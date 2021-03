Abécédaire du Covid-19

Depuis plus d’un an, la vie est, sur les cinq continents, rythmée par la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire nous a familiarisés avec des mots rarement utilisés dans le langage courant. Elle a également placé sous les projecteurs de l’actualité quelques personnages diversement appréciés. La plupart de ces mots et de ces noms sont regroupés dans ce florilège en forme d’abécédaire…

A) Attestation : Sorte d’Ausweis indiquant les heures et les motifs de sortie ou de déplacement en période de confinement. Un document antipathique rédigé par les plus malins à l’encre sympathique (effaçable) pour pouvoir modifier à leur guise les heures de sortie.

B) Big pharma : Ensemble des grands labos pharmaceutiques. Uniquement motivés par le profit, ce sont eux qui, si l’on en croit de nombreux internautes, imposeraient aux états leur stratégie sanitaire. / Buzin : Cette hématologue, ex-ministre de la Santé, a été contrainte par Macron d’aller porter remède à la liste LREM de Paris. Sans succès : le patient est toujours en état de grande faiblesse.

C) Castex : Premier ministre qui tente vainement de masquer sa rigidité « énarquienne » sous un accent de terroir savamment cultivé. / Cluster : Autrement dit « foyer de contamination » pour le péquin lambda. Le mot anglais, omniprésent dans la bouche des scientifiques, est probablement une marque d’expertise. / Comorbidités : Pathologies qui exposent la personne contaminée à développer une forme grave de l’infection. / Confinement : Maintien à domicile de tout ou partie de la population dans des conditions plus ou moins drastiques. Contre toute attente, celui – très strict – de mars-avril 2020 s’est traduit par une baisse de la natalité. / Covidés : Nom donné dans la population aux personnes atteintes du Covid-19. À ne pas confondre avec les corvidés de nos campagnes et les cervidés de nos forêts !

D) Delfraissy : Président du Conseil scientifique, cet immunologue s’est taillé un vif succès en tentant d’imposer un confinement des seules personnes âgées, ce qui a suscité une rébellion immédiate des « vieux », jusque chez les utilisateurs de cannes anglaises et de déambulateurs. / Distanciation : Physique et non « sociale » comme elle a été abusivement qualifiée. Appliquée sans discernement, cette mesure semble avoir nui aux instincts procréateurs. / Doctolib : Outil informatique par lequel il est impératif de passer pour obtenir un rendez-vous vaccinal. Eu égard au nombre élevé de vaines connexions, prévoir une prescription d’anxiolytique avant tout début d’utilisation !

E) Écouvillon : Accessoire de test servant à effectuer les prélèvements nasaux-pharyngés (PCR). Ne pas utiliser de rince-bouteille !

F) Faux négatif : Il est aux tests de détection du Covid-19 ce qu’est le faux ami en société : sympathique en apparence, mais prêt à pourrir la vie de celui qui s’y fie.

G) Gestes barrière : Ensemble des précautions à prendre pour ne pas être contaminé et ne pas contaminer les autres. Encore que cela puisse également servir hors crise sanitaire : rien de tel que la distanciation physique lors des pince-fesses, et le port du masque lors des bals masqués pour éviter les importuns. / Guerre : État dans lequel est la société française depuis mars 2020 si l’on en croit Macron. Une guerre qui, une fois de plus, met en lumière les fautes stratégiques de notre État-Major.

H) Hydroxychloroquine : Cet anti-inflammatoire n’a pas démontré son efficacité contre le Covid-19 mais a, paradoxalement, enflammé les débats sur le web au cours de l’été 2020.

I) Immunité collective : Stade atteint lorsque, non vacciné, l’on ne risque plus d’être contaminé par les autres, dirait Sartre. / Infantilisation : Procédé de gouvernance consistant à réduire, sous peine de PV, les administrés à une obéissance de nature puérile, du genre « Faites ci, faites ça », « Ne faites pas ci, ne faites pas ça ».

J) Jauge : Ce n’est pas le prénom de l’acteur qui vante les capsules Nespresso®, mais le mot qui indique le nombre maximum de personnes autorisées à se trouver simultanément dans un lieu donné (commerce, salle de spectacle, stade, etc.)

K) Keikogi : Les salles de sport étant fermées et les tatamis inaccessibles, les vêtements de combat des pratiquants d’arts martiaux – keikogi, judogi – restent désespérément remisés dans les placards. Plus le temps passe, et moins les pratiquants, le moral en berne, se remettent de cet ippon politico-sanitaire.

L) Li Wenliang : Nom du médecin chinois de Wuhan qui, le premier, a alerté les médias sur l’émergence d’un nouveau coronavirus. Inquiété par la police et mis à l’écart pour avoir dit la vérité, cet homme courageux est décédé peu après du Covid.

M) Macron : Général en chef de l’armée « en guerre » contre le Covid-19. Il a perdu plusieurs batailles mais ne désespère pas de gagner cette guerre, notamment en imposant des mesures de confinement que l’on peut apparenter à la « méthode couette ». / McKinsey : Deux millions d’euros ont été versés à ce cabinet de conseil international par l’exécutif pour mettre au point la stratégie gouvernementale de crise. Bravo les artistes ! / Masque : Accessoire de prévention (et de torture pour nombre de citoyens) imposé dans les locaux publics, les commerces, la plupart des centres-villes et les lieux de fort brassage de population. Certains sont « customisés » et portent des dessins ou des inscriptions. Éviter « Nique la Ripoublique » et « Nique la police », peu prisés des forces de l’ordre !

N) Non essentiel : Le cinéma, le théâtre, les concerts, les musées, le cirque et le sport en salle, autrement dit, tout – ou presque – ce qui concerne la culture intellectuelle et la culture physique est « non essentiel ». Par chance, l’accès aux grandes surfaces reste « essentiel ».

O) Obligation : De porter un masque, de remplir des attestations, de ne pas sortir d’un périmètre défini, de rentrer avant le couvre-feu, de garder des distances (cf. Infantilisation).

P) Pandémie : Épidémie continentale, voire planétaire comme le Covid-19. / Pangolin : Ce petit mammifère à écailles passe pour être à l’origine de la pandémie. Un pangolin peut-il être un bouc émissaire ? / Passeport sanitaire : Sorte de sésame destiné à ouvrir aux porteurs de ce document – actuellement à l’étude au niveau européen – l’accès au transport aérien, aux restaurants et aux lieux d’animation culturels et sportifs. Il n’est pas encore question d’une étoile verte. / Pic et plateau : Empruntés à la topographie, ces mots, très imagés, ont été souvent utilisés durant cette pandémie. Vivement le retour dans la plaine ! / Piqûres : omniprésentes jusqu’à la nausée dans les journaux télévisés depuis l’apparition des vaccins.

Q) Quarantaine : Mise à l’écart d’une personne contaminée. Réduite à 14 jours, cette quarantaine a été appelé « quatorzaine », et réduite à 7 jours, « septaine ». Preuve que, contrairement au Covid-19, le ridicule linguistique ne tue pas ! / Quoi qu’il en coûte : Engagement de Macron qui se traduit à ce jour par une dette Covid dont le montant se chiffre au bas mot à 200 milliards d’euros. Quand et comment sera-t-elle remboursée ? Le sera-t-elle un jour ? Les paris sont ouverts.

R) Raoult : Infectiologue dont les prévisions ont été souvent démenties par les faits, la plus cocasse ayant été, en février 2020, que le « le coronavirus [ferait] moins de victimes que les accidents de trottinette » ! / Rayon : Indicateur de la distance accessible aux promenades depuis son domicile lors des périodes de confinement. Une contrainte qui a nécessité une piqûre de rappel géométrique aux Français qui, désormais, en connaissent un rayon sur le sujet. / Réanimation : Service hospitalier qui accueille les contaminés les plus gravement atteints. Ne vaut pas pour l’économie qui reste subclaquante.

S) / SARS-CoV2 : Nom qui a officiellement été donné au coronavirus à l’origine du Covid-19. / Soignants : Membres du personnel médical que les Français applaudissent au printemps 2020 puis vilipendent en février-mars 2021 lorsqu’ils refusent de se faire vacciner. / Stop and Go : En Formule 1, sanction qui ne dure que le temps d’un arrêt au stand. Au plan sanitaire, désigne la succession des phases de confinement puis de déconfinement de tout ou partie de la population.

T) Télétravail : Très largement rejeté par les patrons avant la crise, il est désormais acquis qu’il survivra à celle-ci dans un grand nombre d’entreprises. Entre les économies de surface de bureaux et les 22 % de productivité mesurés à ce jour, les patrons se sont rendus à l’évidence : leurs employés ne sont pas des ramiers, et eux-mêmes ne sont pas les pigeons de ce changement d’organisation. / Test : Outre ceux qui sont destinés à détecter les contaminations de Covid, peut-être serait-il opportun d’effectuer des tests de QI de toute personne pressentie pour un maroquin stratégique.

U) Urbanisme : La manière dont il est géré accentue ou pas les risques de contamination. À cet égard, les populations des quartiers populaires de Saint-Denis sont beaucoup plus exposées au Covid que celles des lotissements résidentiels de Limoges. / Urgences hospitalières : Lieux où se multiplient les cas de soignants harassés, voire en burn-out.

V) Vaccin : Traitement biologique visant à conférer l’immunité contre un virus. Inutile de détailler ici les caractéristiques des vaccins contre le Covid, des dizaines de milliers de nos compatriotes se piquant sur le web de les connaitre au moins aussi bien que les experts. / Variant : Mutation plus ou moins importante d’un virus. Dans le cas du Covid-19, le dernier en date est le « variant breton ». Contrairement à ce qu’affirment les internautes malveillants, il ne porte pas de ciré ! / Véran : Actuel ministre de la Santé et des Mensonges à répétition.

W) Wuhan : Ville chinoise d’où est partie l’épidémie. Est tout particulièrement soupçonné le marché traditionnel où sont vendus des animaux sauvages, dont le pangolin. La Chine dément catégoriquement. Comment dit-on « gros doute » en chinois ?

X) Xanax : Cet anxiolytique est, paraît-il, beaucoup utilisé depuis le début de la crise sanitaire. Comment pourrait-il en aller autrement dès lors que l’on écoute Delfraissy, Fontanet et autres Cassandre scientifiques ?

Y) Yoga : Activité très prisée durant les périodes de confinement pour ses qualités de relaxation et de méditation.

Z) Zoonose : Ainsi nomme-t-on une maladie qui se transmet de l’animal à l’homme, et réciproquement. Le SARS-CoV2, vecteur de la pandémie de Covid-19, est d’origine zoonotique – rien à voir avec un parc animalier marin ! – comme la plupart des nouveaux virus qui affectent l’homme.

En conclusion, gardons l’espoir : le pire n’étant jamais sûr, il est possible que les leçons tirées de cette crise sanitaire permettent, dans l’avenir, d’éviter la reproduction des fautes commises lorsque surviendra la prochaine pandémie. Encore que l’on puisse en douter. La capacité des politiques à apprendre de leurs erreurs n’étant pas la marque distinctive de leur action, il est à craindre – hélas ! – qu’il s’agisse là d’un vœu pieu.