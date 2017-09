Salafisme, un poison lent, sournois, mais mortel

@moderatus

un début de réponse seulement, faire comprendre d’où vient cet islam « exporté » qui prend des formes rigides voire coercitives (intégristes). Georges Corm (historien, économiste et homme politique libanais et plein d’autres qualités ...) en résume très bien les sources * :

L’une des aberrations, c’est qu’il n’existe plus aujourd’hui de connaissance de l’islam. Les nouveaux orientalistes ne connaissent que trois auteurs sur les 13 siècles de civilisation islamique (Sayed Kotob, Mawdudi, Ibn Taymiyya). Leurs œuvres sont diffusées en tous lieux et en plusieurs langues et c’est ce qui tombe entre les mains des jeunes Arabes et musulmans partout dans le monde.

* « Le monde arabe est dans un chaos mental absolu », Georges Corm



Et il faut une lecture politique, conscience aussi de l’instrumentalisation de la religion dans l’histoire, pas que de l’islam, et recadrer dans le contexte politique contemporain.

Sans cette prise de conscience, on cantonne les polémiques « contre » cet islam (islamophobes à deux balles quand elles sont caricaturales, et grossières) dans le discours religieux (genre l’islam est mauvais depuis toujours, il est conquérant par nature etc., Mahomet faux-prophète etc.) ce qui ne tient pas la route historiquement parlant, et on reste à la surface des choses en se trompant de cible.