Saint Jean-Paul II (1920-2005), le pape de la foi et de la raison

La phrase qui débute cet article, et qui introduit la précieuse encyclique Foi et Raison pourrait avoir été reprise de celle-ci :

« La vraie Religion et la Science ne sont pas en contradiction... La religion et la Science sont les deux ailes qui permettent à l’intelligence de l’homme de s’élever vers les hauteurs, et à l’âme humaine de progresser... »

Abdu’l’Baha

(Abdu’l’Baha est le fils aîné de Baha’u’llah (1817-1892) fondateur du Bahaïsme, la religion qui, en Iran, tenta de pacifier l’islam, et qui existe maintenant dans le monde entier)