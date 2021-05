Selon la Bible, l’ Éternel a donné le Pays de Canaan aux Hébreux, puis l’a restitué aux ’Arabes’. Ceci bien des siècles avant Jésus-Christ

Ce titre résume l'Article, et correspond aussi à ce que « L'Éternel dit à Moïse : Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et c e peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance, que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré (...). » Deut. 31 : 16-17 Note : le terme 'Arabe' a dans l'Article un sens assez moderne de populations du Moyen-Orient de diverses origines/ religions.

Carte du Monde du temps de Jésus

(Crédit : https://www.letemps.ch/societe/maitres-monde-temps-jesus)

On nous l'a dit et répété : critiquer le Sionisme Chrétien, c'est mal !

Pourtant, les Églises d'Orient sont les premières à dire que le Sionisme Chrétien est une idéologie perverse ! … Et elles ne sont pas les seules à le critiquer.

Les exégèses les plus savantes mènent donc bien à des conclusions qui, souvent, s'excluent mutuellement. Se croire savant ne suffit plus... Mais c'est aussi une occasion pour l'ignorant d'essayer de se faire sa propre idée. C'est pourquoi je suis allé simplement lire ce que dit la Bible. C'est la substance principale de cet Article.

Il est une pensée de Albert Einstein qui décrit assez bien l'environnement spirituel dans lequel je me trouve en ce moment. Il y mentionne quatre points essentiels, sur lesquels j''adhère grandement pour trois d'entre eux : « Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive » (…) Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, n'y changera rien (pour moi). » (1)

Voici le Plan de l'Article :

> Préambule

> L'incompatibilité du Sionisme chrétien et du message biblique

> L' évangélisme sioniste fondamentaliste

> Canaan a été donné aux Israélites puis restitué aux 'Arabes'

PRÉAMBULE

Cet Article se concentre donc sur ce que nous dit la Bible, en laissant de côté les ''sujets connexes'' que j'ai traité abondamment dans nombre d' autres Articles dont certains sont rappelés en Annexe.

Avec les siècles, les différents courants/branches des religions abrahamiques sont devenus de plus en plus nombreux car les interprétations des textes fondamentaux sont devenues de plus en plus plus variées et irréconciliables. Avec un peu de chance, chacun détiendra une parcelle du véritable message des textes, s'il en est un.

Mon sentiment est que Dieu nous a dotés d'un minimum de bon sens, et que les Textes Saints sont destinés à être consultés par les gens du peuple et non par les seuls 'savants'. Et je considère que Dieu est cohérent et ne change pas d'avis au fil du temps, des prophètes ou des exégètes. Les textes sacrés peuvent donc contenir des passages qui semblent en contraste, probablement du fait d'interprétations ou de traductions ou retouches intervenues au fil des siècles. Certaines interprétations alambiquées de certains mouvements Chrétiens enrichissent la confusion et dégradent la réputation du message biblique.

INCOMPATIBILITÉ SIONISME CHRÉTIEN et MESSAGE BIBLIQUE

>> Les Églises d'Orient et du Christianisme Oriental ont publié en 2006 la « Déclaration de Jérusalem », document œcuménique signé par Mgr Michel Sabbah, patriarche latin de Jérusalem , Mgr Swerios Malki Mourad, patriarche de l’Église syriaque orthodoxe , Mgr Riah Abu El-Assal, évêque anglican de Jérusalem , et Mgr Munib Younan, évêque luthérien de Jordanie et de Terre sainte . (3)

« Nous rejetons catégoriquement les doctrines chrétiennes sionistes comme des enseignements faux qui corrompent le message biblique de paix, de justice et de réconciliation. »

>> Le patriarche latin de Jérusalem Michel Sabbah/ Chrétiens de Méditerranée précise (2010) que le Sionisme Chrétien est une idéologie perverse. (4)

>> La Conférence des évêques de l’Église Luthérienne prend position (2020) : « Il y a des divergences sur la façon d’interpréter les promesses d’une terre dans la Bible. (…) la Conférence des Évêques de l’Église de Norvège considère le sionisme chrétien comme théologiquement inacceptable et incompatible avec les droits humains. » (5)

Le FONDAMENTALISME de L' ÉVANGÉLISME SIONISTE

L' ouvrage « Les dieux criminels » du théologien Antoine Fleyfel (2a) étudie trois fondamentalismes : l’évangélisme sioniste , le sionisme religieux et le salafisme djihadiste. Il décrit l'évangélisme sioniste comme un courant religieux qui a infiltré la théologie, l'herméneutique biblique et la politique .

Ce courant exclut toute autre réalité que la sienne et lui montre une hostilité radicale. Cette radicalité lui fait même prévaloir des positions tranchées qui violent certaines valeurs chrétiennes ; valeurs qu'il enseigne cependant (de manière sélective).

Ce courant voit dans la création de l’État d’Israël une réalisation des prophéties bibliques préparant le retour du Christ en gloire (Christ Pantocrator) qui viendra juger les vivants et les morts. Croyant la fin du monde imminente, les évangéliques l’attendent avec impatience. Mais pour ce faire, encore faut-il que le « peuple élu » retourne à la « Terre promise », où il est censé embrasser la foi chrétienne. « Si la politique instrumentalise la religion, cette dernière le lui rend bien » (A. Fleyfel)

Voir aussi l' Article « L'évangélisme sioniste » par Tigrane Yegavian (2b)

Le Pays de CANAAN a été DONNÉ AUX ISRAÉLITES, puis RESTITUÉ AUX 'ARABES'

VERS L'AN 2000 avant JC (?)

>> Avec l' Alliance perpétuelle vient la Possession perpétuelle.

« En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens , des Guirgasiens et des Jébusiens. » (Genèse 15 : 18-21)

L' Éternel précise les termes de l'Alliance : « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi , selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après to i. Je te donnerai , et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan , en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. » (Genèse 17 : 7-9)

L' Éternel explicite donc clairement que la Possession du pays est liée indissociablement à la permanence de l'Alliance.

Moise associe le Livre de la Loi à l'Alliance :« Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Deut. 31:26

>> Que signifie ''Prendre Possession'' :

C'est détenir un bien, en disposer en maître, en tirer profit et jouissance. En pratique, c'est se comporter comme si on en était propriétaire. La ''propriété'' de la terre par les peuples est une simple ''possession'' car Dieu seul en est propriétaire. C'est bien la raison pour laquelle l' Éternel précise bien que les terres ne peuvent pas être vendues à perpétuité...

>> L' Éternel est bien le seul véritable propriétaire le la Terre.

Lévitique 25:23 « Les terres ne se vendront point à perpétuité ; car le pays est à moi , car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants.

Exode 19 : 5 « (…) car toute la terre est à moi »

Il est donc clair que le pays est à Lui, l’ Éternel ! Comme toute la Terre, d’ailleurs. Et à personne d’autre. Il les donna en possession comme élément attaché à l'Alliance.

Psaumes 68:17 « L’Éternel n’en fera pas moins sa demeure à perpétuité . »

Il est donc clair que l’on pense que l’Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Ce serait bien son droit, puisqu’ Il fait bien ce qu’ Il veut sur toute la Terre !

VERS L'AN 1500 avant JC

>> L’Éternel savait que le Peuple trahirait l'Alliance.

Il disait « c'est une race perverse, Ce sont des enfants infidèles . » (Deut. 32:20).

Aussi, parlant à Moïse, l’Éternel donna ses instructions :« Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël . Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coulent le lait et le miel ; il mangera, se rassasiera, s'engraissera ; puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance ; quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique , qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple . Je connais, en effet, ses dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner . En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël. » Deut. 31 : 19-22

>> Après la Sortie d'Égypte, les Hébreux prennent donc possession du Pays de Canaan :

A peine sortis du pays d’Égypte, l’Éternel dit à Moïse : « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance , vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi » (Exode 19 : 4-5)

Deutéronome 1 : 1-8 « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël (…) Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. (...) Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, et partez ; allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous ; allez, et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. (...). »

>> Rappelons aussi les paroles de l' Éternel parlant à Moïse :

Nombres 33 : 50-56 « L'Éternel parla à Moïse (…) Il dit (…) lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays (...) Vous prendrez possession du pays , et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. (…) »

QUELQUES SIÈCLES PLUS TARD :

>> En Pays de Canaan, les Hébreux ont rompu l'Alliance avec Dieu Comment ? :

Les Hébreux se sont mêlés avec les nations étrangères et sont vite devenus très cosmopolites : « (…) Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne. » (Ezéchiel 16:3) Ceci advint « (...) en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. (...). » (Esdras 10:2)

« Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays ; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » (Esdras 9:2) « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants , selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. » (Esdras 10:3)

Les Hébreux étaient devenus polythéistes : « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues , Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal... » (Jérémie 11:13)

Le Culte de l’Éternel avait été délaissé : « Puis Josaphat dit au roi d'Israël : Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de quatre cents , (...) Mais Josaphat dit : N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel ; (…) c'est Michée, (…). » (1 Chroniques 18 : 4-7)

Les Hébreux étaient revenus à la pratique de l'archaïque tradition des sacrifices d'enfants ''passés par le feu'' : « A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda Ont fait pour m'irriter, Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. (…) Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles : Ce que je ne leur avais point ordonné ; Et il ne m'était point venu à la pensée Qu'ils commettraient de telles horreurs Pour faire pécher Juda. » (Jérémie 32 : 32 & 35)

Malgré les avertissements répétés de Dieu, les Hébreux ne changèrent pas leurs pratiques. Aussi :

>> Dieu fit massacrer et/ou déporter les Hébreux. Puis Il envoya des populations d'autres nations pour repeupler le Pays de Canaan.

Rappelons bien que ce ne sont pas les dieux des autres Nations qui ont massacré et vaincu les Hébreux dans le Pays de Canaan, mais c'est bien Jahvé lui-même qui l'a fait faire à ces Nations, pour punir les Hébreux de ne pas avoir suivi Ses commandements et prescriptions.

Après avoir fait massacrer les Hébreux par les Assyriens et les Babyloniens, l’Éternel a fait déporter les quelques survivants, puis a aussi fait envoyer des populations de remplacement en provenance de contrées et de nations qui étaient sous domination des Assyriens et des Babyloniens :

Conquête par les Assyriens :

Esaie 36:1 La quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara .

2Rois 15:29 « Du temps de Pékach, roi d'Israël, Tiglath Piléser, roi d'assyrie, vint et prit Ijjon, Abel Beth Maaca, Janoach, Kédesch, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephthali, et il emmena captifs les habitants en assyrie . »

2Rois 17:23 « jusqu'à ce que l 'Éternel eût chassé Israël loin de sa face , comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. »

2Rois 17:24 « Le roi d'assyrie fit venir des gens d e Babylone, de Cutha, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ses villes . »

Note : les Archives Assyriennes mentionnent le nom des tribus Arabes de remplacement : « Les Tamoudes, Ibadides, Marsimans, Khayapa, Arabes lointains du désert »

Conquête par les Babyloniens :

Jérémie 21:7 « Après cela, dit l'Éternel , je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de nebucadnetsar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie ; et nebucadnetsar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. »

Esdras 5:12 « Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de nebucadnetsar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. »

2 Chr 36 : 14-20 « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations ; et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que l a colère de l'Éternel contre son peuple devînt sans remède . Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ; il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. (…) nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée ; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils (…). »

>> Pourquoi l' Éternel a-t-il réagi si 'fermement' ? Car il s'agissait de l'abandon pur et simple de l' Alliance par les Hébreux. Et la sanction avait été annoncée !

Rappelons les termes de cette Alliance : Nombres 33 : 50-56 « L'Éternel parla à Moïse (…) Il dit (…) lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays (...) Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. (…) Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. »

Puis l' Éternel prit la peine de faire encore ''un rappel'' en envoyant les Romains prendre possession de la Palestine, et en leur faisant expulser les Juifs de Jérusalem...

EN CONCLUSION :

Après avoir fait massacrer le Peuple, du Nord au Sud du Pays de Canaan, et avoir déporté bonne part des survivants, l’Éternel a fait venir des 'Arabes' des contrées proches et lointaines, pour repeupler le pays.

L'Alliance se trouva alors de facto dissoute, comme anticipé par l' Éternel qui promettait : « je les abandonnerai ». (Deut. 31:17)

Le texte pourtant limpide de la Bible a été martyrisé par les élucubrations abracadabrantesques du sionisme chrétien dont l'exégèse masque et corrompt le sens des versets de la Bible... tout en contredisant le message biblique de paix, de justice et de réconciliation.

Les Églises d'Orient ont appelé « toutes les Églises qui restent silencieuses, à rompre leur silence et parler de réconciliation avec justice en Terre sainte. »

Les réponses de ces Églises n'ont guère été relayées. Demandons à nos prêtres et pasteurs ce qu'ils ou elles en pensent !

JPCiron

Peut-être l'idée d'une alliance ''sélective'' se mua-t-elle progressivement en un amour bienveillant pour tous les êtres vivants de l'Univers, dans une Terre Promise ''globale'' qui soit un havre pour tous ces êtres vivants ? Mais c'est une autre histoire.

:: :: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: :: ::

…. (1) – Lettre de Albert Einstein (de 1954) au philosophe Eric Gutkind - Article « La ''Lettre sur Dieu'' d'Einstein vendue 2,89 millions de dollars » - Le Monde du 05 décembre 2018

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/12/04/la-lettre-sur-dieu-d-einstein-mise-aux-encheres-pour-un-million-de-dollars_5392631_3246.html

….. (2a) – Ouvrage « Les dieux criminels » par Antoine Fleyfel – ed. Cerf – 2017

….. (2b) – Article « L'évangélisme sioniste » par Tigrane Yegavian

antoinefleyfel.com/2017/11/01/tigrane-yegavian-levangelisme-sioniste-la-nef-n-297-11-2017/

….. (3) – Document œcuménique : « Déclaration de Jérusalem sur le sionisme chrétien » - 2006

https://www.voltairenet.org/article143427.html

Quelques extraits :

Le programme chrétien sioniste fournit une vue mondiale où l’Évangile est identifié avec l’idéologie de l’empire, du colonialisme et du militarisme.

Nous rejetons catégoriquement les doctrines chrétiennes sionistes comme des enseignements faux qui corrompent le message biblique de paix, de justice et de réconciliation. De plus, nous rejetons l’alliance contemporaine des dirigeants chrétiens sionistes et d’organisations qui ont des éléments dans le gouvernements d’Israël et des États-Unis (…).

Nous appelons tous les chrétiens de toutes les Églises sur chaque continent à prier pour les peuples palestinien et israélien, (…).

Nous affirmons que les Palestiniens sont un seul peuple, à la fois musulman et chrétien.

Nous appelons tous les personnes à rejeter les vues étroites du sionisme chrétien et d’autres idéologies qui privilégient un peuple aux dépends des autres.

Nous mettons en garde dans l’urgence sur le fait que le sionisme chrétien et ses alliances justifient la colonisation, l’apartheid et la construction d’un empire.

….. (4) – Intervention du Patriarche latin de Jérusalem / Chrétiens de la Méditerrannée - 2010

www.chretiensdelamediterranee.com/declaration-de-jerusalem-sur-le-sionisme-chretien/

….. (5) - Déclaration de la Conférence des évêques de l’Église [luthérienne] de Norvège le 16 octobre 2020 :

https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/ecouter-lappel-des-eglises-locales-du-moyen-orient/

:: :: :: : ANNEXE :: :: :: : Articles connexes :

> Israël = Apartheid + Persécution, selon les ONGs B'Tselem (Israël) et Human Rights Watch (USA)

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/selon-les-ongs-b-tselem-israel-et-232782

> Le mythe du Peuple élu

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-du-peuple-elu-231678

> Où va Sapiens ? Visions et rêves planétaires

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/ou-va-sapiens-visions-reves-231490

> Médias Grand Public et Politiciens : même combat d'information/ désinformation sur le conflit israélo-palestinien ?

https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/medias-grand-public-et-politiciens-230211

> La Femme : Victime du Patriarcat de la Bible ?

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-femme-victime-du-patriarcat-de-228795

> Le Sionisme ? … une histoire d' Enfer !!

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

> La Bible masque les traits ''Arabes'' de YHWH et de Son Peuple. Ces traits sont pourtants révélés par les Origines, la Tradition, et le Sang.

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

> L' Énigme des Hébreux : D'où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

> L' Enigme des Hébreux (Ancienneté, Habirous, Shasous)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-sont-ils-un-225148

> L' Arbre de Vie : son extra-ordinaire épopée Syncrétique de Sumer à Canaan et à la Ménorah

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-arbre-de-vie-son-extra-ordinaire-214692

> Le Peuple de Dieu

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483

> Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?!

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

> L'Au-delà et la Cosmologie de Nos Anciens ; la Morale, la Résurrection, et la Vie Éternelle

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

> Aucune sympathie des Chrétiens Évangéliques Américains, pourtant premiers soutiens politiques du Mouvement de Libération National Juif

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/aucune-sympathie-des-chretiens-209744

> Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste, sans qu'il convienne de critiquer ce dernier.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

> Vaincre l'Antisémitisme par le Sionisme, c'est la Vision de Theodor HERZL

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

> Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

> Israël : la Loi État-nation

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167

> Israël en danger ?!

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :