Un regard d’extraterrestre sur nos religions chrétiennes

L'objet de mes Articles est, à l'occasion, d'essayer de montrer que bien des surprenants-choquants récits de la Bible ne sont pas là par volonté divine, ni par hasard, mais pour des raisons initialement bassement politiques. Ces récits choquants seraient instructifs s'ils étaient présentés comme évocation de l' environnement historique cruel et injuste des sociétés d'autrefois. Mais le réemploi des mêmes textes, une paire de millénaires plus tard, comme support religieux à des stratégies politiques dominatrices, est particulièrement choquant. Ce n'est plus de la spiritualité, mais une continuation d'un esprit d'un autre temps. Et depuis ces temps anciens, les Etats abritant cet esprit sont devenus hyper-puissants, hyper-dominateurs, hyper-irrespectueux du reste de la Création. Et pratiquent le contraire de l'Esprit des textes auxquels ils prétendent adhérer. Le fait que cela ne choque plus les Croyants d'aujourd'hui est à mon sens un énorme problème qui dépasse les individus et qui dégrade la substance spirituelle des sociétés que cet esprit habite-infeste.

C'est donc le coeur serein que je propose cet article en deux parties :

> Le syncrétisme est une richesse

> L'Esprit biblique habite mes articles

Dolmen de la Pierre de la Fée (photo JPCiron)

>> LE SYNCRETISME EST UNE RICHESSE

Je vois la structure architecturale de la religion chrétienne comme celle d' un arbre greffé, doté de racines puissantes qui se sont nourries de récits d'autres Peuples et Cultures proches et lointains.

Le porte-greffe étant indubitablement issu de l'antique religion Cananéenne, avec le Grand Dieu ''El'', Roi des dieux, de Astarté, et de leurs 70 enfants divins, dont Baal. Baal a par la suite supplanté El, et la tradition lui a alors associé Astarté comme compagne.

Le terme Israel est construit avec l'élément théophore ''El'', et non avec celui de ''Yahvé''. Les anciens israélites ont connu-vénéré le Grand Dieu ''El'' -puis Baal- avant de se tourner vers Yahvé.

D' ailleurs, le ''Premier Temple'' proto-israélite de Jérusalem, daté bibliquement du début du premier millénaire, est en fait initialement le temple de Baal et de Ashéra. Le Dieu de l'Orage y était alors aussi associé à un culte solaire.

Avant que Moïse ne fasse la connaissance de Yahvé, ce dernier était déjà un dieu d'une tribu arabique du Pays de Madian , selon la Bible. On ne sait précisément d'où il venait. Certains ont exprimé une possible origine dravidienne (Indus, Elam, Sumer). En effet, plusieurs autres divinités de la péninsule auraient une origine dravidienne que l'on évite soigneusement de mentionner (les dravidiens parlaient des langues agglutinantes, n'étaient pas sémites, et étaient noirs).

Les prêtres judéens, depuis leur exil babylonien, avaient alors commencé à oeuvrer pour que Baal soit au final supplanté par leur 'champion' Yahvé, qui est ici le greffon. Puis ils ont plus tard 'sorti' l'idole d'Ashéra du Temple et l'ont brûlée, supprimant symboliquement la Grande Déesse. Ce qui permettait de progresser vers la monolâtrie puis vers le monothéisme. Les exilés avaient fait la connaissance du concept monothéiste zoroastrien lors de leur séjour à Babylone, et essayaient de l'introduire, à leur manière, en partant du 'matériel' théologique existant en Canaan.

Des pans importants de la Bible (A.T.) ont ainsi été écrits à support d'un Projet de prise de pouvoir politique en Yehud-Canaan. Ce qui comprend des récits imaginaires théologiquement majeurs et absolument extra-ordinaires. Ce sont : la punition infligée par Dieu à son peuple infidèle (c'est-à-dire les massacres et les destructions que Dieu a infligé à son peuple par le bras des armées ennemies Assyriennes et Babyloniennes) ; la libération de l'esclavage en Égypte ; la sortie d’Égypte ; le passage de la Mer de Joncs ; 40 ans de manne divine dans le désert ; le concept de peuple élu ; l'idée de terre promise de Canaan ; Moïse reçoit de Dieu les Tables de la Loi ; la conquête de Canaan ; un certain nombre de 'lois' brutales pseudo-divines ; etc.

Ces ''Constructions Théologiques'' comprennent deux personnages majeurs qui sont lourdement impliqués dans ces processus : Abraham et Moïse.

Tous ces événements & acteurs ne sont corroborés ni par l'archéologie, ni par les récits des autres peuples. Seule la Bible en parle abondamment.

Dans tout l'Ancien Testament, les récompenses et les châtiments divins sont effectués durant la vie terrestre : point d'âme et point d'au-delà . Ces concepts existaient, sous différentes formes, depuis des millénaires en Pays de Sumer, en Égypte, et chez les Perses. Mais pas pour les Israélites. Comme on l'a dit, le séjour des exilés judéens les a mis en contact avec l'idée Perse de monothéisme Zoroastrien. Le Zoroastrisme a été introduit par une réforme hardie du Mazdéisme polythéiste, au début du second millénaire avant JC. C'est ainsi que ces concepts sont parvenus aux premiers Chrétiens, via les ex-exilés Israélites de Babylone, et en bonne partie aussi via les Mages polythéistes. Concepts tels que : âme immortelle, jugement post-mortem, paradis, libre-arbitre, Royaume de Dieu, etc… en fait l'essentiel de l'eschatologie chrétienne vient de là , après ajustements et adaptations.

Ce qui constitue une nouvelle greffe majeure, sur le greffon cette fois !

Le syncrétisme est une richesse, et permet de progresser dans la connaissance de Dieu. Souvenons-nous que les pères d'Abram, eux aussi, ''servaient d'autres dieux''. (Josué 24:2)

>> L'ESPRIT BIBLIQUE HABITE MES ARTICLES

De grands pans de la Bible proviennent de nombre de mythes & de traditions alors déjà fort anciennes, originaires de grands peuples/ civilisations du Moyen Orient, que les scribes israélites se sont appropriés, en les ajustant/ réinterprétant au besoin . On pense -entre autres- aux Sumériens, aux Perses, aux Égyptiens. Ces 'pans' font partie de l'architecture, de la structure spirituelle fondamentale de la Bible, et pas seulement du décorum : Création par le Verbe, Création en six jours, Adam et Eve, Création d'Eve, Caïn et Abel, le Jardin, le serpent, le Déluge, Noé, Babel, le Jugement, la résurrection, le Paradis, le shéol, le Royaume de Dieu, etc …

Il y a aussi des mythes & traditions spécifiquement israélites/ chrétiens comme le Mythe de l'Exil au 1er siècle de notre ère. Ou encore tout le groupe de mythes produits à l'occasion du retour ''conquérant'' à Canaan. Ce sont le mythe du Peuple Élu [avec sa version 'dérivée' chrétienne moderne du mythe du Peuple Choisi ], ainsi que toute la série de mythes relatifs aux ''constructions théologiques'' nécessaires pour mener à bien la prise de contrôle politico-religieuse de Canaan par une minorité des ex-exilés de Babylone . Ce qui comprend même les figures mythiques de Abraham et de Moïse. (voir mes précédents Articles sur ces sujets).

Et je perçois cette falsification politique des Écritures comme malhonnête, mensongère, et injuste pour ceux qui seront trompés par le vernis de fausses paroles divines. Lesquels ne démordront pas de ce qu'on leur a enseigné.

Et ils rejetteront quiconque viendra avec la vérité.

C'est je crois ce que voulait dire Jésus, parlant à un groupe de Juifs : [ Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44)]

Jean expliquait ailleurs, en creux, la différence entre le père (diable) et le Père (Dieu) [C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu (1Jean 3:10)]

Les Proverbes confirment : « Un cœur mauvais qui brille comme de l'argent n'est qu'un vase de terre enduit de scories d'argent. » (verset d'Ugarit mal repris en Proverbes 26:23)

Jean a donc bien explicité ce qui semble parfois illisible :

L'inspiration de certains versets n'est pas de Dieu !

Et, bien entendu Le Dieu des Juifs n'est pas le diable !

Je ne dis pas autre chose.

A ce propos, et à support de ce que je viens d'affirmer, j'aimerais mentionner l'intéressant Article de Corina Combet-Galland dans la Revue d’Éthique et de Théologie Morale : « Venir en Lumière : une violence ? (Évangile de Jean 8 12-59) »

https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2005-HS-page-113.html

L'auteure évoque la position des Juifs qui interagissent avec Jésus : « Dans les énoncés souvent justes –comme ''notre père, c’est Abraham''–, mais dont les sujets humains s’approprient la vérité, dans les positions où ils se campent, dans les valeurs auxquelles ils s’accrochent... » Vérités, valeurs et positions qui, étant selon la chair, peuvent donc ne pas être ''de Dieu''. Surtout, tristement, si les intéressés ignorent que certains versets dont ils se nourrissent sont mensongers, en ce sens qu'ils ont été initialement insérés pour servir une ambition de domination politique.

Dans ses conclusions, Corina Combet-Galland considère que ce chapitre 8 est « d’une densité telle qu’elle est bien une affirmation encore illisible dans notre présent historique »

Je suis bien d'accord avec sa brillante analyse : ces paroles de Jésus sont dicible mais incompréhensibles/ illisibles. Tant hier qu'aujourd'hui.

Je me suis néanmoins avancé en pointant les Textes de la Bible qui me semblent clairement ne pas être ''de Dieu'', et en expliquant pourquoi :

Le Mythe de la TERRE PROMISE

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-la-terre-promise-242429

La BIBLE (Pentateuque) abrite un nid de Mythes concoctés pour un PROJET POLITIQUE de ’’Retour d’Exil’’, au Pays de Canaan

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-bible-pentateuque-abrite-un-nid-242059

En Égypte, l’histoire des israélites de l’ÎLE ÉLÉPHANTINE questionne la datation traditionnelle des événements relatés dans la BIBLE

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/en-egypte-l-histoire-des-239941

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NOTE 1 : Lire la Bible n'est pas une activité de tout repos, ni une activité sans risques :

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. »

(ref. Matthieu 7:15)

illustration du Codex Gigas (XIII siècle), lui valant le surnom de « bible du démon ».

Note : depuis l'époque des Sumériens, la présence de cornes indique qu'il s'agit d'un dieu, ou de quelqu'un très proche d'un dieu. Par ex. son vizir ou son serviteur (Moïse).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sélection d' Articles connexes de JPCiron :

https://www.agoravox.fr/auteur/jpciron

Zoroastre : son Crédo et son Eschatologie (de la Genèse au Royaume de Dieu) - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-son-credo-et-son-210639

Zoroastre : Une Antériorité bien Dérangeante - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-une-anteriorite-bien-211845

La Bible masque les traits ’’Arabes’’ de YHWH et de Son Peuple. - https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

L’ÉNIGME des HÉBREUX : D’où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ? - https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

Les SUMÉRIENS : d’où donc ces génies sont-ils sortis ? - https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-sumeriens-d-ou-donc-ces-genies-222539

Qui sont les véritables INVENTEURS de l’ÉCRITURE ? Les Élamites ? Les Sumériens ? Les Sémites ? - https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/qui-sont-les-veritables-inventeurs-222120

L’AU-DELÀ et la Cosmologie de NOS ANCIENS ; la Morale, la Résurrection, et la Vie éternelle - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

La BIBLE, l’Histoire, l’Archéologie, et l’incontournable Royaume d’Ougarit - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-bible-l-histoire-l-archeologie-212657

LE NAZARÉEN : Ses lointaines Racines Spirituelles

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-nazareen-ses-lointaines-racines-238062

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Moïse, face à Dieu, vient de recevoir les Tables de la Loi – Sainte Chapelle – Paris – France - (photo JPCiron)

Article JPCiron : « Les Cornes de Moïse » https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-cornes-de-moise-sont-elles-le-211146

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°