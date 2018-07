« Welcome » to the New Age, retour sur la fin du monde au 21 décembre 2012

Bref historique du new age : pour commencer, il n'y a évidemment pas de new age, mais un XIXème siècle euphorique à l'idée de coloniser-explorer-découvrir-sciencer le monde, et ce depuis trois siècles déjà, sinon que le XIXème, faisant sauter nombre de verrous absolutistes de droit divin, se sent de tous les fantasmes (romantisme, spiritisme, positivisme, scientisme, industrialisme, capitalisme, science-fictionnalisme, etc.) et la porte fut ouverte à toutes les littératures du mystère telles que le polar ou l'horreur, ainsi que l'aventure.

Dans le même temps, il y a l'ethnographie, l'ethnologie naissante & l'anthropologie à venir bientôt (la sociologie étant une ethno- ou anthropo-logie de l'Occident, dans des distinguos improbables désormais), qui nourrissent ces fantasmes tout en permettant de gloser sur un inconscient archaïque (Freud) et impersonnel/collectif (Jung). Les deux s'intéressèrent à la parapsychologie. Suite à quoi, la porte était ouverte à toutes les récupérations bien-trop-enthousiastes.



Mais cela démarre essentiellement en Allemagne, avec des auteurs tels que Hermann Hesse, ou aux États-Unis, avec Jack Kerouac. Chacun, ils font partie de générations mysticisantes, à quelques décennies d'écart, et inspireront l'avenir jusque nos jours, où le Loup des steppes et Sur la Route se vendent toujours comme des petits pains - relativement à la qualité du marché du livre.

Notamment, la génération de Kerouac, beat' gen' pour beatitude generation et ses beatniks, allait inspirer les hippies, bien que les hippies s'en démarquèrent en tant qu'enfants gâtés-pourris du miracle économique se conspuant lui-même dans la haine de soi et l'évasion psychédélique (psychédélie : le rêve éveillé) avant l'évasion fiscale dont ils sont les acteurs majeurs, maintenant âgés. Passons (?).



La beat' gen' mélangeait allègrement les genres spirituels, de même qu'Hermann Hesse les littérarisaient plus tôt selon sa verve, mais les hippies et tous leurs amateurs, seront inspirés par des vulgates sommaires, des trips, des réinventions, à quoi se mélêrent les légendes de Roswell et de la Zone 51 aux USA, avec toute l'ufologie derrière, au point qu'actuellement les théories conspirationnistes s'en inspirent déliramment au royaume spirituel de perpète-les-deux-étoiles.



Notoirement, le new ager se reconnaît à ce précepte, que toutes les traditions se valent, et proviennent en substance d'une seule et universelle Tradition indifférenciée, parfois tenue d'extraterrestres éthériques, du genre scientologiques & assimilés, sachant qu'il y a du mal incarné par certaines races extraterrestres, etc. dans des luttes qui peuvent prendre l'échelle ultramillénaire des cycles mayas ou hindous, comme on vit avec 2012. De là, donc, que le new ager plane ...



... et falsifie l'Orient, comme s'il s'agissait d'un seul bloc orientaliste.



Tout ceci bien entendu, sans parler des récupérations publicitaires idoines fort profitables ...

Par exemple, sur une base new age, on fantasma la fin des temps au 21 décembre 2012. Toute une mythologie néo-folklorique à la "Mama Africa", mais en pire, pour ce qu'elle mobilisa vivement les grudus survivalistes de la Terre, notamment aux USA qui se crurent mieux fondés à croire en cette date, par proximité avec le territoire de l'ancienne civilisation maya de la période classique ...



Disons simplement que, à partir des années '80, se développa toute une filmographie apocalyptique et post-apocalyptique, à travers des jeux vidéos tels que Fallout dont le succès ne tarit pas, mais aussi des films tels que Terminator, et nous voyons encore récemment toute une filmographie teenager avec Hunger Games, Divergente, le Labyrinthe, la 5ème Vague, etc. (autant de films à suites au moins triples) sans parler de remakes tels que Total Recall né dans les années 80-90, mais aussi un film tel qu'Elysium.

Simultanément, les franchises X-men, Avengers, la Ligue des justiciers, etc. (autant de films pléthoriques) témoignent d'un sentiment de performativité de soi/des choses, symptomatiquement.



Or, pas étonnant que, si nous sommes sommés de nous performer/de performer, nous soyons nesciemment dans des démarches pseudapocalyptiques, ou symboliquement apocalyptiques, par lesquelles nous allons fantasmer l'apocalypse et la post-apocalypse, où apocalypse fait tout à la fois écho au Jugement Dernier, aletheia (dévoilement, révélation) des Justes & Diaboliques, ainsi qu'à une pseudoauthenticité retrouvée (pseudo', de ce que l'imaginaire s'aligne sur le superhéroïsme démiurgique, par aliénation performativiste ... ) - tout comme peut vous le faire accroire un film complotiste pseudocumentaire tel que Zeitgeist, notamment sur la fin, en vous bernant de connaissances orientées pseudérudites mêlées à des délirances profondes, d'un rationalisme fanatique. C'est-à-dire que le surpassement de soi vous fait fatalement "voir les choses autrement", ce qui est une destruction symbolique, si vous me suivez.



Ledit survivalisme grudu-même, n'est jamais que l'instinctivité primale de personnes plus testostéronales que d'autres, qui surent toutefois formuler, convaincre & permettre de développer, une mentalité paranoïde ... encore qu'ils n'aient pas précisément tort, quand on lit ça, sinon que, comme tout, cela se déroulera probablement insensiblement, par-devers certaines poches de guerres civiles - et est déjà en cours : "l'apocalypse voire la post-apocalypse, c'est maintenant !".

Or, c'est d'autant plus maintenant, que l'art ou storytelling commercial en témoigne, avec des films grand public comme World War Z ou une série à succès telle que the Walking Dead. Soit donc, à travers une allégorie parahumanitaire, où les Hommes se bouffent littéralement les uns les autres.



Néanmoins, un film de genre/d'auteur révèle la motion intime plus et moins nesciente qui anime tout ce phénomène apocalyptique-autophagique : Bellflower : il s'agit de la frustration existentielle d'une génération festiviste désœuvrée par nos organisations socioéconomiques, géohistoriques, écologiques, culturelles & politiques contemporaines. A moitié suite au réel impact climatique que nous avons, à moitié par ses trips, et tout d'abord les exactions postféministes (très valable pour les USA psychotant puritainement sur le sexual harassment, sans réaliser l'universal moral harassment auxquels ils s'adonnent). Tout cela, sans parler des nouvelles idéologies contemporaines, toutes plus alarmistes/terroristes que les autres.



Bref : à partir de là, tous les éléments étaient en place, pour que la télé (M6 ...) et le cinéma (2012) hollywoodien trippent sur le 21 décembre 2012, après rumeurs & new age prétendant détenir la vérité par chanelling (confère) avec les Atlantes (extraterrestres spirituels incorporels en communication avec le divin cosmique, divin qui ne s'apparente jamais - ni plus ni moins - qu'à la hiérarchie des ciels catholiques (confère) et antérieurement au plotinisme (confère) (l'existence de ces deux derniers justifiant "évidemment" le chanelling ...)).



Or, il faut enfin considérer tout cela sous l'angle de la psychologie de masse (confère) qui nous apprend que nous sommes dans un foutu nihilisme passif de derniers hommes (confère) à conjouir même du catastrophisme, procédant d'un masochisme (confère) & une pulsion de mort (confère).

Mal' - LibertéPhilo