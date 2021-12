5eme vague Covid : Olivier Véran se noie encore dans un énorme mensonge

Remarque :

Les sources proviennent de Santé Publique France. Les tableaux colorés viennent de Huffingtonpost que l’on remercie. Le think tank « SOLution » a rajouté les commentaires et les flèches.

Plusieurs messages reçus par des médiateurs d’un côté et des sympathisants de l’autre pour l’absence de position sur le Pass Sanitaire. Depuis le début (voir les nombreux articles précédents), non indiquions ne pas être antivax ni antipass. Pourquoi ? Parce que le Pass sanitaire existe depuis un siècle et les vaccins depuis longtemps aussi.

=> Nous sommes contre le Pass sanitaire ARNAQUE inutilement et scandaleusement liberticide et spoliateur (la mise à sans salaire ni indemnité de licenciement date du régime de Vichy. L’Assemblée Nationale, le Sénat, le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel et les médias mainstream ont validé cette scandaleuse spoliation. Et où se trouvent les centaines de miliers de syndicalistes et les centaines de Gilets Jaunes au sujet de la spoliation ? Un panneau de manic le simple mot de LIBERTE ne suffit pas (et n’a d’ailleurs pas suffit) à mobiliser les masses populaires et laborieuses et les français tout court.

=> Nous sommes aussi contre les vaccins ARNAQUE, dont la campagne a été gérée d’une manière opaque par une multinationale de consulting américaine McKinsey (on n’a pas de gens assez compétents en France parmi nos ingénieurs, scientifiques, polytechniciens, ENArques, etc. « Nous y’en a être pays pas assez compétent » réf ; Astérix) dont le contrat (payé par nos impôts) est secret. Une sélection confidentielle de 4 vaccins (soit disant les meilleurs) parmi 13 autres (dont 8 validés par l’OMS) mais dont la moitié ont été retirés à cause des effets secondaires sans cesse niés. Des contrats commerciaux avec les fabricants tout aussi secret et un contenu des vaccins bénéficiant de la règle du secret industrielle te « Coca Cola ». Alors que les produits agroalimentaires français sont hyper contrôlés quant au contenu (conservateurs, colorants, anti-oxydants, bisphénol, glyphosate, etc.), pour la première sous la cinquième République (RIPOUXblique bananière ?) ni notre administration française, ni notre représentation nationale n’ont accès au contenu de la totalité de ces documents commerciaux, techniques et médicaux.

D’autres vaccins existent.

Des anciens et des nouveaux médicaments existent.

Ce qui n’existe pas c’est le débat national transparent !

(remplacé par la propagande de blouses blanches sélectionnées pro Big Pharma aux conflits d’intérêts maintenant connus de tous !)



Demander ce débat national transparent est interdit médiatiquement dans ce pays. Les partis parlementaires sont même tentés de l’esquiver pendant toute la campagne électorale. Soyez nombreux à soutenir ’action électorale symbolique des « usagers en colère » et des « soignants en colère ».