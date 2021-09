50 millions de vaccinés contre le covid-19 en France !

« Nous avons (…) un atout maître, qui change tout (…) : le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant delta : ils divisent par 12 son pouvoir de contamination et évitent 95% des formes graves. L’équation est simple : plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d’espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d’autres mutations du virus peut-être plus dangereuses encore. C’est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination : voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. » (Emmanuel Macron, allocution télévisée du 12 juillet 2021).