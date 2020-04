Raisonnements sur la « Vidluacto », ancienne sorcerie celtique, féminine

Le dictionnaire Français-Gaulois de Jean-Paul Savignac, paru en 2014 aux éditions de la Différence, indique sous l'entrée sorcière, le gaulois vidlua*. C'est très intéressant, qu'il contienne la racine uid, qui signifie (sa)voir, comme dans dr/uide, très/savant. Pour l'anecdote, cette racine est contenue aussi dans védisme, la religion primordiale des hindous. Rien d'étonnant, puisque nos très-lointains ancêtres sont des Indo-Européens.



Giovanni Battista Piazzetta - La Devineresse, 1740 - Venise

Une telle étymologie signifie que les vidluas ne correspondent pas à la "sorcellerie" ni aux "sorcier(e)s", ce qu'on appelle de la sorcellerie et des sorcier(e)s depuis l'ère monothéiste, qui diabolise tout ce qui n'est pas elle-même, cette égotiste ... folklore monothéiste grotesquement repris par tant de "witchcrafters" contemporains ... Ce n'est pas non plus que les monothéistes soient complètement fous, mais avant tout qu'ils n'ont aucun regard sur eux-mêmes, et qu'ils font de toute ignorance et obscurité, leurs ennemis intimes. Il n'y a que de la paranoïa là-dedans, or la paranoïa est un délire rationnel, grotesquement repris par les "witchcrafters" du type des séries Buffy contre les vampires, Harry Potter, the Witcher ou Charmed et remake, et fréquemment dans tous le business de l'ésotérisme ...

C'est justement ce que ne font pas les vidluas*, sorceuses en français : elles n'entrent pas dans le délire rationnel, parce qu'elles ne font pas de toute ignorance ni de toute obscurité des ennemis intimes. Mais elles ne ressortent pas des druides (encore qu'ils aient leurs vates & vélètes : leurs devins et devineresses) ... elles ne ressortent pas des druides, quoique celtiques dans la démarche d'ancienne voie (senocommenio*) tout comme eux. Cela, simplement parce qu'elles ne font pas des savoirs une finalité. Les druides, sont très savants parce qu'ils s'efforcent dans leurs sapiences, érudits de type celtique, mais c'est justement ce que laisse fuir les vidluas que la sapience, sans jamais la dénier, l'ignorer ni la railler toutefois.

Il y a là quelque chose de très singulier, de diapositif, comme un travail du négatif, qui n'endure pas tous les savoirs positifs du druidisme - car, pour initiatique et divine qu'elle soit, l'oeuvre druidique, de caractère pythagoricien*s, est là pour rayonner à la manière de Belenos. L'intuition vidluactique se réclame d'un caractère héraclitéen où, bien qu'animée par le Feu sacré, elle s'allume dans les ténèbres les plus dévorantes. Le (sa)voir de la vidlua poursuit un deuocamminos*, une voie des dieux, par le ratos deuogdonoion, c'est-à-dire le sort dans lequel vivent les dieux et les hommes.

Le Sort, ou Ratos

La notion de sort est fondamentale, avec tous les jeux de mots possibles et imaginables qui s'y déclinent. C'est la source et le terme ultimes du (sa)voir propre à la Vidluacto. Mais ce (sa)voir, comme le sort, est un non-voir, un point aveugle, une lacune tout autant : le Feu sacré du divin a beau flamber dans la nuit dévorante, que la nuit n'en est pas moins présente ! ... Le crépuscule celtique de toutes façons, entame "le jour suivant", c'est-à-dire la prochaine circade (cycle circadien de 24h) or cette journée se nomme lati* en gaulois - d'un crépuscule l'autre. On retrouve cette intuition même chez "le grand Hegel", à vous en dire la messe ... En dernière analyse, la ténèbre origine les choses, car elle est le fond sur lequel jaillit la lueur : les (pén)ombres donnent du sens aux formes. C'est, conjugués : Anna (déesse Terre-Mère), les Matronas (les dieux-mères propre à chaque lieu), Cernunnos ("le Pan celtique") et Dits Ater (le père soutterrain régnant sur le Dubnos*, le royaume des morts, avant leurs réincarnation), pour ainsi dire.

Nous voyons donc qu'il n'y a rien à voir, et cela est sommes toutes tiraillant, taraudant, intrigant. Ce n'est qu'à ce titre, qu'une curiosité s'enclenche, du moins une attention, parfois une inquiétude voire une angoisse, potentiellement jusqu'à la panique, la folie et la mort. Qui a toujours peur dans le noir ? Qui craint l'obscurité ? Et "le grand méchant loup" ? ... mais d'abord : de quel droit, et sur la base de quelle preuve, supposez-vous qu'il y aurait là un "méchant loup", alors qu'on voit bien qu'on n'y voit rien ? ... d'autant plus qu'on sait bien que, malgré les légendes monothéistes, les loups ne sont pas diabolisables ! ... L'Inconnue grandit à vous rendre dingues, à moins que vous ne jouiez les faux détachés, si la fatalité de votre nature ne vous mène pas au uidluisme - c'est-à-dire votre sorcement !

La vérité, c'est qu'on voit bien que de ne pas y voir, occasionne nombre de folies, où c'est cette folie mortelle, qu'un uidluis apprend à vivre. Et croyez-moi, on n'y vit jamais en sûreté. Une phrase qui sonne bien comme si on y avait vu, car on n'y voit maintenant pas : de pouvoir enfin y vivre ne signifie pas que notre vue y est perçante, bien que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Cela procure un avantage en terme de uidluacto, en terme de sorcerie. Revoilà cette notion de Sort, enfin.

Qu'est-ce qu'une sorceuse - fallacieusement "sorcière, witch/crafter" ... - qu'est-ce qu'une sorceuse, sinon une femme qui fait singulièrement du sort leur outil ? mais comment peut-on s'outiller du sort, c'est complètement dingue ! ... En effet, puisque nous sommes tous parties du sort - et quelle que soit par ailleurs sa nature (causale, comme l'escomte un certain scientisme radical, ou parfaitement hasardeuse, comme rares sont ceux à y croire) - eh bien, puisque nous sommes tous parties du sort, on voit mal comment nous pourrions en faire un outil. Mais c'est qu'il faut en entrevoir et apercevoir quelque chose, voilà la clef. Qui n'est pas une clef du tout, car il n'y a pas de serrure du Sort, dont la porte donnerait sur autre chose : il n'y a pas de porte non plus. Cette Vidluacto alors, ce ne serait foutrement qu'une supercherie, voilà tout !

Mais considérez plutôt que toutes les "sorcelleries/witchcrafts" croient pouvoir s'y donner du pouvoir, à travers diverses clefs, qu'elles nomment sort-ilèges, je n'invente pas le mot. Celui qui s'y entend spirituellement, devine bien quelle espèce d'influence ont les sortilèges, indéniablement, puisque leur influence relève de rituels dont toutes les religions ont leurs versions, afin d'augmenter leur influence spirituelle. Rien ne diverge là, entre les religions ou les magies, c'est la même chose, et le uidluisme est celtique dans tout cela (dans l'ancienne voie, dans le senocommenio) à reconnaître l'influence des rituels druidiques.

Vous savez bien que nos mondes artificieux caricaturent cela pour arriéré, sinon que l'IMI et l'ethnopsychiatrie relativisent de telles vanités. Vanités néanmoins fondées sur les résultats réels et nécessaires des sciences (les druides sont aussi des connaisseurs), sciences qui couramment tournent au scientisme le plus superstitieux hélas (quand on n'a pas la prudence d'un druide), ceci dit sans vouloir inverser les rôles - car il existe des superstitions partout, mais sutout car on ne saurait inverser les rôles avec ce qui n'est pas superstitieux, tel que la Vidluacto ou le druidisme (Druuidiacto). Enfin il y a les bricoleurs, les hommes de métier et autres "pros" qui ne jurent que par leurs pratiques, cela dit ce ne sont pas les premiers à renier qu'on puisse faire quelque chose du sort, bien qu'ils n'y comptent pas.

En d'autres termes, la Vidluacto serait une "voyance", si ce terme ne relevait pas déjà d'une forme de sorcellerie qui n'est pas la sorcerie vidluactique et, ce, d'autant plus que les druides ont leurs vates et vélètes, à savoir leurs devins et devineresses, avec leurs formes de divinations. La Vidluacto n'est pas une divination : il n'empiète pas toujours sur les pratiques druidiques, pratiques singulièrement positives, rapport à l'intérêt du sort vidluactique ... Les devins et devineresses, eux aussi, ont leurs clefs, et énoncent des choses qui, pour être mystérieuses parfois, n'en présentent pas moins la garantie (éventuellement terrifique) de leur avènement. Les vidluas n'ont pas la chance d'en être aussi sûres, elles ne vivent pas pour cela, elles ne vivent pas pour la sûreté, non. Elles ne vivent pas pour la sûreté, car elles voient bien que le sort est le sort, qu'on n'y voit pas ou mal, et que c'est justement tout l'intérêt du sort, ces dingues !

Ce faisant elles dansent, à redonner tout son jeu au sort, par Taranis ! ... ce sont des voyantes pas voyeuses, qui voient bien qu'il y a à hasarder des choses, c'est-à-dire à en acter sans rien y faire, vouloir, ni agir parfois, intactes, et régulièrement en s'en retirant et s'en faisant oublier, tandis qu'il y a à en impulser d'autres dans la cosmique guérilla. C'est en partie ce qui permet le ratos deuogdonoion, l'enjeu entre les dieux et les hommes, par la destinée - synonyme de sort. Au fond, les vidluas font comme si le hasard devait nécessairement exister, et qu'elles en étaient des clinamens. C'est complètement cramé, oui, cramé par le Feu sacré, à devoir vous faire remarquer que le Merlin ne nos littératures était bien plus proche d'une telle pratique que du druidisme !

La Voie des dieux, ou Deuocamminos

Où alors, qu'est-ce que le deuocamminos ? ... Le deuocamminos est la Voie des dieux. Pour un Celte, cette Voie commence réellement avec la rencontre du Dits Ater, Père souterrain, obscur et destructeur, mais d'abord créateur de l'humanité, maître du royaume des morts dont nous sommes issus. La Terre-Mère Anna, parèdre du Dits Ater, accouche des hommes ainsi que des réincarnés, après des séjours dans le Dubnos - le Sombre-Monde. Ces affaires de réincarnation sont à prendre au sérieux, même scientifiquement : à lire en parapsychologie le physicien G.N.M. Tyrell en 1946, dans son ouvrage the Personality of Man (traduit en français par Au-delà du conscient). Chez les Anciens Scandinaves, il y a Tuiston et Hel, équivalents du Dits Ater et de Anna, évidemment Dis Pater romain - mais les Anciens Romains ne lui ont pas accordé autant d'attention. Dit comme cela pour le profane, tout ceci ne sont que des mots balancés via internet, rien de plus, mais il faut savoir qu'il est possible d'en faire une expérience numineuse, saisissante.

Les chamanes s'éprennent du Tout, panthéistes et chiméristes, traversés par les dieux ... les sorciers trafiquent Tout, praticistes et activistes, qu'importent les dieux sauf à pouvoir les contraindre dans leur direction ... les druides arraisonnent Tout, panenthéistes/polythéistes et cultistes, occupés à maintenir les dieux ... mais les vidluas "s'ensorcent", c'est-à-dire que Tout, elles comprises, leur devient parfait hasard, et les voilà en présence des dieux par le ratos deuogdonoion, l'enjeu entre les dieux et les hommes. A ce point, il faut noter à quel point les Anciens Danois - dont les fameux vikingr (marins, commerçants, pirates) sont issus, - nous semblent aujourd'hui proches de la Vidluacto. Il y a néanmoins une nuance : c'est que le Renouveau Danois/vikingr en fait un motif de défi(ance) compulsif(ve) ... les vidluas n'ont pas toujours besoin de défi(ance)***.

La seule chose qui importe là, est de tendre l'oreille à la Voie des dieux, car c'est elle qui nous enseigne. Ou, pour être plus précis, ce sont les dieux, qui nous enseignent. Mais une bonne façon de s'y éveiller, est de prêter attentions aux dusoi, à savoir à tous les duses : faés, fées, farfadets, gnomes, faunes, cerfs blancs, etc. On croirait que c'est un délire infantile peut-être, alors que c'est enfantin**** ! ... "Il n'y a pas d'adultes", disait André Malraux dans ses Antimémoires, qui s'y entendait en matière de religion ("le XXIème siècle sera religieux, ou il ne sera pas !"). De plus, ils sont nombreux dans le développement personnel, à vouloir nous rappeler à notre enfant intérieur, ou l'enfant éternel ... Cela rend curieux, mais n'est pas la solution, car dénué de tradition. Reste qu'il y a encore le barde Jacques Brel, qui disait que "si une fois adulte, tu ne réalises pas les aspirations de tes 15-17 ans, tu ne vis pas ta vie". Ce ne sont pas des façons de parler : c'est l'expérience-même, et les dieux en sont.

C'est ainsi que les enfants sont très bien placés, pour reconnaître à quel point le monde ne tiendrait pas sans les duses. Après, il y a les enfants mûrs. Mais les grands enfants ne font que des enfantillages, des puérilités, des infantilismes. Les enfants valent mieux que ça, principe du deuocamminos, car ils s'ensorcent de Tout. Il y a là au coeur une instigation singulière, dénuée de Soi. Un Non-Soi. Voilà le lieu où convoluent les vidluas.

Le Sort, la Destinée, l'Enjeu entre les dieux et les hommes, ou le Ratos deuogdonoion

Les dieux ne sont pas une sinécure. Contrairement au prétendu dieu unique et absolu, ils ne rejettent pas "la faute" sur quelque diable ou horde de démons. Les dieux, pas plus que les duses (fées, faunes, farfadets, etc.), ne sont moralement bons, pas plus qu'ils ne sont moralement mauvais : tout dépend des circonstances, et il n'y a d'ailleurs pas de faute ; au pire des souillures, parfois. Car de même que tout ce qui Est-Devient, les dieux sont ambigus et confus selon perspectives et moments. En effet, tout ce qui Est-Devient ... tout ce qui Évient (fait événement) ... tout ce qui évient n'évient jamais que par le sort, et le sort n'appartient à personne, aux dieux pas plus qu'aux hommes. Mais la différence entre les dieux et les hommes, c'est que les dieux y ont une prégnance spirituelle forte, tandis que les hommes n'y ont de prégnance spirituelle, qu'à raison qu'ils ont de l'écho invocatoire dans la spiritualité.

Comment avoir de l'écho invocatoire dans la spiritualité ? ... En étant un Bon Frappeur, per Sucellu uiridu ! par Sucellos le viril - le juste - le vrai ! ... Mais comment être un Bon Frappeur ?

Pour une personne, cela dépend de sa trempe (sur)naturelle, parfois de son initiation, mais aussi de son coeur et sa quête dans le deuocamminos, la Voie des dieux. C'est ainsi que, la plupart du temps, pour une communauté de croyants, cela dépend de la religiosité, c'est-à-dire de leur dynamique de groupe dans la spiritualité. Manifestement, il faut avoir beaucoup de trempe personnelle, de nos jours, alors que les monothéismes règnent étendus sur la planète ... en dehors des exceptions cruciales de l'Inde et de la Chine, qui rassemblent quant à elles un quart des habitants de Matir Litaui, la Terre-Mère, mais qui ne sont manifestement pas du même sol que l'Européen.

Il faut être profondément gré à l'Asie, malgré tout le new age déplorable de nos sociétés nord-atlantiques orientalisantes éprises d'exotismes, de maintenir par leurs territorialisations des religions non-monothéistes, polythéistes (même le bouddhisme croit aux dieux, quoi que centré sur un éveil personnel ; même le taoïsme minoritaire, discret et retenu, en quête d'une voie étrange, pose l'existence des dieux et un tao divin) ... songeons encore au Japon, en plus de l'Inde et de la Chine, Japon entre bouddhisme et shintoïsme. Or shinto signifie exactement ce que signifie deuocamminos : Voie des dieux. Les shintoïstes, inspirés par le territoire nippon, son sol, ses dieux et duses propres (les kamis) a une proximité avec le senocommenio, l'Ancienne Voie européenne, dans la démarche.

Faut-il y voir une des raisons pour lesquelles, la France est le deuxième pays au monde à lire des mangas, tandis que le pays est adoré par les Japonais ? ... La question, en vérité, ne se pose pas : l'insight évient de lui-même, per Sucellu uiridu ! Ce qui ne signifie pas que celtisme et shintoïsme portent le même sens, non.

Le monde, les choses, leur ordre et leur cours, la vie, l'existence ... tout cela évient de, en et par le sort. C'est le sorcement du Tout, qui n'a pas besoin qu'on le personnalise, surtout sous les traits d'un prétendu dieu qui aussitôt, paranoïaque, moralise absurdement avec un diable. Ce n'est pas parce que le sorcement du Tout contient des parts obscures, maudites, haïssables et nuisibles, en plus de ses parts limpides, sacrées, adorées et bénéfiques - y compris les monothéismes, dont le sort lui-même évient bon et mauvais, - qu'il faudrait aussitôt le considérer comme impur, en voulant fuir l'immanence dans quelque transcendance. Vraiment, on voit mal comment le personnaliser, comment personnaliser le sort. Au mieux, il est la texture-même du Tout en sa contingence, son hasard et son implacable frivolité (ce que certains druides nomment l'Oinalio, l'Un-Tout-Multiple) jusques et y compris dans le fait qu'on observe des causalités scientifiquement opératives - entre indéterminismes, indémontrabilités axiomatiques et incertitudes, scientifiquement observables aussi !

Le sort, c'est la vraie réponse, l'absence de réponse, la fausse réponse et la réponse éthique et esthétique, à la question POURQUOI ? ... Si vous ne l'endurez pas, vous n'êtes certainement pas fait pour devenir sorceuse, vidlua. Pire : vous n'êtes même pas bien fait(e) pour vivre.

Les dieux aussi, font avec. C'est-à-dire malgré, sans, comme devers. Que voulez-vous, sinon les imiter ? ... C'est là que commence le ratos deuogdonoion, puisqu'une dialectique à trois s'engage entre le sort, les dieux et soi. Jamais vous ne la détiendrez, puisque, par définition, elle évient de, en et par le sort. Par contre, vous en êtes une partie. La souillure évient quand vous ignorez, par déréliction ou par omission, votre possibilité d'action dans le Tout : grâce, avec, sans et malgré le Sort. Il n'y a qu'en avoyant votre savoir d'y mal savoir inévitablement, au pire comme au mieux grand improvisateur, que vous développez votre maîtrise, c'est-à-dire le bonheur de l'immaîtrise. Voulez-vous franchement évenir fou (folle) à ce point ? Allons, restez sages ...

Ou bien, hommes, écoutez votre "part féminine", comme on dit***** ; et, femmes, découvrez votre Vidluacto.

* Dictionnaire Français-Gaulois de Jean-Paul Savignac, 2014, la Différence : les Celtes agglutinaient des mots. Seno-commenio = vieille/ancienne-communion/voie, seno se retrouve dans sénile aussi, sénateur. Deuo-camminos = dieu-chemin. Ratos = chance, grâce, hasard. Deuogdonoion = dieux-et-hommes.

** On sait historiquement, que les druides auraient professé la réincarnation des âmes, tout comme la doctrine de Pythagore, voilà tout. Mais cela incita des chercheurs aussi éminents que Jean-Louis Brunaux, au CNRS, à dire que les druides devraient aux pythagoriciens leur ensiegnement, au point que Brunaux attribua aux Celtes - qui pour lui sont avant tout un mythe, inventé par les modernes - un philhellénisme, un amour des Grecs. Or, Brunaux s'attarde longuement sur les sources et les méthodes de recherche, ce qui est scientifiquement très bien évidemment, sans prouver ce qu'il dit pour autant en vérité ! ... Tout ce qu'il émet, ce sont des suppositions incrédules, qui remplacent une condescendance romaine envers les Celtes, par une condescendance grecque !

Mais le fait que la secte pythagoricienne fut minoritaire en Grèce antique, plaide plutôt en faveur d'un Pythagore instruit par les druides ! Quant au philhellénisme, on ne l'a toujours pas trouvé, quoique sans conteste ces aires de civilisation aient existées. Mais Brunaux, dans ses ouvrages récents encore, tels que les Gaulois, vérités et légendes, préfère - certes en accord avec son éditeur - titrer les Gaulois, alors que ce terme est appliqué par César sur les Celtes qui, contrairement à ce qui se raconte, ne sont pas nommés ainsi que par les Grecs, mais s'identifiaient eux-mêmes ainsi.



En fait, toute la démarche de Brunaux, quoiqu'éminent scientifique, parle d'elle-même, de ses inventions modernes avant tout, pour ainsi dire, en totale dénégation de l'Histoire méconnue : à consulter, le document PDF ci-contre, calendrier druidique basé sur l'ère irlandaise de Mag Turatiom.

*** Chamanes, sorciers, druides, asatruar (odinistes, croyants dans les Ases, dieux Anciens Danois), vidluas : autant de deuocamminoi ! sans donc parler des mille et une sentes, empruntées par tous les adeptes communs et méconnus, du senocommenio ...

**** Exactement la leçon du film Hook, ou la revanche du capitaine crochet, de Steven Spielberg, raison pour laquelle ce film est si aimable dans sa fiction pourtant.

***** Cette notion de "part féminine", en fait, provient du new age généralisé, jusqu'au trangenre contemporain. Néanmoins, il y a bien une intuition, qui n'est pas proprement féminine, mais que les femmes furent enjointes à cultiver. De plus, toutefois, la Vidluacto reste vraisemblablement plus féminine que masculine, car le masculin est aussitôt prêt à "faire du feu" quand il est dans le noir, c'est-à-dire à s'activer sans s'y prêter - sans se prêter à cette patience vidluactique. C'est tout, et cela ne l'empêche pas de faire un effort de temps en temps.

PS : cet article est un reliquat du Canalblog Uidluisme, dont j'étais de toutes façons l'auteur.

