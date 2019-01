Le Zoroastrisme est souvent confondu avec le Magisme ou avec le Mazdéisme. Ces trois religions (parmi d'autres) se sont développées dans la même région du monde, très longtemps avant Jésus Christ, et ont des histoires qui se sont côtoyées, se sont influencées et/ou se sont partiellement superposées. L'objet de ce mot est d'essayer d'y voir plus clair, et de bien dissocier Zoroastrisme, Magisme, et Mazdéisme. Cet article fait suite à plusieurs autres sur Zoroastre : liens en (7)

Mosaïque des rois mages - Basilica di Sant'Apollinare Nuovo - Rávena – VI s.

(Crédit : Nina-no / Nina Aldin Thune — Travail personnel, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2176501)

Dans un premier tableau introductif, voyons tout d'abord comment ces trois religions se déploient, les unes par rapport aux autres, à grands traits. Nous entrerons ensuite davantage dans le détail.

Les Mages ont pour spécialités plusieurs pratiques magiques et superstitieuses : ce sont les Sciences de l'Astrologie et de la Divination. Ils ont aussi leur expertise spécifique dans les Sacrifices d'Animaux. Ils sont membres d'un Clergé très bien structuré (une grande tribu ?). Leur religion polythéiste est dualiste et enracinée dans les traditions du Mazdéisme. Les Mages prétendront pourtant être les héritiers de l'Enseignement du Prophète Zoroastre dont le monothéisme strict, purement spirituel, est exempt de rites et d'idoles, et condamne explicitement les pratiques sus-mentionnées.

« La connaissance occidentale des mages et du zoroastrisme, qu'on identifiait avec leur religion propre, s'effectua par le tracé des guerres achéménides, comme cinq siècles plus tard, les Mystères de Mithra pénétreront dans l'empire romain par des voies analogues ouvertes par les guerres partho-séleucidiques et partho-romaines. » (1) ( historien des Religions Paul Du BREUIL)

>>> MAZDEENS, ZOROASTRIENS et MAGES : Quand et Où ?

Cette région du monde était à cette époque ancienne un berceau de civilisations. Les datations pour ces quatre religions (4 avec Mithra) sont rarement proposées. C'est pourquoi je m'étais fait un schéma pour rechercher une cohérence entre faits et dates. Je formule ici l'hypothèse de datations approximatives de mon schéma.

Au 3 ième et 2 ième millénaire avant JC, dans le "Grand Moyen Orient", toutes (?) les religions pratiquaient les sacrifices d'animaux. Et aussi des sacrifices humains : par exemple certaines tribus d' Aryas, et aussi les anciens Israélites, selon l'Ancien Testament. (6)

Dans ce "Grand Moyen Orient", il y avait aussi l’Égypte Ancienne . Dès le 3 ième millénaire, leur haute Morale et leur Éthique impliquait de ne pas pratiquer de sacrifices. Il n'en demeure pas moins que, sur 3 ou 4 millénaires avant J.C., ils ont peu ou prou mis leur empreinte sur toutes les cultures alentours.

Des quatre Religions évoquées dans cet article, la plus ancienne est probablement le Culte de Mithra . Apparu sans doute au second ou troisième millénaire avant JC. Je suppose que Mithra était vénéré plutôt du côté de la limite Est de l'Iran. Il a connu un second regain d'intérêt bien plus tard chez les Romains. Le Mazdéisme dualiste est peut-être une branche issue d'une réforme du Mithraïsme antique.

Les Mazdéens, polythéistes, se seraient développés à partir de l'Est de de l'Iran, je suppose durant le second millénaire BCE. Avec sacrifices d'animaux. Leur clergé est très bien structuré. Leur influence s'est étendue vers l'ouest. Les Mazdéens vénéraient aussi Mithra, accessoirement.

Le Zoroastrisme, monothéiste, est une réforme hardie du Mazdéisme. Il est probablement apparu en Bactriane, il s'est aussi développé vers l'Ouest, mais aucun Centre zoroastrien n'a été identifié plus à l'ouest que Téhéran. Sa renommée aurait cependant ensuite largement contribué à le diffuser plus vers l'ouest. Le zoroastrisme a plus tard été altéré par la réintégration d'éléments Mazdéens.

La Science Astrologique était sans doute une pratique diffuse dans la partie Est du Croissant Fertile, dès le 3ième millénaire. Le mot mage dériverait d'un mot Perse. Les Mages se seraient développés durant le second millénaire BCE, plutôt depuis la partie Est du "Croissant Fertile". Leur "fonds de commerce" principal est la Divination et l'Astrologie. Là-dessus il ont greffé les élément du Mazdéisme polythéiste. Le culte de Mithra serait venu avec. Encore plus tard, avec le succès du Zoroastrisme, ils se revendiquaient aussi disciples de Zoroastre dans leurs contacts avec les Grecs. En fait, ils ont collé une étiquette "Z" sur le package mazdéen qu'ils avaient déjà en portefeuille.

Les Rois Mages – Sarcophage - Cimetière Sainte-Agnès à Rome – IV s. (Source : Commons Wikipedia) (Par Inconnu — Jastrow (2006), Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1309689)

>>> LA RELIGION DE ZOROASTRE ET CELLE DES MAGES.

Les Mages avaient une religion très bien implantée en Perse bien avant le VI ième siècle avant J.C. La caste/tribu des mages est issue d'une des six tribus mèdes et était dotée d'attributs politiques et religieux héréditaires. Les Mages « se disaient descendants de Manus, l'Adam des légendes indo-iraniennes, antérieures à Zarathoustra. » (1)

Lors de « l'expédition du roi de Perse Xerxès 1er en Grèce, en -480, il était accompagné par tout un cortège de Mages dirigés par l'archimage Ostanès, qui se prétendait alors comme héritier des doctrines de Zarathustra. Pline l'accuse d'avoir introduit en Grèce la rage de la science astrologique et divinatoire. » (1)

En fait, le succès rapide du Zoroastrisme est parti du fond de la Bactriane, très à l'Est, et s'est développé vers l'Ouest. L'on n'a pas trouvé de centre associé au zoroastrisme à l'Est de Rhaga (Rey) près de Téhéran. Cependant, le prestige de l'enseignement de Zoroastre ainsi que sa renommée étaient grands très loin à l'Ouest de Téhéran.

« En outre, rappelons-nous que les textes grecs et la tradition des mages montrent que ceux-ci, habiles syncrétistes, ne parlaient de Zarathoustra que par ouï-dire, et non par une connaissance directe. » (1)

Ainsi, les peuples du pourtour de la méditerranée (et particulièrement les Grecs) n'ont connu l'enseignement de Zoroastre qu 'à travers les Mages. Paul du Breuil nous cite quelques exemples de confusion grotesque qui ont été rapportées par certains auteurs grecs. Ainsi, l'Alcibiade de Platon (427 – 347 av. J.C.) dit que les enfants perses apprenaient dès l'âge de quatorze ans « la magie de Zoroastre, fils d'Ahura Mazda, c'est-à-dire le culte des dieux. »

LE DUALISME DES MAGES s'oppose au monothéisme de Zoroastre.

Le dualisme des Mages s'exprime clairement lors des cérémonies au cours desquelles ils égorgeaient des animaux ''méchants'', comme le loup, sacrifié au dieu Ahriman.

L'on se souvient que, dans le zervanisme, deux dieux sont subordonnés au Principe du Temps Divisé : Ohrmazd (dieu du Bien) s'oppose à Ahriman (dieu du Mal).

Paul du Breuil souligne que les Mages affichent un dualisme strict dont ils attribuent la paternité à Zoroastre.

Il apparaît que les Mages ont successivement incorporé les doctrines nouvellement apparues à leur ''fonds de commerce'' spécifique, qui était la science astrologique et la science divinatoire. Ainsi, les Mages avaient intégré les doctrines zervanites et mazdéennes bien avant celles de Zoroastre, qu'ils ont tant bien que mal aussi placé dans leur ''besace théologique''.

Emile Benveniste décrit le magisme en quelques mots : « Une cosmologie mazdéenne non réformée, subordonnée au principe du Temps divisé ; le tout harmonisé secondairement avec la réforme de Zarathoustra. Tel paraît avoir été le contenu du magisme. » (3)

Plusieurs autres points fondamentaux de contradiction entre le zoroastrisme et la religion des Mages, ont été mis en évidence par Geo Widengren (2) :

> LE DIEU INDO-IRANIEN MITHRA préside à des pratiques sanguinaires chez les Mages. Ce genre de pratiques est sévèrement condamnée par Zoroastre. Mithra ne fait pas partie du ''corpus'' des Entités de la théologie zoroastrienne. En outre, Zoroastre est explicitement monothéiste, tandis que les Mages disent être les porteurs de la religion de Zoroastre, tout en faisant des sacrifices au du Dieu Mithra.

> LES ANIMAUX ''BONS'' ET LES ANIMAUX ''MECHANTS'' : voilà un concept magique qui est rejeté par la théologie zoroastrienne. En outre, l'homme ayant un niveau d'éveil de conscience qui manque aux animaux, le Dieu zoroastrien a défini une Alliance entre l'homme et les animaux. La théologie de Zoroastre place donc l'homme en protecteur de tous les animaux : il n'y a pas d'animaux ''bons'' ou ''méchants''. Certains peuvent être nuisibles, et le fidèle tentera de renoncer à les tuer.

> LES SACRIFICES D'ANIMAUX sont totalement contraires à l'éthique de Zoroastre, et les Gâthâs les rejettent explicitement et violemment, à de nombreuses reprises. La théologie zoroastrienne considère même que les animaux, tout comme les humains, ont une âme.

Les mages pratiquaient ces sacrifices avant la réforme de Zoroastre, et ils ont continué cette pratique après. Hérodote (484-420 av. J.C.) disait que « Les Mages tuent de leurs propres mains toutes sortes d'animaux et ils font de ce geste une action d'éclat. »

Les Mages gardaient les chevaux blancs pour être sacrifiés lors des grandes occasions. Ils les sacrifiaient à Ahura Mazda ou à Mithra. Les taureaux étaient généralement réservés au dieu Mithra.

C'est un exemple parfait de syncrétisme religieux opéré par les Mages, par lequel des fragments empruntés ici ou là sont agrégés tant bien que mal en un ''tout'' à la cohérence incertaine. La grande force des Mages semble avoir été un clergé largement implanté, et bien structuré.

> LES LIBATIONS DE HAOMA sont pratique courante chez les Mages, chez les prêtres mazdéens, et aussi en consommation privée dans la population. Il s'agit d'un extrait végétal aux propriétés probablement hallucinogènes. La boisson était en elle-même une divinité, qui transportait le prêtre dans l'au-delà et le ramenait plus tard, riche de visions et d'histoires dont il faisait profiter l'auditoire.

Ces libations sont durement critiquées par Zoroastre dans les Gâthâs. La pratique était ancrée dans des traditions ancestrales, et elle a malgré tout perduré.

> LES SPECIALITES DES MAGES

Les « spécialités » des Mages ont déjà été citées : Science (Art) Divinatoire et Science (Art) Astrologique. Ces pratiques, quoique non explicitement condamnées par Zoroastre, ne correspondent pas à l'Esprit du culte zoroastrien : « Le culte, pour Zoroastre, c'est la pensée pure, la parole pure, et l'action pure (…) Le reste est superstition et péché (…). » (4)

> L A SCIENCE MAGIQUE ET DIVINATOIRE par l’interprétation des rêves, spécialités spécifiques aux Mages.

Cicéron (1er siècle avant J.C.) disait : « Qui ne voit que dans tout État bien constitué les auspices et les autres genres de divination ont toujours exercé la plus grande influence ? (…) Chez les Perses, ce sont les mages qui pratiquent la divination et la science des augures ; ils se réunissent dans un lieu sacré, pour s'entendre et conférer de leur science. » (5)

> LA SCIENCE ASTROLOGIQUE est aussi une spécialité spécifique aux Mages.

Flavius Josèphe (37 – 100), prêtre Juif et Historien , raconte que « Des sages venus de Perse visitent Hérode. ''Nous venons de Perse, nos ancêtres ont recueilli des Chaldéens l'astronomie qui est notre science et notre art... L'étoile leur est apparue et signifie la naissance d'un roi (...)'' »

« "Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage" » (Mt. 2. 1-2)

>>> LA RELIGION DE ZOROASTRE ET CELLE DES MAZDÉENS.

Le zoroastrisme étant une réforme radicale du mazdéisme (le christianisme fut aussi une réforme du judaïsme), nous trouverons des similarités et de profondes différences entre zoroastrisme et mazdéisme.

Voici un résumé de leurs différences, déjà évoqués dans l'article sur La Révolution Théologique de Zoroastre (7) :

Monothéisme / Polythéisme : Le mazdéisme polythéiste vénère sept dieux principaux. Le zoroastrisme, un seul Dieu.

Mithra : Le mazdéisme fait aussi des sacrifices à Mithra. Mithra ne fait pas partie des Entités de la théologie zoroastrienne.

Les sacrifices sanglants sont un élément central des rituels du mazdéisme. Le zoroastrisme prohibe ces sacrifice et les condamne avec force.

Rituels : Le Culte mazdéen exige des rituels de sacrifices sanglants, qui sont accompagnés d'invocations et d'incantations. Le Culte zoroastrien est exempt de rituels. Comptent par contre les bonnes pensées, les paroles ET les actions de chaque fidèle.

EN CONCLUSION, nous avons bien affaire à trois religions distinctes : ZOROASTRISME, MAZDEISME, MAGISME (+ le culte de Mithra qui vient s'adjoindre pour ce qui concerne le mazdéisme et le magisme).

Ce qui différencie le plus les Mages des Mazdéens sont les Sciences Magiques et Divinatoires des Mages : ce sont des 'spécialités' des Mages. En outre, les Mazdéens viennent plutôt de l'Est de l'Iran, tandis que les Mages viennent plutôt de l'Ouest. Les Mages sont des syncrétistes opportunistes qui ont 'adopté' initialement les dieux des Mazdéens, et ont plus tard aussi ajouté la référence de Zoroastre.

JPCiron

