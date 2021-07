16.500 décès susceptibles d’être causés par les «  vaccins  » anti-covid dans l’UE (au 26 juin 2021)

.

« 16.500 décès susceptibles d’être causés par les « vaccins »...

ce »susceptibles"... montre déjà l’intention de l’article et de l’auteur qui passe de la corrélation à la causalité non vérifiée.

Une corrélation d’autant plus forte que, et c’est heureux, le moindre effet suivant la vaccination peut être déclaré pour analyse et étude.

« De plus en plus décès parmi la population vaccinée ? Le HuffPost vous explique mathématiquement pourquoi ce n’est pas à cause d’une moindre efficacité des vaccins. »

https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-vaccines-meurent-du-covid-19-et-cest-la-preuve-que-les-vaccins-marchent_fr_60daca51e4b08ef5e2be5cd2

« si 100% de la population devait être vaccinée, 100% des décès seront constatés chez les vaccinés, ce qui ne signifie pas -bien au contraire- qu’il n’y aurait pas eu de décès si la population n’avait pas été vaccinée. »

« Pour se convaincre de l’efficacité de la vaccination contre les décès, il suffit enfin de regarder la situation de pays qui affichent des taux faibles de couverture vaccinale comme la Russie (11,8% de la population entièrement vaccinée) ou l’Indonésie (4,9% de vaccinés). Dans le contexte d’une prévalence du variant Delta, la Russie et l’Indonésie subissent actuellement les pires taux de mortalité depuis le début de la pandémie. »