles que l'humanisme moderne de notre vie de tous les jours ressemble à celui prescrit (clairement et explicitement) par les Anciens Égyptiens, déjà 2000 ans avant JC.

Le problème étant que nos Anciens Textes sont restés pour beaucoup à refléter l'esprit d'un mode de vie (sans Au-delà et sans Jugement post-mortem) bien antérieur à celui des Anciens Égyptiens, qui avaient depuis longtemps intégré ces éléments, et les avaient liés indissolublement à leur Morale sociale.

Le pasteur Alexandre Westphal nous fait ainsi remarquer que « Tous les lecteurs de l'Ancien Testament ont présente à l'esprit (…) ces expressions [qui] mettent le nom de Dieu dans une solidarité troublante avec des actes que la conscience réprouve d'instinct (…). » (1)

Petit extrait illustratif : « Pour les égyptiens, les étrangers n'ont pas de statut inférieur. Il n'y a pas de peuple élu/ choisi (Nombres 33:51-54) (Exode 19:5-6), et pas de peuple esclave (Genèse 9:26). La femme égyptienne n'est pas subordonnée à l'homme (Genèse 2:18) (Genèse 3:16) et elle n'y est pas contrainte d'épouser son violeur (Deut. 22:27-29). En Égypte Antique, les adeptes d'un autre culte sont accueillis, et ne sont pas égorgés (1Rois 18:22 et 40). » Ref. : https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/pourquoi-le-dieu-des-monotheismes-226502

Par ailleurs, il y a aussi de nombreux massacres ordonnés/ inspirés par Dieu dans la Bible (Deutéronome 33:27) (Esaïe 14:21). Et le viol n'est pas condamné : ni en masse (Zacharie 14:2) ni en particulier (Deut. 21:11-14).

>> En outre, le lecteur qui s'aventure à lire certains textes (sans ''sachant'' présent pour lui expliquer que ce que l'on comprend à la lecture du Texte ne veut pas dire ce qui est écrit ) ce lecteur donc, risque de se détacher de la Bible. Et chercher son chemin seul, hors du Groupe.

Ainsi, celui qui s'aventure dans l'Ancien Testament sur le sujet de l'AMOUR de Dieu comprendra que « L'amour de YHWH pour son peuple dépend étroitement du respect sourcilleux de ses commandements, c'est-à-dire de l'ensemble des rituels mis en place pour apaiser la narine enflammée de sa divine jalousie. La réciproque est construite sur la même logique : aimer YHWH, c'est aimer ses commandements. Le Deutéronomiste enfonce le clou en précisant que craindre, c'est aimer. » (4) (Deut. 10:12-22) (Deut. 7:9) (Josué 22:5) (Exode 20:6)

L'approche d' Alexandre WESTPHAL me semble équilibrée quand il affirme : « Ne soyons point ingrats envers nos maîtres ; ils ont dépensé à cette tâche un talent prodigieux, il faudrait dire du génie » Mais écartons-nous des « virtuosités énervantes de l’érudition pure » car « Le monde qui vient a soif de recomposition. On ne le regroupera qu'autour des idées simples. »

Selon la formule, après avoir bien taillé, il faudra recoudre. Reconstruire.

Mais il n'est nul besoin de textes compliqués ni de pesantes démonstrations pour obtenir l'adhésion.

Il faut que les Textes parlent au cœur autant qu'à la raison.

JPCiron

