Témoigner de sa foi catholique en 2018

@Sinbuck « Comme toutes choses, le catholicisme a fait son temps. »

C’est ce que les mondialistes veulent impérativement vous faire croire.

L’état français a été construit intégralement pendant plusieurs siècles par des rois très chrétiens catholiques (Clovis, Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne, Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel, Charles VII, Louis XI, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI...), en rassemblant patiemment et méticuleusement les provinces, les régions et en luttant contre les hérésies destructrices de l’unité de la nation (catharisme, protestantisme, invasions islamiques, etc...).

Toutes les institutions françaises, hôpitaux, associations caritatives, écoles, universités, tribunaux, cathédrales,... que vous connaissez aujourd’hui ont été pensés, structurés et édifiés sous la France catholique.

Pourquoi croyez-vous qu’il y ait une croix catholique au sommet de l’université de la Sorbonne, et sur le dôme du Panthéon ? Pourquoi le plus vieil hôpital de Paris s’appelle Hôtel-Dieu ?

La littérature chrétienne, « le Paradis perdu » de Milton, « Polyeucte » de Corneille, « Esther », « Athala » de Racine, Bossuet, etc... la musique sacrée de Palestrina, Hildegarde Von Bingen, Bach, Mozart, Gounod, Schubert, etc... entre autres forment les piliers de la culture européenne.

La république maçonnique n’a fait que piller et dilapider cet héritage millénaire à partir de 1789.

Le calendrier de tous les pays européens est basé sur la naissance du Christ.

Chaque jour, on fête un saint de l’Église catholique.

Le dimanche est jour de repos pour tous, jour du Seigneur.

Toutes les Églises font sonner leur cloches chaque heure qui passe.

Les fêtes traditionnelles sont de tradition chrétienne (Noël, Pâques, Ascension, Assomption, Épiphanie, Toussaint, Carême, Pentecôte,...).

Noël est fêtée depuis 15 siècles.

S’il n’y avait pas d’Église catholique, il n’y aurait jamais eu de France, « fille aînée de l’Église ».

La mondialisme, l’établissement du Nouvel Ordre Mondial, si cher à Sarkozy et à Macron, passe par la destruction des État Nations, des identités culturelles et donc de l’Église Catholique, afin d’imposer la domination d’une oligarchie, dont déjà huit personnes sur la planète détiennent autant de richesse que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

Un anti-christianisme totalitaire, qui amène une augmentation de la misère de masse face à une poignée d’oligarques toujours plus riche.