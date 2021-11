7 idées fausses sur le passe sanitaire.

« Certes, le passe sanitaire a été une incitation très forte à la vaccination, tout le monde l’admet, puisque la France est l’un des pays les mieux vaccinés au monde avec un taux de plus de 76,5% de la population générale de première dose, et de 89,0% des personnes éligibles (personnes de plus de 12 ans). Ce résultat est l’effet de la sagesse des Français qui, d’une manière ou d’une autre (on s’en moque de la motivation puisque c’est le résultat qui compte), ont été convaincus de se faire vacciner ».

Cette assignation ne tient la route que si cette épidémie est une véritable épidémie telle qu’on nous la décrit officiellement. Plusieurs conditions sont indispensables et nécessaires : Ce « vaccin » est-il un véritable vaccin en terme d’efficacité et d’effets secondaires ? Les chiffres et statistiques ne sont-elles pas bidonnées ? Les intérêts financiers des lobbies et autres conflits d’intérêts des acteurs de la peur n’ont-ils pas biaisés la communication ?.... Bref si ma tante en avait deux... Mais reconnaissons que ça fait pas mal de SI ! Ajoutons les décès, dont on occulte la réalité, tous les jours en France, des 1400 personnes (environ) qui décèdent vaccinées en ce moment et certainement près de 1800 à 2000 tous les jours cet hiver. (gaspillage diront les puristes)

Pour conclure sur ces flous non suggérés par l’auteur et le paraphraser : Peu importe la motivation de la piquouse l’essentiel est que cette pandémie soit reconnue et acceptée dans son narratif officiel par presque tous les Français. Un peu comme on a vitrifié les images institutionnelles des dirigeants Irakien, Lybien et Syrien, Vénézuelien, .... L’essentiel est que, dans la tête de nos Français,soit bien imprimé l’image de dictateurs sanguinaires, boucher, et bien moches. Après ce bon lavage de cerveau, toutes interventions assassines sera forcément justifiées. On attend les interventions assassines liées au covid. Les cerveaux sont prêts, l’auteur y contribue.