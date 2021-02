2020 : la moisson des morts

Voilà le message prend, même les journaux mainstream se mettent à répandre l’idée que finalement tous ces morts que l’on exhibe à la télé depuis un an pour gagner du pognon en vendant à prix d’or des espaces publicitaire, viennent peut-être du fait que la France et tout le monde occidental prend un sérieux coup de vieux et donc que toute période épidémique fait plus de morts. Depuis décembre, au moment où j’ai mis ma première vidéo, des chercheurs, des mathématiciens ou de gens curieux se sont mis à triturer les chiffres dans tous les sens et il se trouve que l’on tombe tous sur les mêmes conclusions. Je remercie en particulier ceux qui ne me croyaient pas et qui sont revenus vers moi avec beaucoup d’honnêteté pour me dire qu’ils trouvaient finalement les mêmes résultats, voire qu’ils avaient trouvé encore pire. Je remercie aussi tous ceux qui ont pris contact pour que l’on bosse ensemble, j’essaye de répondre à tout le monde, mais je n’ai que 7 nuits par semaine. Dans cette vidéo je vais vous montrer un résultat qui pour moi, met un terme à toute la psychose qui se passe en ce moment. Je vais vous montrer que l’année 2020 fait partie d’un cycle de 3 ans qui se répète tout le temps en démographie. L’année 2020 est ce que l’on appelle une année moisson, elle fonctionne avec 2018 et 2019. L’année 2020 c’est l’année de la grande panique, parce qu’on a cru que l’on vivrait éternellement. On a enfermé tout le monde depuis 1 an, non pas parce qu’une maladie a tué des gens plus jeunes qu’avant, mais au contraire parce que les français ont vécu plus vieux. Ils ne sont pas décédés bien gentiment au fur et à mesure du temps. Ils ont survécu et sont décédés plus tard, mais un peu trop en même temps, alors ça se voit et ça fait peur.

Ce que l’on sait déjà

Dans l’article bilan, je vous ai montré qu’il fallait absolument prendre en compte l’âge des gens lorsque l’on parle de décès. Lorsque l’on regarde la pyramide des âges, on peut constater qu’en France en l’espace de juste 3 ans, le nombre de personnes de moins de 65 ans a diminué de 600 000, alors que le nombre de personnes de plus de 65 ans a augmenté de 800 000.

D’une part, les français font très peu d’enfants, et d’autre part, les premiers baby-boomers qui sont les générations extrêmement nombreuses nées après la 2e guerre mondiale passent la barre des 65 ans.

Déjà on peut dire qu’on est 200 000 de plus en 2020 qu’en 2017, donc on va avoir mécaniquement plus de décès, mais si on regarde finement, dans un pays comme la France, les gens décèdent en écrasante majorité à partir de 65 ans, donc ce sont plutôt les 800 000 personnes de plus de 65 ans qu’on a gagné qui vont peser.

Pour la Covid, je vous ai montré que ce sont les plus de 65 ans uniquement qui ont eu des hausses de décès visibles pendant les épidémies de 2020. D’une manière générale, ce sont les plus de 65 ans qui ont des hausses de mortalité pendant les épidémies.

On résume : les épidémies augmentent les décès chez les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans en France sont de plus en plus nombreux avec un peu l’augmentation de l’espérance de vie, mais surtout l’arrivée des baby-boomers dans ces âges.

En conclusion pour savoir si nous avons eu en 2020 vraiment plus de morts que les années précédentes, il faut corriger la population des années précédentes pour mettre la population de 2020. C’est ce que j’ai fait dans l’article qui compare la Covid que nous avons eu au printemps à la grippe 2017 et qui montre que finalement, si on corrige de l’âge, le pic de printemps fait moins de morts que la grippe 2017.

Maintenant on va faire cette correction de pyramide des âges de deux manières. La première c’est de corriger les années passées par rapport à 2020.

2020 : juste un rattrapage des décès par rapport aux années passées.

Tour d’abord, voici la courbe des décès des 5 dernières années telle que vous avez l’habitude de la voir.

On voit nettement les 2 épisodes de Covid se détacher. On voit bien également les grippes en hiver, mais on sait qu’on les minimise à cause des différences de pyramides des âges. On va donc les corriger en mettant partout la pyramide des âges 2020. Je mets la méthode plus bas.

Voilà donc le nouveau graphique avec les décès des 5 dernières années corrigés de la pyramide des âges de 2020.

On se rend compte à ce moment que l’on voit nettement mieux les grippes des 5 dernières années, surtout bien évidemment celles de 2015 et 2017. C’est rassurant, mais il nous manque un élément pour tout comprendre. En effet en 2020, nous avons 2 épisodes de mortalité et c’est rare. C’est arrivé un peu en 2016, mais le pic de printemps était bien plus faible. Il ne nous manque plus qu’un dernier élément pour bien comprendre ce qu’il s’est passé en 2020 et c’est prendre un peu de recul en changeant d’échelle de temps.

Cela fait quelques semaines qu’un épidémiologiste dont je tarais le nom, et, pour respecter son anonymat, je surnommerai Laurent Toubiana, m’a expliqué qu’il y a un phénomène qu’il faut intégrer à toute cette analyse démographique de long terme et qui s’appelle l’effet moisson.

L’effet moisson c’est un phénomène qui arrive réglé quasiment comme un horloge d’aussi loin que l’on étudie la démographie et les épidémies. Lorsque l’on étudie les décès, on constate une forte hausse de la mortalité tous les 2 à 3 ans.

Cela se voit particulièrement bien depuis le début des années 2000 parce qu’avec l’arrivée des baby-boomers, la mortalité augmente régulièrement et on voit mieux les sauts. Les moissons sont classiquement des épidémies ou des canicules. La canicule de 2003 a été une moisson tellement importante que les décès ont baissé en 2004 par exemple. Plus récemment nous avons eu des moissons bien visibles en 2012, 2015 et 2017. Chacune de ces 3 moisons a eu lieu pendant l’épidémie de grippe hivernale.

L’hypothèse que font les épidémiologistes et qui pour l’instant est admise par la communauté scientifique, c’est qu’en période calme, les personnes vieillissent et la santé des plus anciens se détériore petit à petit. Le nombre de personnes « fragiles » c’est-à-dire avec une forte probabilité de décès, augmente. Les petites grippes tuent quelques personnes, mais le stock de personnes fragiles continue d’augmenter.

Au bout de 2 ou 3 ans, dès qu’une épidémie un peu plus forte arrive, elle emporte une grande part des personnes fragiles et la mortalité augmente donc beaucoup. L’année d’après est ensuite bien plus calme sur le plan de la mortalité parce qu’on n’a plus beaucoup de personnes fragiles. Le stock va réaugmenter petit à petit et le cycle recommence.

Donc pour étudier la mortalité, il ne faut pas regarder que 2020, il faut regarder depuis combien de temps nous n’avons pas eu de « moisson ». La dernière moisson a eu lieu en 2017 et celle d’avant en 2015. Je vous propose donc de comparer ce qu’il s’est passé depuis la moisson 2017 jusqu’à aujourd’hui et de comparer avec ce qu’il s’est passé après la moisson 2015 jusqu’à la moisson de 2017.

Je vous propose donc d’étudier l’histoire de 2 pays, la France du 1er mai 2015 que l’on appellera vieille France qui se remet doucement de la moisson de la grippe 2015 et la France du 1er mai 2017 que l’on appellera nouvelle France qui se remet doucement de la grippe 2017.

Voici les décès des plus de 65 ans de ces deux pays pendant 2 ans et demi.

Pour bien comparer, d’après ce que l’on a vu jusqu’ici, j’ai mis la même pyramide des âges partout. Pour la Nouvelle France, je n’ai rien changé. Il s’agit bien des chiffres bruts. Pour Vieille France j’ai corrigé les décès en mettant la même pyramide des âges que Nouvelle France. Nous avons donc bien la même pyramide des âges tout du long entre nos 2 pays. Le graphique qui va nous permettre de tout comprendre sur l’épidémie c’est celui du dessous. Il représente la différence du nombre de décès entre Vieille France et Nouvelle France et c’est l’histoire que je vais vous raconter.

Puisque l’on démarre dans les 2 cas après une moisson. Ces deux pays n’ont donc plus de stock de personnes fragiles. Nous démarrons l’histoire un 1er mai, car c’est une période toujours très calme sur le plan de la mortalité.

Nous avançons dans l’année, et la vieille France a chaque jour un peu plus de décès que la nouvelle France. Arrivé en septembre, nouvelle France a eu 6 000 décès de moins que nouvelle France.

Nouvelle France regarde vieille France avec dédain car chez elle on vit plus vieux. L’écart s’accentue avec l’arrivé précoce de la grippe en vieille France, pendant que la nouvelle France ne l’a toujours pas. Arrivé en décembre, nouvelle France a eu 10 000 décès de moins que vieille France.

En janvier, le grippe arrive en Nouvelle France, elle est plus tardive, mais plus forte car notamment parce que le nombre de personnes fragiles est plus grand. La grippe de Nouvelle France remet les compteurs à 0. Nos 2 pays ont donc comptabilisé exactement le même nombre de décès quand arrive le printemps. Les gens ont vécu un peu plus vieux en nouvelle France, puisque la hausse des décès n’est arrivée qu’en janvier plutôt que dès septembre.

La vie continue. Après l’été notre vielle France a toujours un peu plus de décès que la nouvelle France. A la fin de l’automne, vieille France comptabilise 10 000 décès de plus que Nouvelle France.

Arrive l’hiver, vieille France prend de plein fouet la grippe 2017, pendant que nouvelle France ne subit que la grippe 2019 très faible. Nous avons alors 30 000 décès d’écart entre les 2 France. Autant de personnes fragiles qui ont survécu dans nouvelle France. Nouvelle France trouve ça tout à fait normal et pense que chez elle, on meurt moins.

L’année suivante se passe tranquillement. Les 2 France vivent tranquillement. En octobre, il y a toujours 30 000 morts d’écart entre nouvelle France et Vieille France.

L’hiver arrive, Vieille France subit la grippe 2018, qui n’est pas très violent, mais démarre tôt et dure longtemps tandis que nouvelle France passe l’hiver 2020 avec une grippe tardive et modérée. Nouvelle France est confortée dans son idée que Vieille France c’est le Moyen-Âge alors qu’elle est un pays moderne où l’on ne meurt pas. Arrivé début mars 2020 veille France a connu 50 000 décès de plus que nouvelle France. Nouvelle France à un stock de personnes fragiles de 50 000 personnes de plus que vieille France.

La Covid de printemps arrive alors en Nouvelle France. Nouvelle France panique complètement en même temps que le reste du monde. Elle pensait que ses 50 000 morts de moins c’était définitif, et qu’ils ne mourraient plus. Toutes les télés fonctionnent du matin au soir sans comprendre pourquoi les gens qu’on a sauvé jusqu’ici finissent par mourir. La Covid de printemps diminue le stock de personnes fragiles de 20 000 personnes. C’est bien visible, mais très peu au regard de la faible mortalité que nous avons depuis 2 ans. Arrivé en mai, Nouvelle France a toujours connu 30 000 décès de moins que Vieille France. Mais Nouvelle France a cru que ses 50 000 vieux qui ne sont pas décédés depuis 1 an allaient vivre éternellement. Nouvelle France se met à enfermer tout le monde à la maison, non pas parce que la Covid-19 tue plus jeune que prévu. Mais parce qu’elle tue en même temps des gens qui ont vécu plus longtemps que d’habitude. Nouvelle France devient folle parce que ses vieux n’ont pas eu la gentillesse de décéder bien gentiment petit à petit avant. Ils décèdent un peu trop en même temps et ça fait peur de se rendre compte qu’au bout d’un certain temps, on décède. Heureusement comme la Covid est arrivée très tard dans l’année, elle n’a pas le temps de faire le rattrapage complet des décès. Certains disent que si la maladie s’arrête en mai, c’est grâce aux mesures géniales qui ont été prises, comme le confinement. Peut-être, mais d’aussi loin que j’ai regardé les chiffres, je n’ai pas trouvé d’épidémie qui continuaient au mois de mai en France. Donc le fait que ça s’arrête, ça ne montre pas du tout que la mesure fonctionne, puisqu’on observe la même chose que d’habitude.

L’été arrive et nouvelle France a de nouveau moins de décès que vieille France, ça la rassure, nouvelle France trouve que tout rentre dans l’ordre et pense que la Covid de printemps c’est un accident. Nouvelle France se dit que si elle fait très attention en empêchant les gens d’avoir une vie normale, ils vivront éternellement. Pour ça ils doivent tous porter des masques, se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains 100 fois par jour, arrêter de s’approcher et rester chez eux le plus possible. Elle menace ses citoyens que si les vieux se remettent à mourir alors elle enfermera tout le monde pour de bon.

En octobre l’écart est remonté à 33 000 et Nouvelle France croit voir la preuve que ses mesures géniales marchent. Il y a toujours des épidémies de Covid, mais il n’est plus acceptable d’avoir des personnes âgées qui meurent quand on a fait croire à toute la planète qu’on pouvait l’empêcher.

La deuxième épidémie de Covid arrive et tout l’hiver est plus mortel en nouvelle France qu’en vielle France. Il diminue l’écart de 25 000 personnes. Pour la deuxième fois consécutive, novelle France panique complètement. Elle se demande pourquoi avec toutes les mesures qu’elle prend, les gens ne vivent pas éternellement et meurent encore d’épidémies. Nouvelle France n’a toujours pas compris que ses vieux ont vécu plus longtemps que chez vieille France. Les 25 000 de rattrapage sont des personnes qui sont décédées depuis 1 an et demi en vieille France. Pour la deuxième fois consécutive, ils font juste paniquer Nouvelle France parce qu’ils décèdent en même temps.

Aujourd’hui la nouvelle France a toujours 8 000 décès de moins que la vieille France.

Ce que je viens de vous montrer c’est que si on corrige de la pyramide des âges et que l’on regarde l’année 2020, non pas toute seule, mais en la considérant comme une année moisson qui va avec 2018 et 2019. On se rend compte que ce que l’on vient de vivre est un phénomène régulier et normal de démographie, avec des gens qui décèdent parce qu’ils ont vécu plus vieux qu’avant.

2020 c’est l’année de la grande panique mondiale parce que nos vieux n’ont pas eu la délicatesse de décéder petit à petit depuis plus de 2 ans. Ils ont survécu bien plus que d’habitude grâce au fait que 2018 et 2019 sont deux années avec des épidémies très faibles. En 2020, en année moisson, ils ont le mauvais goût de décéder trop en même temps et ça fait très peur aux vivants de se rendre compte qu’au bout d’un moment on décède. Maintenant que l’on sait ça, est-ce qu’on va continuer à enfermer tout le monde en espérant les garder en vie éternellement ou est-ce qu’on va enfin libérer les gens pour leur permettre de vivre leur vie tant qu’ils en ont une ?

Méthode de correction des pyramides des âges

Pour les corriger, il me faut 2 choses.

Le nombre de décès par âge et par jour. C’est ce que j’ai sur le graphique.

La population des années 2016 à 2020 chaque jour de l’année. Il va falloir les calculer.

Sur le site de l’Insee, je trouve la population pour chaque âge au 1er janvier de chaque année.

Par exemple, au 1er janvier 2015, nous avons X personnes vivantes nées en 1980. Cette population va évoluer toute l’année, certains vont décéder, d’autres vont partir à l’étranger et d’autre qui n’étaient pas là vont arriver en France. Au bout d’un an de tous ces mouvements, nous arrivons à la population au 1er janvier 2016 des personnes nées en 1980. Ainsi, pour estimer la population de chaque jour, je considère que la population évolue régulièrement pour passer de X à Y entre le premier janvier 2015 et le 1er janvier 2016.

Pour les puristes, je n’ai pas fait ça pour les plus âgés, parce que c’est moins précis que l’autre méthode. Je remarque qu’à partir de 95 ans, la différence entre 2 années s’explique quasi exclusivement par le nombre de décès. Visiblement, on déménage moins à partir de 95ans. En plus on sait qu’à cet âge, les périodes épidémiques jouent beaucoup sur la population. Il est donc de mon point de vue plus raisonnable de faire baisser la population au fur et à mesure des décès. Après, vous pourrez tester les 2 méthodes.

J’ai donc maintenant calculé la population pour chaque âge à chaque jour de l’année depuis 2015. Je peux reprendre mon nombre de décès de chaque jour et je le divise par le nombre de personnes de chaque jour. J’obtiens alors le taux de mortalité de chaque jour à chaque âge.

Maintenant je multiplie ce taux de mortalité par la population de 2020 à cette date pour estimer le nombre de décès que nous aurions eu avec la population de 2020 au lieu de celle du jour en question.

Pour les moissons, je ne mets pas tout en pyramide 2020. Je laisse les décès de Nouvelle France (des années 2017 à 2020) tels quels. En revanche je cale les pyramides des âges de Vieille France sur ceux de nouvelle France. Ainsi 2015 passe en pyramide 2017. 2016 passe en pyramide 2018 etc.