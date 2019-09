René Guénon, sa théorie de la Tradition primordiale et les pérennialistes en général

René Guénon est un génial érudit du XXème siècle, né dans le catholicisme français et mort dans l'islamisme égyptien, tendance soufie (le soufisme, réacteur mystique du sunnisme, c'est-à-dire de 90% de la religion islamique, sunnisme à caractère avant tout juridique quant à sa dimension courante). La théorie pérennialiste de Guénon, sur la base d'études comparées, c'est que : parce qu'on retrouve des symboles similaires dans toutes les religions du monde, il faudrait qu'il y ait en fait, pour expliquer tout ça, une Cause unique, qu'il nomme Tradition primordiale, sorte d'état d'esprit originel que tout un chacun serait capable de ressaisir spirituellement et d'actualiser au présent. Problèmes.

Tout ce qui ressort de René Guénon et son invention comparatiste de Tradition primordiale, semble particulièrement puéril en fait. Car on peut être érudit et puéril, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, rendez-vous dans les corporations universitaires.

La Tradition primordiale, c'est du même niveau que de dire que, puisqu'il y a des pyramides tout autour de la Terre, et malgré leurs architectures diverses, il faudrait qu'il y ait une Civilisation primordiale : un tel rêve d'ailleurs, est aussi en vogue autour des mégalithes. C'était néanmoins oublier que l'être humain, quand il veut monter quelque chose, commence par faire un tas (ou redresser quelque chose pour les mégalithes) et que tous les tas de la Terre ressemblent à des pyramides quand on les géométrise un peu : un simplisme méthodologique qui n'ôte rien à la complexité artistique de toutes les pyramides de la Terre ... mais on a compris l'idée.

Expliquons-nous plus avant : de toute évidence, l'époque archaïque de l'humanité (dont l'Antiquité fait massivement partie, et derrière elle la Préhistoire, avec nuances géographiques décalant les époques selon le lieu ... par exemple, l'Amérique précolombienne est encore antique au sens européen, en 1400, ce qui ne signifie pas qu'elle est arriérée ... ) ... l'époque archaïque de l'humanité, disais-je, se perd dans diverses Nuits des Temps. Les Celtes sont dans une Nuit des Temps, les civilisations précolombiennes sont dans une Nuit des Temps, et bien d'autres civilisations tout autour de la Terre sont plus ou moins dans leurs Nuits des Temps. Cela fait un vaste brouillard élevé, dans lequel le regard contemporain se plonge confusément, à s'ébaubir de grands traits à peu de frais.

Il faut, en vérité, être extrêmement prudent, ce que personne n'est spontanément, ni même attentivement : ce sont des choses qui se gagnent avec de la méthode. Or croyez-moi je ne prétends pas mieux la détenir qu'un autre, puisque je m'en remets totalement aux archéo/historiens quant à moi pour tout ce qui ne relève pas du champ proprement sacré (la dimension psycho-spirituelle, l'expérience sacrale) ; quand même d'ailleurs, les archéo/historiens signalent régulièrement les moments où ils entrent eux-mêmes dans le champ de la spéculation archéo/historique, et il doit leur arriver de se prêter à rêver sans oser se l'avouer non plus, orientant notre regard contemporain sur les temps archéo/historiques qu'ils décrivent, jusques et y compris pour leurs confrères, qui mettront peut-être des décennies à se débarrasser des biais d'interprétation acquis.

Pour prendre un exemple simple, malgré l'information internautique contemporaine, le commun des mortels en est toujours à Astérix concernant les Celtes. Les Français sont chauvins, que voulez-vous. Mais voyez plutôt, pour faire simple, puisqu'on en est là :

Au manque d'information, ajoutez la question strictement empirique d'une expérience humaine, d'une vie humaine. Que voyez-vous ? Vous voyez, par exemple, que l'architecture basique procède par entassement, comme pour les pyramides donc, ou par redressement comme pour les mégalithes. De sorte qu'au final, la pyramide soit une forme courue de par le monde, selon arts & métiers propres à chacun des mondes qui en élevèrent. Et ainsi de suite ! ...

Autre exemple pour numérologues : c'est de logique de base, que d'identifier dans notre environnement des entités reconnaissables. A les abstraire, voilà que vous obtenez la notion de Un (1). Or l'Un nous renvoie à une Forme absolue et totale qui, appliquée à l'Un-ivers se perd informe dans la pensée. Je vous laisse imaginer les spéculations sur l'infini maintenant, ou du moins l'indéfini. Le Deux (2) logiquement après, nécessaire à tout couple humain, et procédant après l'Un dans tout décompte naturel, va empiriquement représenter l'association autant que l'opposition, nécessitant un Tiers, Trois (3), pour prendre conscience de soi et arbitrer - ou être accouché. C'est strictement empirique, et la numérologie, à ce stade, n'a rien de spirituellement transcendant.

Or, ce sont des faits de base tels que ceux-là, qui sont régulièrement pris pour transcendants spirituellement, mais je regrette. Des formes de cercle, de croix, de croix solaires ou rotatives type svastika - et ainsi de suite, - sont des formes que le moindre enfant de 5 ans est capable de mettre en place en jouant avec du sable ou des bâtons. Alors, cela occasionne des sentiments forts au plan symbolique, pour tout un chacun d'entre nous, puisque ça nous renvoie à l'enfance et ses découvertes. Cela n'en fait rien de spirituellement transcendant à mon sens, puisque c'est de l'empirisme enfantin.

Par contre, cela nous renvoie positivement, justement, à "l'enfantinité", or cette enfantinité peut nous conduire autant à la puérilité qu'à l'aménité. Les enfants, dans les cours de récréation maternelle, peuvent être les plus beaux amis comme les plus cruels ennemis, dans des cris gutturaux qui les renvoient largement à l'animalité humaine, primale. Pas de quoi en faire une Tradition primoridiale ...

Évidemment, tout cela est fortement puissant en termes d'échos et de sublimations pour l'adulte. Par exemple, il est de consensus actuellement sur les gentils réseaux du Net, que de vouloir "libérer, cultiver, éveiller son enfant intérieur". Que voulez-vous, l'époque est à l'animicentrisme ... Malheureusement, je regrette, cet enfant intérieur n'a pas la solution à tout, encore qu'il soit pour tout un chacun le véritable ... père spirituel ... d'une sorte de primordialité traditionale propre, ontogénétique, c'est-à-dire autodéveloppementale en psychophysiologie (c'est dire comme le petite Jésus n'a rien de transcendant).

Tout cela est d'empirisme, rien de spirituellement transcendant. Les affects sont naturellement puissants, puisqu'ils nous renvoient à notre propre période archaïque caractérielle.

Or, c'est d'être caractérielle, qui la fait si propice - une fois adulte - aux sectarismes, autant qu'aux plus nobles solidarismes. C'est la fameuse fable amérindienne, basique, qui circule naïvement dans les mêmes gentils milieux du Net à "l'enfance intérieure" : celle du mauvais et du bon loup en soi, que l'on peut aimer, dresser, alimenter, négliger, etc. selon, au point de devenir une raclure de bidet ou une force d'âme. On est vraiment sur des simplismes efficaces, encore qu'ils soient causes de nos métaphysiques.

Par exemple encore, en psychologie du développement, l'enfant atteint la réflexion abstraite de façon assez stable vers 10 ans, pour tout le monde. C'est précisément l'époque où l'on se demande "pourquoi je suis moi ?" en envisageant toute la formation du Moi en tant que Moi pur (sorte de Un propre), pour au final dire "pourquoi je suis moi et pas un autre ?" en songeant à cet autre comme à un Moi potentiellement alternatif, un alter ego. Or, quant à nos morts, il est sûr et certain que par-delà le cadavre, nous nous en tenons à la mâne d'un tel Moi alternatif ... aurait-il une existence véritablement spirituelle au-delà de la recognition. Et caetera.

Aussi bien, le pérennialisme n'est qu'une vaste spéculation sans teneur, puisqu'elle s'en tient malgré elle à surestimer l'empirisme de base depuis un flou artistique auquel se prêtent aisément les Nuits des Temps civilisationnelles. De toutes façons, il n'y a de périodes archaïques et de Nuits des Temps civilisationnelles qu'au regard contemporain tendanciellement archéo/historique : c'est de chronocentrisme obligé. Car tel(le) homme (femme) ayant vécu à tel endroit et en telle époque à nous floue, se vivait comme contemporain dans des circonstances aussi précises que les nôtres nous sont précises. C'est-à-dire selon ses degrés et ses dimensions d'intelligences. René Guénon, un nôtre contemporain, a développé des tournures syncrétiques comparatistes postulant que l'essentiel était dans les points communs. Qui le prouvera ? Sa "science" pratique un interventionnisme démentiel.

Au final, ce sont les distinctions culturelles qui y perdent. Cette perte n'est que propice au mondialisme contemporain, savoir : la grande partouze universaliste qui ne fait concrètement rêver que certains Européens, le restant du monde s'en tenant largement à des principes identitaires. Qu'ils aient évolués à travers les âges ne change rien à l'affaire : à un moment donné, sur quelques décennies, tel(le) homme (femme) a vécu, et cet(te) homme (femme) n'a pas vécu outer space dans un why nihiliste sans nom : il (elle) a vécu au sein d'un peuple dans une culture qui s'assumaient, se projetaient et se garantissaient eux-mêmes à travers leurs initiations, bâtisseurs d'êtres humains, d'arts & métiers identifiables, caractérisées. Les considérer "en gros, en large et en travers" n'est pas leur faire honneur, et au contraire les bafouer.

Quant à nous, nous ne nous respectons pas, délurés dans nos grossièretés intellectuelles abstraitement archéo/historiques (purement spéculatives quand bien même plus ou moins scientifiques), dépourvues de participation populaire comme culturelle.

Nous sommes néants, tant que nous ne nous caractérisons/identifions pas. Aberrations existentielles qui s'ignorent comme telles. Ou bien tout bêtement de "culture" scientifique, c'est-à-dire pétris d'une culture générale se prêtant à tous les comparatismes éviscérés, mais surtout gloubiboulguesques comme des gamins saccagent les châteaux de sable des autres sur la plage, en crânant.



Bref, René Guénon - pour génialement érudit qu'il soit - n'est qu'un crâne simple, qui mérite d'orner le pourtour de mon entrée néoceltique, à bon entendeur.

