À propos de l’obligation du port du masque ?

@Camille

Vous en posez des questions !

Rakoto et ses conneries est prioritaire .

Agx n’a rien d’une institution démocratique .

Et Rakoto qui ne voit pas la différence entre la montée de la pandémie en février, mars où le masque avait du sens , mais il n’était pas disponible et aujourd’hui alors que la pandémie est quasi terminée : plus de morts , plus de malades sauf les visiteurs , suffit de visiter les chiffres de l’insee .