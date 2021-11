Wokisme et bouddhisme (1930-2030)

« Wokisme », terme issu de l'américain « wokism », lui-même tiré de « woke » – participe passé du verbe « wake », « s'éveiller », – indique que les « wokistes » sont « éveillistes ». Les éveillistes américains ou américanisés dans le monde, ce sont les partisans d'un éveil néo-moral. Or les partisans d'un éveillé particulièrement notable, l'antique Indien nommé Siddhartha Gautama, ce sont les bouddhistes.



« Bouddhisme », terme issu du sanskrit (antique écriture indienne) « bouddha » – participe passé du verbe « budh- », « s'éveiller », – indique que les « bouddhistes » sont « éveillistes ». Les éveillistes indiens ou indianisés dans le monde, ce sont les partisans d'un éveil spirituel, celui qu'aurait atteint Siddhartha Gautama, et qui est toujours porté et représenté dans le monde contemporain par l'actuel Dalaï Lama nommé Tenzin Gyasto.



A priori, un tel rapprochement entre wokisme et bouddhisme est gonflé. Mais seulement a priori.



Source de l'image : symptomatique, la culture du monde ou world culture à l'occidentale.

A posteriori, le rapprochement n'est pas du tout gonflé, pour des raisons 1. sentimentales, 2. militantes et 3. historiques.



Mais d'abord, qu'est-ce que le « wokisme » ou « éveillisme néo-moral » ? … Le wokisme est « la synthèse méthamphétaminique pure » de toute une logique de luttes américaines pour les droits, depuis une singulière lecture de Michel Foucault, lecture devenue partie prenante de l'erreur de la « French Theory » aux USA, « French Theory » relayant la mentalité de la lutte des classes en luttes des races, des sexes, des genres, des origines et des places néo-morale et intersectionnaliste. Pfiou ! Ouf ! …

Si cela ne semble pas vouloir dire grand-chose au commun des mortels, c'est parce que c'est le fruit d'une nomenklatura universitaire : toute la masse des professeurs et étudiants en sciences humaines, littéraires et sociales qui ne savent plus bien quoi faire d'eux-mêmes, ou du moins qui s'affligent (légitimement) que leurs sciences n'aient pas plus d'impact que cela sur les existences vécues çà et là dans leurs contrées (c'est un ancien khâgneux qui leur dit ça).



Il y a une frustration énorme parmi eux, du fait que « l'Occident » (une notion elle-même à déconstruire : il n'y a pas un Occident mais des occidentalités & occidentalisations…) les ignorent largement. Or cette frustration peut devenir extrême, car la démocratisation doublée de consumérisation d'à-peu-près-tout-aujourd'hui, ne permet pas d'échapper aux différences intellectuelles, de telle sorte que leurs découvertes et présomptions découvreuses ne peuvent pas être aisément démocratisées ni consommées. Ainsi, il s'agit pour eux de « troller l'Occident » (c'est-à-dire au juste : saborder des occidentalités & des occidentalisations).

Pour être démocratisées et consommées, les découvertes et présomptions découvreuses des wokistes doivent rentrer dans le champ de revendications sociales plus ou moins vulgarisées et plus ou moins relayées par les médias (dont sont parties-prenantes les réseaux sociaux, et leurs politiques de censure).



Or cet éveillisme néo-moral est d'autant plus accueilli favorablement, qu'il est chargé de « valeurs chrétiennes devenues folles » (selon le mot de Chesterton) que l'on retrouve dans les fans de l'éveillisme spirituel, c'est-à-dire chez les bouddhisants lambda (or tout le monde en est un, de nos jours, quand on lui parle de bouddhisme). D'autant plus que le bouddhisme a bonne presse contre la Chine (« Free Tibet ; vive le Tibet libre ! ») et parce que sa vulgate « occidentale » (c'est-à-dire au juste : d'occidentalités bouddhisantes, d'occidentalisations du bouddhisme, de bouddhismes occidentaux…)… parce que la vulgate « occidentale » du bouddhisme, disions-nous donc, participe de l'animicentrisme new age contemporain.



Voyons les trois raisons du rapprochement wokisme-bouddhisme, à présent.





Les raisons d'un rapprochement sentimental : le compassionnalisme



On disait : valeurs chrétiennes devenues folles, vulgate « occidentale » du bouddhisme et animicentrisme new age. Tout ceci est clairement animé par la compassion. La compassion a bonne presse, enfin n'exagérons rien : elle est récemment critiquée sous son aspect de bienveillance, avec intérêt. Mais les notions de compassion, pitié, bienveillance, amour se télescopent aujourd'hui indistinctement. C'est d'ailleurs pour cela que des chrétiens sont intéressés par le bouddhisme, et que les Églises n'ont pas vu spécialement de mal à ce que leurs adeptes bouddhisent un peu (les versions « occidentales » du bouddhisme ignorent les dieux quelque peu présents dans le bouddhisme indien, seraient-ce comme témoins, éveillés supérieurs ou éveillés à surpasser, voire surpassés).



Compassion, pitié, bienveillance, amour sont des notions faisant partie d'un vaste compassionnalisme contemporain. « Compassionnalisme » : la notion n'est pas dans les dictionnaires mais existe déjà dans la presse, pour désigner les abus de compassion, pitié, bienveillance et amour, envers certains groupes ou phénomènes sociaux, qui d'ailleurs n'hésitent jamais à déployer hart de victimisme(s) quant à eux – c'est-à-dire des auto-victimisations outrepassant leur simple condition de victimes et présomptions victimaires, afin d'attirer l'attention sur soi, à commencer par besoin de reconnaissance régressif (ressentiments)… en continuant par l'obtention plus facile de postes, donc de pouvoirs sociétaux.



Je ne dis pas que le wokisme n'est que cela. Quant à la piété asiatique, la maturité du bouddhisme, lorsqu'il est défendu par Tenzin Gyasto (actuel Dalaï Lama) raisonne la compassion, il avance une compassion raisonnée,. par exemple sur la question migratoire dans le monde. Toutefois, le wokisme étant issu de l'américanisme et son jeunisme, il a rarement cette maturité, et est plutôt critiqué pour ses extrémités. Bref : « le cœur a ses raisons que la raison ignore » disait Blaise Pascal, mais le cœur selon ce même auteur n'était pas compassionnaliste : il était intuitionniste (d'intuition ou perception du réel). Où l'on comprend bien le problème woke, qui prétend faire Mieux que tout en matière de justice sociale, est lié doublement à une incompréhension juvénile et un manque d'intuition, eut égard à la compassion.





Les raisons d'un rapprochement militant : à propos de quelques fanatiques



Je l'ai dit, le wokisme est critiqué pour ses extrémités, or il en a de nombreuses, étant donné son jeunisme (donc sa recherche d'idéaux jusqu'au désenchantement) : l'enthousiasme militant a été étudié en éthologie humaine par Konrad Lorenz, dans son ouvrage sur l'agressivité ! … Sur l'agressivité, ce n'est pas un hasard. Et puis, aussi surprenant que cela puisse être, il existe – notamment en Birmanie – un bouddhisme identitaire conduisant au fanatisme, et le wokisme intersectionnalise toutes les identités personnelles. Rien que de la seule part du bouddhisme, le fanatisme c'est gonflé, mais nous savons bien que les hommes sont doués pour faire de riens des prétextes pour se haïr.



Or, s'il y a bien des tics narcissiques dans de telles dispositions, il faut dire que quelqu'un de mature accepte les différences et leurs incompatibilités, aussi, sans fatalement les condamner pour méchantes ; car c'est juste qu'à un moment donné, deux différences ne peuvent pas cohabiter et c'est tout : « Je t'aime, moi non plus. »





Les raisons d'un rapprochement historique : des anticonformistes hipsters et beatniks des années 1930, aux conformistes wokistes qui voudraient être installés dans les années 2030



Dès les années 1930, en même temps que les véritables hipsters (les « white negros », les « blancs [qui imitent les] Nègres ») mais à ne pas confondre non plus intégralement, il y eut le mouvement beatnik (la beatitude generation exaltant des formes de bouddhismes chrétiens en même temps que des pratiques homosexuelles).

Dans l'ensemble, il s'agit de jeunes Américains par le jeunisme américain, s'inspirant des Afro-Américains en voie d'assimilation par la voie du jazz, du be-bop et du swing ou des Sino-Asiatiques par la voie du bouddhisme zen.



Bref, bien que cela se soit passé sur le mode de ce qu'il est désormais convenu d'appeler appropriation culturelle parmi les wokistes, on est sur l'avènement d'une world culture (culture du monde) puisque nous savons bien que « tout ce qui naît aux USA finit par nous arriver » (et ça nous est tombé dessus via le Plan Marshall de reconstruction européenne après la défaite du nazisme, c'est-à-dire justement à travers du compassionnalisme américain envers l'Europe, par des militances particulières…). L'avènement de cette world culture est proto-intersectionnaliste car, à l'époque, le sentiment de défendre « le Mieux de la Justice Idéale » passe par là : par la rébellion anti-WASP (White Anglo-Saxon Protestant) des jeunes Américains, l'inspiration voire l'identification aux Noirs, des pratiques homosexuelles et du bouddhisme chrétien.

Elvis Presley et suites telles que le Français Eddy Mitchell, viennent de là ! sans parler de notre incontournable Johnny Halliday national ! Sinon qu'en France, ça n'a été qu'un style, alors qu'aux USA c'était un claim (une revendication) de concerned citizens (de citoyens [qui se sentent] concernés). Tout cela n'a pas été exporté en France, du moins à l'époque.

Or, que fait le wokisme en Europe ? Il répand le profil du concerned citizen à aux origines géographiques des Américains, dont il est l'excroissance affolée, maligne et mal paganisée malgré elle (les deux premiers liens renvoient d'ailleurs vers des sources de la « French Theory »).



Or, c'est dans la perspective de cette mauvaise-paganisation-malgré-elle (donnant tout son sens au mot de Simone Weil : « les chrétiens sont de mauvais païens, convertis par un mauvais juif » …)… qu'il faut comprendre l'introduction du bouddhisme zen et de toutes les tendances du bouddhisme en « Occident » (c'est-à-dire dans les occidentalités & occidentalisations, n'est-ce pas, cher collègues déconstructionnistes) depuis lesquelles peuvent fonctionner les militantes actuelles dans l'âme.



Et vogue la piété wokiste : 1930-2030.

