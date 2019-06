5 g de micro-plastiques par semaine et par personne, bon appétit !

Les résultats d’une étude universitaire australienne commandée par le WWF sont tombés il y a quelques jours et ont fait l’objet de quelques articles dans la presse : dorénavant, le consommateur moyen consommerait le poids en micro-particules de plastiques de sa carte de crédit toutes les semaines, à savoir 5g, ou 250g par an. Le symbole consumériste est choisi, bien sûr, pour tenter de réveiller ce qu’il reste de conscience du péquin lambda, il est vrai bien plus préoccupé par les promotions sur les pots de Nutella ou le billet d’avion le moins cher pour ses prochaines vacances que par sa santé ou son empreinte écologique, pour peu qu’il comprenne déjà le sens de ces mots.

Et il est fort probable que ce genre de nouvelles, qui de toutes façons s’accumulent chaque jour comme des crottes sur un tas de merde ne le marque pas plus que ça, ses déambulations dans les rayons d’une grande surface lui faisant par ailleurs vite oublier toute velléité de rébellion, ne serait-ce qu’intellectuelle, et si autrefois il avait les temples dans lesquels il pouvait se faire sermonner un minimum, aujourd’hui il n'est de prières que pour la consommation, les prêtres du libéralisme s’étant convertis en chefs de rayons et les bonnes sœurs du pouvoir d’achat en hôtesses de caisse...

Alors, chers lecteurs, s’il arrivait que votre santé vous tienne à coeur, sait-on jamais, nous ne saurions trop vous déconseiller l’eau en bouteille , la plus polluée de toute (un comble non ?), sachant que celle qui coule du robinet n’est pas en reste… Mais ne vous reportez pas sur la bière , elle n’est pas épargnée non plus par les micro-particules, et encore on ne vous parle pas des conservateurs et des pesticides de votre pinard préféré...

Oui, vous l’avez compris, l’ eau que nous buvons, l’ air que nous respirons, le sel et les aliments que nous ingérons sont inexorablement pollués, du fin fond des océans jusqu’aux glaciers du toit du monde, en dépit de toutes le pubs pour Evian ou Volvic vous vantant les mérites d’une eau en bouteille miraculeuse...

C’est peut-être le message que nous comprendrons un jour, quand il sera trop tard, et il l’est très probablement déjà : la terre n’est pas une poubelle , en tous cas elle ne l’était pas, avant que nous prenions possession d’elle, comme des barbares qui violent les femmes des terres qu’ils ont conquis...

Ils sont nombreux les entourloupeurs amateurs de rapports et de nouvelles études scientifiques toutes aussi évidentes et ineptes que les autres, qui continueront de nous promettre un capitalisme durable, tels les loups déguisés en agneau voulant nous indiquer le chemin de la rédemption, ou les chinois qui recouvrent leur gazon maudit de peinture verte pour faire bonne figure aux jeux olympiques…

On attends les cigarettiers prêts à nous vendre leur tabac écologique bon pour la santé, et les marchands d’armes leurs missiles 100 % biodégradables après déflagration… Croyez-moi on finira par le croire tout ça, car il y a de plus en plus d’idiots sur Terre -nous dit-on en raison des perturbateurs endocriniens- mais il semble qu’il n’y ait pas que leurs endocrines, en ce cas, qui soient perturbées...

« On ne raconte pas de fables à des enfants endormis », dit l’adage, et pourtant, « la maison brûle », disait l'autre...

Alors vous préférez quoi : des claques, ou être brûlés vifs ?