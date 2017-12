5 choses à faire pour se lever de bonne humeur

Que devrions-nous faire au réveil ? Le matin est une épreuve pas toujours facile voire pénible. Néanmoins, sachez qu’il existe des techniques pour alléger sa matinée et se réveiller du bon pied. Voici 5 choses à faire en se reveillant.

Boire un verre d’eau

75% du corps, c’est de l’eau. Il y a environ 90% d’eau dans le cerveau, 80% dans le sang, 75% dans les muscles et même 20% dans les os. Pour se réguler, le corps se déshydrate en permanence y compris la nuit. C’est pourquoi boire est la première chose à faire après s'être levé.

Boire le matin permet au corps de finir d‘évacuer les toxines éliminées pendant la nuit. Cela permet d’activer la digestion et l’urine. Ainsi, si vous avez des douleurs au ventre le matin, boire au moins deux verres d’eau à jeun vous soulagera beaucoup en réduisant le niveau d’acidité de votre estomac. Il parait même que l’eau à jeun diminue les effets de certaines substances néfastes comme la malbouffe, le tabac, l’alcool ou encore la pollution. Donc, buvez de l'eau !

Petite astuce : pour encore plus de bienfaits, ajoutez du jus de citron dans votre eau (chaude).

Lister ses objectifs

Il est important de lister 3 ou 4 objectifs pour la journée, chaque matin. David Allen en parle dans son livre : « Getting Things Done : the art of stress-free productivity ».

« Il est beaucoup plus simple de se tourner vers une liste qui contient déjà les choses à faire, triées par contexte, où tu peux voir tes 8 options en un coup d’oeil », David Allen

N’hésitez pas à diviser les objectifs qui sont trop gros en plusieurs étapes plus petites. Une bonne liste est une liste facile à exécuter et motivante.

Tenir une liste de choses à faire vous permet de commencer la journée avec l’esprit clair. Cela vous permettra de ne pas avoir toujours l’impression d’être débordé. Ainsi, vous serez plus efficaces dans vos tâches et plus détendu au long de la journée.

10 minutes de yoga

Le matin est le meilleur moment pour faire du yoga. Votre corps n’a presque pas bougé de la nuit, vous êtes hyper raides et pas bien réveillés ? C’est parfait ! Le yoga s’occupe de tout ça.

Il existe des tonnes de séances de yoga conçues pour les étirements du matin. Et bonne nouvelle pour les débutants, ce sont des séances généralement hyper simples. Elles font pourtant partie des séances les plus bénéfiques ! Comme quoi il ne faut pas forcément se donner à fond pour tirer des bénéfices du yoga ou du sport.

À pratiquer à jeun (mais en ayant bu quand même). La digestion empêche une pratique sereine du yoga, il serait dommage de faire votre séance après manger.

Déjeuner sainement

En général je passe environ 30 minutes à jeun avant le petit-déjeuner. Le temps de faire ce qui est dit plus haut. Attendez que votre estomac soit prêt avant de vous jeter sur un muesli, un croissant, ou quelque chose de consistant. Cela vous permettra d’éviter les remontées acides dans la matinée, ou la grosse dalle de 10h du matin.

N’oubliez pas que votre corps vient à peine de relancer le système digestif quand vous vous levez. Manger juste après le réveil démarre une digestion inefficace qui va absorber peu de nutriments et congestionner l’estomac. Commencez par un fruit, si jamais vous ne pouvez pas attendre.

Aliments recommandés pour le matin : Fruits, Légumes (vous n’êtes pas obligés, mais n’hésitez pas à essayer !), Flocons d’avoine ou autre céréale, Lait végétal, Oeufs, fruits secs.

Sourire dès le matin

Le plus important, la seule chose qui compte, souriez ! Je ne vous demande pas de sourire bêtement (quoique) mais de penser à ce qui vous fait sourire. Ne cherchez pas réellement LA chose pour sourire, mais ayez au moins une pensée agréable avant de commencer votre journée. Il s’agit juste de vous conditionner à des matins heureux.

Si chaque matin vous pensez : « Ma femme et ma fille ont déjeuné avec moi, je me suis étiré, je suis content de ma matinée » , vous serez probablement plus apte à passer une bonne journée que si vous pensez : « Purée, je me suis encore levé trop tard, et pourquoi je passe 15 minutes sous la douche ? En plus j’ai pas eu le temps de ranger, je vais me faire engueuler ce soir. »

Profitez-en pour vous introspecter, gardez en tête ce qui vous donne envie de vivre cette journée !

C’est la fin de cet article j'espère qu'il vous aura été utile :). Écrivez en commentaire votre routine perso du matin s’il manque quelque chose à cette liste d’après vous !